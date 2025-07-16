Найбільш часто використовуваним інструментом в щоденній торгівлі або під час аналізу поточних ринкових умов є графік K-лінії. Коли ви хочете переглянути минулі транзакції, ви зазвичай прокручуєте графНайбільш часто використовуваним інструментом в щоденній торгівлі або під час аналізу поточних ринкових умов є графік K-лінії. Коли ви хочете переглянути минулі транзакції, ви зазвичай прокручуєте граф
Як швидко зробити запит даних K-лінії за певну дату

16 липня 2025MEXC
0m
Найбільш часто використовуваним інструментом в щоденній торгівлі або під час аналізу поточних ринкових умов є графік K-лінії. Коли ви хочете переглянути минулі транзакції, ви зазвичай прокручуєте графік K-лінії вліво і вправо, щоб знайти тренд свічок в діапазоні дат, який ви хочете дослідити.

Щоб полегшити вам пошук даних на графіку K-лінії для конкретних дат, платформа MEXC запустила функцію, яка дозволяє зручно і швидко вибрати дату даних K-лінії. Ви можете використовувати цю функцію для фільтрації та пошуку дат на K-лінії відповідно до власних потреб.

Як швидко зробити запит даних K-лінії за певну дату


Наразі ця функція доступна на вебсайті як для спотової, так і для ф'ючерсної торгівлі. У цій статті ми продемонструємо, як використовувати режим графіку K-лінії в TradingView, де основні операції з K-лінією такі ж самі.

1. Запит даних K-лінії за певну дату


Відкрийте головну сторінку офіційного вебсайту MEXC і виберіть [Безстрокові ф'ючерси USDT-M] або [Безстрокові ф'ючерси Coin-M] в розділі [Ф'ючерси]. Тут ми продемонструємо використання функції на прикладі безстрокових ф'ючерсів USDT-M. Перейдіть в режим [TradingView], який знаходиться над графіком K-лінії на сторінці торгівлі ф'ючерсами.


Клацніть на кнопку календаря в нижньому лівому кутку графіка K-лінії. У полі [Date] виберіть конкретну дату і час графіка K-лінії, який ви хочете переглянути, наприклад, 12:00, 20 квітня 2024 року. Після введення інформації клацніть на [Go to] (перейти).


Графік K-лінії автоматично перейде до встановленого вами часу, а на графіку K-лінії з'явиться спливне вікно, яке вкаже свічки, що відповідають даті, яку ви шукаєте.


2. Запит даних K-лінії за кастомізованим діапазоном


Аналогічно, клацніть на режим [TradingView] над графіком K-лінії на сторінці торгівлі ф'ючерсами.

Клацніть на кнопку у формі календаря в нижньому лівому кутку графіка K-лінії. У розділі [Custom Range] виберіть діапазон періоду графіка K-лінії, який ви хочете переглянути, наприклад, з 12:00, 10 квітня 2024 р. до 12:00, 20 квітня 2024 р. Після введення інформації клацніть [Go to] (перейти).


Графік K-лінії автоматично перейде до встановленого вами періоду. Спостерігаючи за горизонтальною віссю графіка K-лінії, ви можете побачити, що графік K-лінії, який відображається на поточній сторінці, показує тренд графіка K-лінії в межах часового діапазону, який ви шукали.


Відмова від відповідальності: Ця інформація не надає консультацій щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


