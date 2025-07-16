Як налаштувати нагадування про лістинг нових токенів





Всесвітньо відома торгова платформа MEXC високо цінується користувачами за те, що пропонує найпопулярніші токени та надзвичайно низькі комісії. Щоб зробити криптовалюту простою і доступною для всіх, ми впровадили нову функцію нагадування про лістинг токенів. Ця функція гарантує, що користувачі ніколи не пропустять останні лістинги токенів на MEXC, допомагаючи їм залишатися в курсі подій і стежити за ринком.













На головній сторінці офіційного вебсайту MEXC прокрутіть вниз, щоб знайти розділ «Найпопулярніші токени у світі» і знайдіть віджет «Найновіші» поруч з «Найкращі ф'ючерси» та під «Найкращі на споті». Список «Найновіші» відображає таку інформацію, як найновіші торгові пари і зворотний відлік до їх лістингу.









Клацніть на кнопку «Ще»у верхньому правому кутку, щоб перейти на окрему вебсторінку, яка містить повний список найновіших токенів (у розділі «Найновіші»), а також їхні нещодавні цінові показники та посилання на торгові сторінки. Крім того, ця сторінка містить повну інформацію про всі майбутні лістинги токенів.













Прокрутіть до середини головної сторінки застосунку, проведіть пальцем праворуч і торкніться «Нові», щоб переглянути інформацію про майбутні запуски токенів, включаючи торгові пари та зворотний відлік часу до лістингу.













У розділі «Найновіші» виберіть будь-яку очікувану нову торгову пару, щоб перейти на її торгову сторінку. На торговій сторінці посередині буде таймер зворотного відліку, який вказує на час, коли пара стане доступною для торгівлі.





Під таймером зворотного відліку переведіть перемикач поруч з «Нагадати за 30хв. до лістингу», щоб увімкнути нагадування про новий лістинг токенів.









Клацніть на кнопку > праворуч, щоб налаштувати параметри нагадування про лістинг, як-от час появи нагадування та спосіб отримання сповіщень.





Наприклад, ви можете обрати отримати нагадування за 30 хвилин, 10 хвилин або 3 хвилини до лістингу, або встановити власний час нагадування відповідно до своїх уподобань.





Як увімкнути сповіщення MEXC на робочому столі. Доступні методи сповіщень включають push-повідомлення у застосунку, сповіщення платформи та сповіщення у браузері. Детальні інструкції щодо увімкнення сповіщень у браузері наведено у статті









Зверніть увагу, що якщо ви вже встановили нагадування про початок торгівлі для певної торгової пари і воно спрацювало, ви більше не зможете встановити нове нагадування для тієї ж торгової пари.









1) Торкніться будь-якої пари токенів у розділі "Нові", щоб перейти на сторінку торгівлі токеном. На торговій сторінці ви можете переглянути зворотний відлік до моменту, коли торгівля токеном розпочнеться.





2) Під зворотним відліком перемкніть перемикач біля пункту "Нагадати за 30 хвилин до лістингу", щоб увімкнути сповіщення. Будь ласка, зверніть увагу, що ви повинні спочатку ввімкнути сповіщення MEXC на своєму телефоні, щоб використовувати цю функцію нагадування.





3) Натиснувши "Нагадати за 30 хвилин до лістингу", ви можете налаштувати торгове нагадування.





4) Ви можете встановити нагадування на 30 хвилин, 10 хвилин або 3 хвилини до початку торгівлі або налаштувати час відповідно до ваших уподобань. Наразі методи сповіщення включають push-сповіщення у застосунку, сповіщення та сповіщення на робочому столі. Зверніть увагу, що сповіщення у браузері доступні лише на вебсайті.









Знову ж таки, зверніть увагу, що якщо ви вже встановили нагадування про початок торгівлі для певної торгової пари і воно спрацювало, ви більше не зможете встановити нове нагадування для тієї ж торгової пари.



