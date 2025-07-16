Як знайти адреси контрактів токенів на MEXC









Кожен токен має власну адресу. Адреса контракту токена — це унікальна адреса в блокчейні Ethereum або іншому блокчейні для контракту токена, що складається з ряду цифр і букв. Важливо відзначити, що адреса контракту токена не є адресою вашого особистого гаманця.





Адреса контракту токена є унікальним ідентифікатором токену. Шукаючи адресу контракту токена в оглядачі блокчейну, ви можете отримати доступ до відповідної інформації про токен, наприклад, до історії торгівлі, балансу та інших записів.













Увійдіть на офіційний вебсайт MEXC, потім клацніть на [Гаманець] у верхньому правому куті та оберіть [Депозит].









На сторінці депозиту оберіть криптовалюту та мережу. Ми будемо використовувати токен MX, як приклад для демонстрації.





Під адресою депозиту ви можете побачити останні 5 цифр адреси контракту токена MX в блокчейні Ethereum. Клацніть на останні 5 цифр адреси контракту, виділені синім кольором, і вас буде перенаправлено на оглядач блокчейну Ethereum.









В оглядачі блокчену Ethereum ви можете побачити повну адресу контракту токена MX у блокчейні Ethereum. Ви можете перевірити її, чи збігаються останні 5 цифр адреси токена на платформі MEXC з тією, що вказана в оглядачі блокчену .













Для прикладу використаємо версію iOS.





Відкрийте застосунок MEXC, оберіть [Гаманці] в правому нижньому куті головної сторінки. На сторінці "Огляд" торкніться [Депозит].





Аналогічно, ми будемо використовувати токен MX як приклад. У рядку пошуку зверху введіть "MX" і виберіть мережу ERC20, щоб перейти на сторінку депозиту MX.





Знизу сторінки депозиту MX ви можете побачити останні 5 цифр адреси контракту токена MX в блокчейні Ethereum. Торкніться останніх 5 цифр адреси контракту, виділені синім кольором, і вас буде перенаправлено на оглядач блокчейну Ethereum.









В оглядачі блокчену Ethereum ви можете побачити повну адресу контракту токена MX у блокчейні Ethereum. Ви можете перевірити чи збігаються останні 5 цифр адреси токена на платформі MEXC з тією, що вказана в оглядачі блокчену.









Зазвичай, коли користувачі здійснюють депозити, вони підтверджують правильність депонованих токенів за адресою, вказаною в контракті на токен. Будь ласка, переконайтеся, що ви не покладаєтеся лише на назву або значок токена для ідентифікації, щоб не стати жертвою фішингу.





При депозиті токенів на платформі MEXC, дуже важливо перевірити, чи збігається адреса контракту криптовалюти з підтримуваною адресою MEXC. В іншому випадку ваш депозит може бути не зараховано.





Відмова від відповідальності: Ця стаття не є інвестиційною, податковою, юридичною, фінансовою, бухгалтерською порадою і не спонукає користуватися будь-яким іншим пов'язаним з ними послугам, а також не є порадою з купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно з довідковою метою і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте всі пов'язані з цим ризики та виявляєте обачність під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційну діяльність користувачів.