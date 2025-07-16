Як знайти TxID на MEXC









TxID, також відомий як хеш транзакції або ідентифікатор транзакції, — це унікальний запис кожної транзакції, перевіреної та доданої до блокчейну, який служить ідентифікатором для кожної транзакції в блокчейні. Будь-який завершений депозит або зняття ончейн генерує унікальний хеш.





За допомогою TxID ви можете дізнатися інформацію про процес переказу та статус ваших депозитів або зняття активів.









Візьмемо для прикладу історію зняття коштів. Ви можете знайти TxID депозиту у такий самий спосіб, тому у цій статті мова йтиме тільки про зняття.









Відкрийте та увійдіть на офіційний сайт MEXC. На верхній панелі навігації клацніть на [Гаманець], а потім [Історія торгівлі], щоб перейти на відповідну сторінку. Клацніть на [Зняття], виберіть запис про зняття, який ви хочете переглянути, і клацніть на [Ще].









На скриншоті як приклад показано запис про зняття ETH. Клацнувши [Ще], відкриється сторінка "Деталі зняття коштів" де внизу можна знайти запис TxID.





Якщо ви хочете безпосередньо переглянути інформацію про статус на блокчейні, ви можете клацнути на символ [🔗] поруч із TxID, щоб отримати прямий доступ до оглядача блокчейну, який відповідає вашій мережі зняття коштів.





Якщо ви хочете скопіювати TxID, ви можете клацнути на символ копіювання [❑] поруч із TxID. З’явиться вікно підказки "Скопійовано". Потім ви можете вставити скопійований TxID у будь-яке інше місце.













Відкрийте застосунок MEXC, торкніться позначки користувача у верхньому лівому кутку, виберіть [Транзакції] та торкніться [Депозити/Зняття коштів]. Потім у розділі "Історія фінансування" торкніться [Зняття], виберіть запис про зняття коштів, який потрібно переглянути, і торкніться [Завершено >].





На скриншоті як приклад показано запис про зняття ETH. Торкнувшись [Завершено >], відкриється сторінка "Деталі зняття коштів", де внизу можна побачити запис TxID.





Якщо ви хочете безпосередньо переглянути інформацію про статус у блокчейні, ви можете клацнути [Дослідник блокчейну] внизу, щоб отримати прямий доступ до оглядача блокчейну, який відповідає вашій мережі зняття коштів.





Якщо ви хочете скопіювати TxID, ви можете торкнутися символа копіювання [❑] поруч із TxID. З’явиться вікно підказки з повідомленням "Успішно скопійовано. Будь ласка, перевіряйте під час вставлення, щоб уникнути зловмисного втручання". Потім ви можете вставити скопійований TxID у будь-яке інше місце.









Важливо відзначити, що активи можуть бути переказані у відповідний блок лише після підтвердження нодом блокчейну. Якщо поточна мережа перевантажена, це може призвести до збільшення часу, необхідного для депозиту або зняття ваших активів. Якщо ваш депозит або переказ довго зараховується, ви можете скористатися відповідним оглядачем блокчейну, щоб запитати статус на основі TxID і підтвердити ситуацію з активами.





Якщо у вас є незараховане зняття з платформи MEXC на іншу платформу, і у деталях зняття зазначено, що підтвердження блоку було завершено, ви можете скопіювати TxID зняття та зв’язатися для консультації зі службою підтримки клієнтів платформи, на яку було здійснено депозит.





Відмова від відповідальності: ця стаття не надає порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських чи будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не надає порад щодо купівлі, продажу чи зберігання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Переконайтеся, що ви повністю розумієте усі ризики та будьте обачні під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.