1. Що таке антифішинговий код? Антифішинговий код – це рядок символів, встановлений користувачем, для допомоги у виявленні фальшивих вебсайтів або електронних листів MEXC. Після успішного встановлення
Як встанови...код на MEXC

Як встановити антифішинговий код на MEXC

16 липня 2025MEXC
0m
1. Що таке антифішинговий код?


Антифішинговий код – це рядок символів, встановлений користувачем, для допомоги у виявленні фальшивих вебсайтів або електронних листів MEXC.

Після успішного встановлення, всі електронні листи, надіслані офіційною платформою MEXC, будуть містити антифішинговий код. Якщо він не відображається або відображається неправильно, це може свідчити про те, що ви отримали фішинговий лист від шахраїв.

2. Як встановити антифішинговий код?


2.1 Вебсайт


Відкрийте офіційний вебсайт MEXC та увійдіть у свій акаунт. Оберіть [Безпека] під позначкою користувача в правому верхньому куті.

Прокрутіть вниз на сторінці "Безпека", щоб знайти "Антифішинговий код" у налаштуваннях розділу "Розширена безпека", і клацніть кнопку [Налаштувати] справа, щоб почати його встановлювати.


Введіть від 1 до 6 символів, без спеціальних символів, як ваш антифішинговий код, і клацніть на [Підтвердити], щоб завершити налаштування. Переконайтеся, що вибраний вами антифішинговий код не є загальновідомим паролем.

На нижній частині сторінки налаштування антифішингового коду буде приклад, який показує, як антифішинговий код виглядатиме в електронних листах. Ви можете перевірити свою пошту, щоб переконатись у цьому.


2.2 Застосунок


1) Відкрийте застосунок MEXC та увійдіть у свій акаунт. Торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті.

2) Оберіть [Безпека].

3) Оберіть [Антифішинговий код].

4) Після перегляду нагадування, торкніться [Підтвердити].

5) Введіть від 1 до 6 символів, без спеціальних символів, як ваш антифішинговий код, і торкніться [Підтвердити], щоб завершити налаштування. Переконайтеся, що вибраний вами антифішинговий код не є загальновідомим паролем.


3. Як змінити антифішинговий код?


3.1 Вебсайт


Відкрийте офіційний вебсайт MEXC та увійдіть у свій акаунт. Оберіть [Безпека] під позначкою користувача в правому верхньому куті.

Прокрутіть вниз на сторінці "Безпека", щоб знайти "Антифішинговий код" у налаштуваннях розділу "Розширена безпека", і клацніть кнопку [Змінити] справа.


На сторінці "Антифішінговий код" ви можете побачити ваш поточний антифішінговий код. Введіть новий антифішинговий код, який ви хочете встановити, у поле введення нижче і клацніть [Підтвердити], щоб завершити зміни.


3.2 Застосунок


1) Відкрийте застосунок MEXC та увійдіть у свій акаунт. Торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті.

2) Оберіть [Безпека].

3) Оберіть [Антифішинговий код].

4) Після перегляду нагадування, торкніться кнопки [Підтвердити].

5) Торкніться поля введення антифішінгового коду, введіть новий антифішінговий код, який ви хочете встановити, та торкніться [Підтвердити], щоб завершити зміни.


Відмова від відповідальності: ця інформація не є інвестиційною, податковою, юридичною, фінансовою, бухгалтерською, консультативною порадою і не спонукає користуватися будь-яким іншим пов'язаним з ними послугам, а також не є порадою з купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідки і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте всі пов'язані з цим ризики та виявляєте обачність під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційну діяльність користувачів.

