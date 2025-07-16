Як брати участь у події Kickstarter?









Kickstarter — це подія попереднього лістингу проєктів, створена MEXC, де користувачі можуть отримувати безплатні аірдропи, розміщюючи MX.













1）Відвідайте офіційний вебсайт MEXC. Клацніть на [Спот] - [Kickstarter].









2) Вимоги до участі в події: утримуйте щонайменше 5 токенів MX протягом 24 годин поспіль.









3) Ви можете переглянути всі поточні події Kickstarter у вкладці «В процесі». Щоб приєднатися до всіх поточних подій, клацніть [Швидке розміщення].









4) Після успішного розміщення з'явиться спливне нагадування. Ви можете побачити водяний знак «Розміщено» на проєктах, до яких ви приєдналися. Клацніть [Інформація по розміщенню], щоб переглянути статус розміщення.









5) В інформації по розміщенню ви можете переглянути таку інформацію, як сума дійсного розміщення, орієнтовні винагороди та час розподілу винагород. Розміщені вами токени MX не будуть заблоковані.









Отримавши винагороди з аірдропу токенів, ви можете перейти на сторінку спотової торгівлі для торгівлі. Якщо токен ще не доступний для торгівлі, зачекайте, поки він пройде лістинг, перш ніж продовжувати.









1) Відкрийте застосунок MEXC і торкніться [Ще] на головній сторінці.

2) Виберіть [Kickstarter] у розділі [Подарунки та акції], щоб перейти на сторінку події.

3) Торкніться [Швидке розміщення], щоб приєднатися до всіх поточних подій Kickstarter.

4) Ви можете побачити водяний знак «Розміщено» на проєктах, до яких ви приєдналися. Торкніться [Інформація по розміщенню], щоб переглянути статус вашого розміщення.

5) В інформації по розміщенню ви можете переглянути таку інформацію, як сума дійсного розміщення, орієнтовні винагороди та час розподілу винагород. Розміщені вами токени MX не будуть заблоковані.









Отримавши винагороди з аірдропу токенів, ви можете перейти на сторінку спотової торгівлі для торгівлі. Якщо токен ще не доступний для торгівлі, зачекайте, поки він пройде лістинг, перш ніж продовжувати.



