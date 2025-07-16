Як швидко зробити запит даних K-лінії за певну дату





Найбільш часто використовуваним інструментом в щоденній торгівлі або під час аналізу поточних ринкових умов є графік K-лінії. Коли ви хочете переглянути минулі транзакції, ви зазвичай прокручуєте графік K-лінії вліво і вправо, щоб знайти тренд свічок в діапазоні дат, який ви хочете дослідити.





Щоб полегшити вам пошук даних на графіку K-лінії для конкретних дат, платформа MEXC запустила функцію, яка дозволяє зручно і швидко вибрати дату даних K-лінії. Ви можете використовувати цю функцію для фільтрації та пошуку дат на K-лінії відповідно до власних потреб.









Наразі ця функція доступна на вебсайті як для спотової, так і для ф'ючерсної торгівлі. У цій статті ми продемонструємо, як використовувати режим графіку K-лінії в TradingView, де основні операції з K-лінією такі ж самі.









Відкрийте головну сторінку офіційного вебсайту MEXC і виберіть [Безстрокові ф'ючерси USDT-M] або [Безстрокові ф'ючерси Coin-M] в розділі [Ф'ючерси]. Тут ми продемонструємо використання функції на прикладі безстрокових ф'ючерсів USDT-M. Перейдіть в режим [TradingView], який знаходиться над графіком K-лінії на сторінці торгівлі ф'ючерсами.









Клацніть на кнопку календаря в нижньому лівому кутку графіка K-лінії. У полі [Date] виберіть конкретну дату і час графіка K-лінії, який ви хочете переглянути, наприклад, 12:00, 20 квітня 2024 року. Після введення інформації клацніть на [Go to] (перейти).









Графік K-лінії автоматично перейде до встановленого вами часу, а на графіку K-лінії з'явиться спливне вікно, яке вкаже свічки, що відповідають даті, яку ви шукаєте.













Аналогічно, клацніть на режим [TradingView] над графіком K-лінії на сторінці торгівлі ф'ючерсами.





Клацніть на кнопку у формі календаря в нижньому лівому кутку графіка K-лінії. У розділі [Custom Range] виберіть діапазон періоду графіка K-лінії, який ви хочете переглянути, наприклад, з 12:00, 10 квітня 2024 р. до 12:00, 20 квітня 2024 р. Після введення інформації клацніть [Go to] (перейти).









Графік K-лінії автоматично перейде до встановленого вами періоду. Спостерігаючи за горизонтальною віссю графіка K-лінії, ви можете побачити, що графік K-лінії, який відображається на поточній сторінці, показує тренд графіка K-лінії в межах часового діапазону, який ви шукали.







