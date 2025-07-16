Як пройти верифікацію особи









Верифікація особи – це процес підтвердження особи користувача різними способами. Мета полягає в тому, щоб переконатися, чи користувач, який заявляє про певну особу, дійсно є тим, за кого себе видає.





Найпоширенішим способом верифікації особи на біржах є KYC ("Знай свого клієнта"), яка зазвичай вимагає верифікацію особистої дійсної ідентифікаційної інформації користувача, як-от ім’я, посвідчення особи, водійські права, паспорт та інші відповідні дані.





Вимоги до процесу верифікації особи випливають із Закону про банківську таємницю (BSA), який вимагає від фінансових установ запобігати відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та іншій злочинній діяльності.









Верифікація особи може ефективно захистити транзакції, пов'язані з депозитами та зняттям коштів. Верифікація особи може визначити, чи залучені користувачі до законної торгівлі, тим самим зменшуючи ризик шахрайства та потенційних фінансових злочинів.





Різні рівні верифікації особи можуть допомогти організаціям ефективніше розподіляти ресурси та мінімізувати потенційні загрози.





Криптовалютні біржі гарантують безпеку торгівлі для користувачів та відповідність законодавчим вимогам на основі інформації про верифікацію особи. Без верифікації особи зловмисники можуть скористатися цією можливістю, щоб уникнути правових санкцій, але біржа нестиме відповідальність за це.









На MEXC є два типи верифікації особи: Базова KYC і Розширена KYC.





Базова KYC передбачає первинну верифікацію особистої інформації, а саме: ваше громадянство, ім'я та прізвище, ідентифікаційний документ і його номер, дата народження, фотографія вашого ідентифікаційного документа та інші основні дані.





Базова KYC зазвичай займає близько 24 годин, і після успішної верифікації ваш ліміт зняття буде збільшено. Ліміт зняття за 24 години можна збільшити до 80 BTC.









Розширена верифікація KYC, яка залежить від базової верифікації KYC, передбачає додавання аутентифікації за розпізнаванням обличчя. Час перевірки для розширеної KYC становить приблизно 48 годин. Після завершення ваш ліміт зняття за 24 години буде збільшено до 200 BTC.









Якщо ви хочете детальніше дізнатися про кроки верифікації особи, ви можете прочитати статтю " Як пройти KYC ", яка містить вичерпний посібник із процесу KYC як на вебсайті, так і в застосунку.









MEXC підтримує інституційну верифікацію, завдяки чому можна відкривати інституційні акаунти. На сторінці ідентифікації у верхньому правому кутку клацніть на [Перейти до інституційної верифікації], щоб розпочати процес інституційної верифікації.









Інституційна верифікація поділяється на п’ять процесів: підготовка документів, заповнення даних, інформація про членів, завантаження файлів і розгляд.





Перш ніж розпочати процес верифікації, вам потрібно підготувати серію документів, включаючи постанову правління, установчий договір і статут, свідоцтво про реєстрацію компанії, копію реєстру акціонерів і копію реєстру директорів.





Коли ви підготуєте всі необхідні документи, клацніть [Почати верифікацію] і дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити процес інституційної верифікації. Не рекомендується починати процес верифікації, якщо ви не підготували всі необхідні матеріали, щоб уникнути проблем і виходу під час процесу верифікації, а також необхідності повторного заповнення інформації.









Якщо ви хочете дізнатися більше про інституційну перевірку, ви можете прочитати статтю Посібника для початківців під назвою « Як виконати інституційну перевірку ». Зміст надає детальний вступ до інституційної перевірки, і ми сподіваємося, що він стане вам у нагоді.