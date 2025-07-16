Останнім часом можна часто зустріти випадки підробки адрес депозиту та зняття коштів користувачів. Причинами цього можуть бути зараження комп’ютерів користувачів троянськими вірусами або завантаження Останнім часом можна часто зустріти випадки підробки адрес депозиту та зняття коштів користувачів. Причинами цього можуть бути зараження комп’ютерів користувачів троянськими вірусами або завантаження
Як запобігти підробці адрес депозиту та зняття

Останнім часом можна часто зустріти випадки підробки адрес депозиту та зняття коштів користувачів. Причинами цього можуть бути зараження комп’ютерів користувачів троянськими вірусами або завантаження і використання зловмисно модифікованих браузерів, а також встановлення шкідливих плагінів у браузері. Ще одна потенційна причина — користувачі можуть завантажувати програмне забезпечення MEXC і сторонні месенджери з неофіційних каналів. Щоб допомогти користувачам уникнути таких ризиків, ми зібрали кілька практичних порад щодо перевірки та запобігання подібним ситуаціям. Ми наполегливо рекомендуємо користувачам залишатися пильними, посилити заходи безпеки та гарантувати захист своїх операцій з депозиту та зняття коштів.

1. Випадок №1: чи безпечно копіювати та вставляти? Остерігайтеся троянських вірусів, які вносять зміни в буфер обміну


Користувач A отримав адресу переказу від користувача Б через Telegram. Однак, коли користувач A скопіював і вставив адресу на сторінку зняття коштів, він виявив, що вона не збігається з адресою, яку йому надіслав користувач Б.


1.1 Аналіз


Невідповідність між скопійованою та вставленою адресами свідчить про те, що буфер обміну операційної системи було зламано та підроблено дані, що вказує на можливе зараження системи троянським вірусом.

1.2 Як перевірити


Скопіюйте тестову адресу у вашій операційній системі, а потім вставте її в "Блокнот" або інше програмне забезпечення. Порівняйте скопійовану адресу з цільовою адресою. Якщо вони не збігаються, це вказує на те, що ваш буфер обміну було зламано.

1.3 Що робити


1.3.1 Якщо ви виявите, що будь-яку адресу, яку ви копіюєте та вставляєте на свій пристрій, підроблено, існує висока ймовірність того, що ваш пристрій містить вірусне програмне забезпечення. Потрібно своєчасно встановити антивірусне програмне забезпечення та проводити сканування на наявність вірусів. Крім того, вам слід своєчасно оновлювати операційну систему та систему безпеки.

1.3.2 Якщо описані вище кроки не допомогли розв'язати вашу проблему, можливо, вам знадобиться перевстановлення системи. Зверніть увагу, що ця дія призведе до втрати всіх ваших даних. Будь ласка, будьте обережні. Рекомендуємо відвідати офіційний сервісний центр для перевстановлення системи.

1.4 Як запобігти


Регулярно оновлюйте операційну систему свого пристрою (iOS / Android / Windows / macOS), оперативно встановлюйте системні патчі безпеки, оновлюйте версію браузера, встановлюйте антивірусне програмне забезпечення та регулярно перевіряйте на наявність вірусів.

2. Випадок №2: чи безпечно вводити адресу вручну? Злам браузера важко виявити та уникнути


Користувач А вручну ввів адресу переказу на сторінці зняття, а потім підтвердив надсилання. Однак на вторинній сторінці підтвердження, яка з'явилася, користувач помітив, що адреса відрізняється від тієї, яку було щойно введено.


2.1 Аналіз


Адреса на вторинній сторінці підтвердження не є тією, яку ви ввели, оскільки сторінку браузера було зламано. Зловмисне програмне забезпечення або плагіни браузера відстежують введені вами дані й таємно їх замінюють.

2.2 Як перевірити


Під час зняття коштів з платформи MEXC у вашому браузері завжди виконується вторинне підтвердження адреси. Уважно перевірте, чи показана адреса збігається із тією, що ви ввели. Якщо вони не збігаються, це означає, що інтерфейс вашого браузера було зламано. Ви також можете перевірити це за допомогою пошукової системи. Введіть адресу тестового зняття коштів у пошукову систему та перевірте, чи адреса, яка відображається на сторінці результатів пошуку, відповідає адресі тестового зняття. Якщо вони не збігаються, інтерфейс вашого браузера було зламано.

2.3 Що робити


Якщо ви підозрюєте, що проблема зламу наявна лише у браузері, існує висока ймовірність того, що у ньому встановлено шкідливі плагіни або ви завантажили неофіційний браузер. Якщо ви завантажили браузер з офіційного джерела, видаліть усі підозрілі плагіни. Якщо ви не впевнені в безпеці будь-яких плагінів, видаліть їх усі. Якщо ви завантажили браузер з неофіційного джерела, видаліть браузер і завантажте його з офіційного джерела.

2.4 Як запобігти


Під час користування браузерами, будьте обережні під час встановлення плагінів сторонніх розробників і уникайте встановлення ненадійних плагінів із неофіційних джерел.

3. Випадок №3: ваш щоденний месенджер може таємно змінювати вашу інформацію


Користувач A, який використовує версію XX Telegram, отримав повідомлення від користувача Б. Користувач Б запросив депозит в USDT від користувача A та надав адресу депозиту. Користувач A продовжив здійснювати депозит на надану адресу, але користувач Б не отримав переказ після тривалого очікування. Порівнявши адреси, вони виявили, що адреса, надіслана користувачем Б, не збігалася з адресою, отриманою користувачем А.


3.1 Аналіз


Отримана адреса не збігається з надісланою, оскільки піратська версія Telegram стежила за інформацією та змінювала її.

3.2 Як перевірити


У месенджері надішліть адресу другу та порівняйте її з адресою, отриманою на його пристрої. Якщо вони не збігаються, це означає, що чат було зламано.

3.3 Що робити


Якщо ви підозрюєте, що сторонній месенджер було зламано, будь ласка, видаліть програмне забезпечення та завантажте застосунок з офіційного вебсайту Telegram.


3.4 Як запобігти


Використовуйте лише месенджери сторонніх розробників, завантажені з офіційних джерел, і уникайте завантаження неофіційних версій, певних мовних версій тощо зі сторонніх платформ.

4. Випадок №4: безпека гарантується лише тоді, коли ви завантажуєте з офіційних джерел


Користувач А завантажив застосунок MEXC через хмарний диск або іншим способом, зареєстрував акаунт і створив адресу депозиту, маючи намір здійснити депозит в USDT. Однак після здійснення депозиту користувач помітив, що кошти не надійшли. Після звернення до офіційної служби підтримки клієнтів, щоб перевірити ситуацію, користувач A виявив, що адреса на знімку екрана не збігається з адресою, згенерованою платформою для користувача A.


4.1 Аналіз


В інтерфейсі офіційного застосунку MEXC під полем адреси депозиту є опція "Перевірка безпеки адреси депозиту", і також можна перевірити адресу контракту.

4.2 Як перевірити


Перевірте, чи ваш застосунок MEXC завантажено з офіційного вебсайту MEXC (https://www.mexc.com/uk-UA/download), Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mexcpro.client) або Apple Store (https://apps.apple.com/app/mexc-buy-sell-bitcoin/id1605393003).

4.3 Що робити


Якщо виявиться, що ваш застосунок MEXC було завантажено з неофіційного джерела, видаліть його та відвідайте офіційний вебсайт MEXC (https://www.mexc.com/uk-UA/download), щоб завантажити останню версію застосунку.


4.4 Як запобігти


Завантажте останню версію застосунку з офіційного вебсайту MEXC (https://www.mexc.com/uk-UA/download).

5. Висновок


У зв'язку з широким поширенням криптовалют нечесні люди постійно винаходять нові методи ошукання людей, що призводить до частих випадків крадіжок активів. Тому впровадження ретельних заходів безпеки для захисту акаунтів стало особливо актуальним. У цій статті ми обговорили чотири приклади методів крадіжок та шляхи їх профілактики, але важливо зазначити, що профілактичні заходи виходять за межі цих прикладів. Користувачі можуть застосовувати різні запобіжні заходи залежно від своїх особистих обставин і потреб. Оскільки ринок криптовалют продовжує розвиватися, задля випередження зловмисників, важливо постійно вдосконалювати заходи безпеки.


