Як брати участь у події Kickstarter?

16 липня 2025MEXC
1. Що таке Kickstarter?


Kickstarter — це подія попереднього лістингу проєктів, створена MEXC, де користувачі можуть отримувати безплатні аірдропи, розміщюючи MX.

2. Як взяти участь у події Kickstarter?


2.1 На вебсайті


1）Відвідайте офіційний вебсайт MEXC. Клацніть на [Спот] - [Kickstarter].


2) Вимоги до участі в події: утримуйте щонайменше 5 токенів MX протягом 24 годин поспіль.


3) Ви можете переглянути всі поточні події Kickstarter у вкладці «В процесі». Щоб приєднатися до всіх поточних подій, клацніть [Швидке розміщення].


4) Після успішного розміщення з'явиться спливне нагадування. Ви можете побачити водяний знак «Розміщено» на проєктах, до яких ви приєдналися. Клацніть [Інформація по розміщенню], щоб переглянути статус розміщення.


5) В інформації по розміщенню ви можете переглянути таку інформацію, як сума дійсного розміщення, орієнтовні винагороди та час розподілу винагород. Розміщені вами токени MX не будуть заблоковані.


Отримавши винагороди з аірдропу токенів, ви можете перейти на сторінку спотової торгівлі для торгівлі. Якщо токен ще не доступний для торгівлі, зачекайте, поки він пройде лістинг, перш ніж продовжувати.

2.2 У застосунку


1) Відкрийте застосунок MEXC і торкніться [Ще] на головній сторінці.
2) Виберіть [Kickstarter] у розділі [Подарунки та акції], щоб перейти на сторінку події.
3) Торкніться [Швидке розміщення], щоб приєднатися до всіх поточних подій Kickstarter.
4) Ви можете побачити водяний знак «Розміщено» на проєктах, до яких ви приєдналися. Торкніться [Інформація по розміщенню], щоб переглянути статус вашого розміщення.
5) В інформації по розміщенню ви можете переглянути таку інформацію, як сума дійсного розміщення, орієнтовні винагороди та час розподілу винагород. Розміщені вами токени MX не будуть заблоковані.


Отримавши винагороди з аірдропу токенів, ви можете перейти на сторінку спотової торгівлі для торгівлі. Якщо токен ще не доступний для торгівлі, зачекайте, поки він пройде лістинг, перш ніж продовжувати.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


