Пояснення до термінології на сторінці торгівлі ф'ючерсами





Для трейдерів-початківців торгівля ф'ючерсами може виявитися більш складною, ніж спотова торгівля, оскільки вона включає в себе більшу кількість професійних термінів. Щоб допомогти початківцям зрозуміти і ефективно освоїти торгівлю ф'ючерсами, у цій статті ми постараємося пояснити значення цих термінів у тому вигляді, в якому вони представлені на сторінці торгівлі ф'ючерсами MEXC.





Ми представлятимемо ці терміни в порядку появи, починаючи зліва направо.













Безстрокові: "Perpetual" означає безперервність. Часто зустрічаються "безстрокові ф'ючерси" (також відомі як безстрокові ф'ючерсні контракти) походять від традиційних фінансових ф'ючерсних контрактів, з тією ключовою відмінністю, що безстрокові ф'ючерси не мають дати розрахунку. Це означає, що доти, доки позиція не буде закрита в результаті примусової ліквідації, вона залишатиметься відкритою невизначено довгий час.





Індексна ціна: комплексний індекс цін, який отримується шляхом звернення до цін основних бірж та обчислення середньозваженого значення їх цін. Індексна ціна, що відображається на поточній сторінці, є індексною ціною MX.





Справедлива ціна: справедлива ціна ф'ючерсу в реальному часі, що розраховується на основі індексної та ринкової ціни. Вона використовується для розрахунку плаваючого PNL позицій та визначення ліквідації позицій. Вона може відхилятися від останньої ціни ф'ючерсу, щоб уникнути маніпуляції цінами.





Ставка фінансування / Зворотний відлік: ставка фінансування на поточному етапі. Якщо ставка фінансування є додатною, то власники лонг позицій сплачують комісію за фінансування власникам шорт позицій. Якщо ставка фінансування є від'ємною, то власники шорт позицій сплачують комісію за фінансування власникам лонг позицій.













Книга ордерів: вікно для спостереження за ринковими тенденціями під час торгівлі. У зоні книги ордерів можна спостерігати кожну угоду, співвідношення покупців та продавців та багато іншого.













Відкрити та закрити: після введення ціни та кількості, виходячи з ваших уявлень про напрям руху ринку, ви можете вибрати відкриття лонг або шорт позиції. Якщо ви прогнозуєте зростання ціни, ви відкриваєте лонг позицію, якщо прогнозуєте зниження – шорт. Коли ви продаєте куплений контракт, то ви закриваєте позицію. Якщо ви відкриваєте позицію, купуючи контракт, і утримуєте її, не проводячи розрахунку, це називається утриманням позиції. Можна переглянути свої позиції, клацнувши [Відкриті позиції] у нижній частині сторінки.





Відкрити лонг: коли ви прогнозуєте, що ціна токена в майбутньому зростатиме, і відкриваєте позицію, ґрунтуючись на цій тенденції, це називається відкриттям лонг.





Відкрити шорт: коли ви прогнозуєте, що ціна токена в майбутньому впаде, і відкриваєте позицію, ґрунтуючись на цій тенденції, це називається відкриттям шорт.





Маржа та маржинальний режим: користувачі можуть брати участь у торгівлі ф'ючерсами після депонування певного відсотка коштів як фінансове забезпечення. Ця сума називається маржею. Маржинальний режим поділяється на ізольовану маржу та крос-маржу.





Ізольована: у режимі ізольованої маржі на позицію виділяється певний обсяг маржі. Якщо маржа за позицією знизиться до рівня нижче підтримуючої маржі, позиція буде ліквідована. Ви також можете вибрати додавання або зменшення маржі за цією позицією.





Крос: у режимі крос-маржі всі позиції розділяють крос-маржу активу. У разі ліквідації трейдер може втратити всю маржу та всі позиції крос-маржі цього активу.





Типи ордерів: типи ордерів поділяються на лімітні ордери, маркет-ордери, тригерні ордери, трейлінг-стоп ордери і ордери "Тільки розміщення".





Ліміт: лімітний ордер - це ордер на купівлю чи продаж за певною ціною чи краще. Проте виконання лімітного ордера не гарантується.





Маркет: маркет–ордер - це ордер, що розміщується з метою швидкої купівлі або продажу за найкращою доступною ціною на ринку.





Тригер: для тригерних ордерів користувачі можуть заздалегідь встановити тригерну ціну, ціну ордера та кількість. Коли ринкова ціна досягне спрацьовування, система автоматично розмістить ордер за ціною ордера. До успішного спрацювання тригерного ордера позицію чи маржу не буде заморожено.





Трейлінг-стоп: трейлінг-стоп ордер виставляється на ринок відповідно до налаштувань користувача як стратегічний ордер, коли ринок перебуває в стані ретрейсингу. Фактична ціна тригера = Найвища (найнижча) ринкова ціна - відхилення в ціні (цінова відстань), або Найвища (найнижча) ринкова ціна * (1 - відхилення в ціні). У той самий час користувачі можуть встановити ціну, якою активується ордер до розрахунку ціни тригера.





Тільки розміщення: ордер "Тільки розміщення" не буде негайно виконаний на ринку, це гарантує, що користувач буде виконавцем. Якби ордер був негайно зіставлений з існуючим ордером, його було б скасовано.





TP/SL: ордер TP/SL - це ордер із заданими умовами спрацьовування (ціна тейк-профіту або ціна стоп-лосу). Коли остання ціна / справедлива ціна / ціна індексу досягає заданої ціни спрацьовування, система закриває позицію за кращою ринковою ціною, що базується на заданій ціні тригера та кількості. Таким чином досягається мета фіксації прибутку або припинення збитків, що дозволяє користувачам автоматично отримувати бажаний прибуток або уникати непотрібних збитків.





Стоп-лімітний ордер: стоп-лімітний ордер - це попередньо встановлений ордер, в якому користувач може заздалегідь встановити ціну стоп-лосу, лімітну ціну та суму купівлі/продажу. Коли остання ціна досягне ціни стоп-лосу, система автоматично розмістить ордер за лімітною ціною.





COIN-M: ф'ючерси з маржинальним забезпеченням, що надаються на MEXC, є зворотними ф'ючерсами, в яких як забезпечення використовується криптовалюта, тобто криптовалюта виступає як базова валюта. Наприклад, у разі ф'ючерсів BTC COIN-M Bitcoin використовується як початкова маржа і для розрахунків PNL.





USDT-M: ф'ючерси із маржинальною ставкою USDT, що надаються на MEXC, є лінійним ф'ючерсом, тобто лінійним деривативом, котирується і розраховується в USDT - стейблкоїні, прив'язаному до вартості долара США.













PNL: введіть ціну входу, кількість ф'ючерсів, які ви утримуєте, та множник кредитного плеча. Потім встановіть очікувану ціну закриття для розрахунку підсумкового прибутку.





Цільова ціна: введіть ціну входу, кількість ф'ючерсів, які ви утримуєте, та множник кредитного плеча. Потім встановіть бажаний прибуток, щоб розрахувати підсумковий прибуток.





Ціна ліквідації: введіть ціну входу, кількість ф'ючерсів, які ви утримуєте, та множник кредитного плеча. Потім оберіть режим маржі ("крос" або "ізольований") для розрахунку ліквідаційної ціни.





Макс. Відкриття: введіть ціну входу, множник кредитного плеча та суму доступної маржі, щоб розрахувати максимальну кількість контрактів, які можна відкрити у шорт чи лонг.





Ціна входу: за наявності кількох ф'ючерсних позицій по одній торговій парі введіть відповідні ціни входу та відповідні кількості ф'ючерсів. Можна розрахувати середню ціну входу ф'ючерсів однієї торгової пари.





Комісія за фінансування: введіть справедливу ціну, кількість позицій та ставку фінансування (0,01%), щоб розрахувати суму комісії за фінансування, яку необхідно сплатити чи отримати.





Примітка: Результати, розраховані за допомогою ф'ючерсного калькулятора, мають довідковий характер, а фактичні результати у реальній торгівлі матимуть переважаючу силу.





Для трейдерів-початківців, перш ніж вперше приступити до торгівлі ф'ючерсами, можна потренуватися в інтерфейсі демо-трейдингу ф'ючерсів MEXC, щоб ознайомитися з різними можливостями, перш ніж перейти до торгівлі на реальній торговій платформі.







