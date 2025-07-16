Як запобігти підробці адрес депозиту та зняття





Останнім часом можна часто зустріти випадки підробки адрес депозиту та зняття коштів користувачів. Причинами цього можуть бути зараження комп’ютерів користувачів троянськими вірусами або завантаження і використання зловмисно модифікованих браузерів, а також встановлення шкідливих плагінів у браузері. Ще одна потенційна причина — користувачі можуть завантажувати програмне забезпечення MEXC і сторонні месенджери з неофіційних каналів. Щоб допомогти користувачам уникнути таких ризиків, ми зібрали кілька практичних порад щодо перевірки та запобігання подібним ситуаціям. Ми наполегливо рекомендуємо користувачам залишатися пильними, посилити заходи безпеки та гарантувати захист своїх операцій з депозиту та зняття коштів.









Користувач A отримав адресу переказу від користувача Б через Telegram. Однак, коли користувач A скопіював і вставив адресу на сторінку зняття коштів, він виявив, що вона не збігається з адресою, яку йому надіслав користувач Б.













Невідповідність між скопійованою та вставленою адресами свідчить про те, що буфер обміну операційної системи було зламано та підроблено дані, що вказує на можливе зараження системи троянським вірусом.









Скопіюйте тестову адресу у вашій операційній системі, а потім вставте її в "Блокнот" або інше програмне забезпечення. Порівняйте скопійовану адресу з цільовою адресою. Якщо вони не збігаються, це вказує на те, що ваш буфер обміну було зламано.









1.3.1 Якщо ви виявите, що будь-яку адресу, яку ви копіюєте та вставляєте на свій пристрій, підроблено, існує висока ймовірність того, що ваш пристрій містить вірусне програмне забезпечення. Потрібно своєчасно встановити антивірусне програмне забезпечення та проводити сканування на наявність вірусів. Крім того, вам слід своєчасно оновлювати операційну систему та систему безпеки.





1.3.2 Якщо описані вище кроки не допомогли розв'язати вашу проблему, можливо, вам знадобиться перевстановлення системи. Зверніть увагу, що ця дія призведе до втрати всіх ваших даних. Будь ласка, будьте обережні. Рекомендуємо відвідати офіційний сервісний центр для перевстановлення системи.









Регулярно оновлюйте операційну систему свого пристрою (iOS / Android / Windows / macOS), оперативно встановлюйте системні патчі безпеки, оновлюйте версію браузера, встановлюйте антивірусне програмне забезпечення та регулярно перевіряйте на наявність вірусів.









Користувач А вручну ввів адресу переказу на сторінці зняття, а потім підтвердив надсилання. Однак на вторинній сторінці підтвердження, яка з'явилася, користувач помітив, що адреса відрізняється від тієї, яку було щойно введено.













Адреса на вторинній сторінці підтвердження не є тією, яку ви ввели, оскільки сторінку браузера було зламано. Зловмисне програмне забезпечення або плагіни браузера відстежують введені вами дані й таємно їх замінюють.









Під час зняття коштів з платформи MEXC у вашому браузері завжди виконується вторинне підтвердження адреси. Уважно перевірте, чи показана адреса збігається із тією, що ви ввели. Якщо вони не збігаються, це означає, що інтерфейс вашого браузера було зламано. Ви також можете перевірити це за допомогою пошукової системи. Введіть адресу тестового зняття коштів у пошукову систему та перевірте, чи адреса, яка відображається на сторінці результатів пошуку, відповідає адресі тестового зняття. Якщо вони не збігаються, інтерфейс вашого браузера було зламано.









Якщо ви підозрюєте, що проблема зламу наявна лише у браузері, існує висока ймовірність того, що у ньому встановлено шкідливі плагіни або ви завантажили неофіційний браузер. Якщо ви завантажили браузер з офіційного джерела, видаліть усі підозрілі плагіни. Якщо ви не впевнені в безпеці будь-яких плагінів, видаліть їх усі. Якщо ви завантажили браузер з неофіційного джерела, видаліть браузер і завантажте його з офіційного джерела.









Під час користування браузерами, будьте обережні під час встановлення плагінів сторонніх розробників і уникайте встановлення ненадійних плагінів із неофіційних джерел.









Користувач A, який використовує версію XX Telegram, отримав повідомлення від користувача Б. Користувач Б запросив депозит в USDT від користувача A та надав адресу депозиту. Користувач A продовжив здійснювати депозит на надану адресу, але користувач Б не отримав переказ після тривалого очікування. Порівнявши адреси, вони виявили, що адреса, надіслана користувачем Б, не збігалася з адресою, отриманою користувачем А.













Отримана адреса не збігається з надісланою, оскільки піратська версія Telegram стежила за інформацією та змінювала її.









У месенджері надішліть адресу другу та порівняйте її з адресою, отриманою на його пристрої. Якщо вони не збігаються, це означає, що чат було зламано.









Якщо ви підозрюєте, що сторонній месенджер було зламано, будь ласка, видаліть програмне забезпечення та завантажте застосунок з офіційного вебсайту Telegram.













Використовуйте лише месенджери сторонніх розробників, завантажені з офіційних джерел, і уникайте завантаження неофіційних версій, певних мовних версій тощо зі сторонніх платформ.









Користувач А завантажив застосунок MEXC через хмарний диск або іншим способом, зареєстрував акаунт і створив адресу депозиту, маючи намір здійснити депозит в USDT. Однак після здійснення депозиту користувач помітив, що кошти не надійшли. Після звернення до офіційної служби підтримки клієнтів, щоб перевірити ситуацію, користувач A виявив, що адреса на знімку екрана не збігається з адресою, згенерованою платформою для користувача A.













В інтерфейсі офіційного застосунку MEXC під полем адреси депозиту є опція "Перевірка безпеки адреси депозиту", і також можна перевірити адресу контракту.









Перевірте, чи ваш застосунок MEXC завантажено з офіційного вебсайту MEXC ( https://www.mexc.com/uk-UA/download ), Google Play ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mexcpro.client ) або Apple Store ( https://apps.apple.com/app/mexc-buy-sell-bitcoin/id1605393003 ).









видаліть його та відвідайте офіційний вебсайт MEXC ( Якщо виявиться, що ваш застосунок MEXC було завантажено з неофіційного джерела,та відвідайте офіційний вебсайт MEXC ( https://www.mexc.com/uk-UA/download ), щоб завантажити останню версію застосунку.













Завантажте останню версію застосунку з офіційного вебсайту MEXC ( https://www.mexc.com/uk-UA/download ).







