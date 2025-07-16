Як пройти інституційну верифікацію





Для акаунтів на платформі MEXC доступна як верифікація особи, так і інституційна верифікація, у різних випадках потрібні різні методи верифікації. Якщо ви хочете дізнатися більше про верифікацію особи, ви можете прочитати " Як пройти верифікацію особи ". У цій статті ми розкажемо про інституційну верифікацію.









Після завершення процесу інституційної верифікації ви можете збільшити ліміт зняття коштів з акаунту. Ліміт за 24 години можна збільшити до 400 BTC, а також отримати більше переваг для інституційного акаунту.









Відкрийте та увійдіть на офіційний вебсайт MEXC. На головній сторінці виберіть [Верифікація особи] зі спадного меню під позначкою користувача у верхньому правому куті.









Клацніть [Перейти до інституційної верифікації] праворуч на екрані.









На сторінці інституційної верифікації ви можете побачити, що вам потрібно підготувати деякі документи наперед. Це зроблено для запобігання ситуаціям, коли ви можливо будете змушені неодноразово виходити з процесу верифікації через неповну інформацію, що ускладнює процес заповнення верифікаційних даних. Рекомендується підготувати всі необхідні документи перед тим, як клацнути на [Пройти верифікацію].





MEXC надає відповідні шаблони для документу про рішення ради директорів та інформації про структуру власності. Ви можете клацнути на [Шаблон], щоб завантажити їх для довідки.









На сторінці "Заповнення інформації" вам потрібно ввести докладну інформацію, таку як інформація про організацію, адреса реєстрації та фактична адреса компанії. Після заповнення інформації клацніть [Продовжити], щоб перейти до інформації про членів.









На сторінці "Інформація про членів" вам потрібно внести відповідну інформацію про особу, яка авторизує компанію, осіб, які несуть значну відповідальність за управління або керівництво компанією, та кінцевого бенефіціара. Після заповнення інформації, клацніть [Продовжити].









На сторінці "Завантаження файлів" ви можете завантажити документи, які ви підготували перед процедурою інституційної верифікації. Після завантаження файлів перегляньте заявку та відзначте пункт "Я повністю згоден із цим твердженням", а потім клацніть [Підтвердити].







