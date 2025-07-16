У попередній статті ми розповіли як зареєструвати акаунт MEXC на вебсайті. Якщо у вас уже є акаунт MEXC, ви можете увійти на вебсайт MEXC, відсканувавши QR-код. Як увійти на MEXC за допомогою QR-коду У попередній статті ми розповіли як зареєструвати акаунт MEXC на вебсайті. Якщо у вас уже є акаунт MEXC, ви можете увійти на вебсайт MEXC, відсканувавши QR-код. Як увійти на MEXC за допомогою QR-коду
Як увійти на вебсайт MEXC за допомогою QR-коду

16 липня 2025MEXC
У попередній статті ми розповіли як зареєструвати акаунт MEXC на вебсайті. Якщо у вас уже є акаунт MEXC, ви можете увійти на вебсайт MEXC, відсканувавши QR-код.

Як увійти на MEXC за допомогою QR-коду


Спочатку вам потрібно увійти у свій акаунт у застосунку MEXC і торкнутися позначки сканування у верхньому правому куті.


Відкрийте офіційний вебсайт MEXC і клацніть [Увійти/Зареєструватися] у верхньому правому куті.


Відскануйте QR-код праворуч за допомогою застосунку MEXC.


У застосунку MEXC торкніться [Авторизувати].


Після успішного підтвердження авторизації ви ввійдете у свій акаунт MEXC на вебсайті та зможете розпочати торгівлю.


