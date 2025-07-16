Під час використання MEXC деяким користувачам потрібно експортувати свою особисту історію депозитів та зняття коштів зі своїх рахунків MEXC. Ця стаття надасть вам детальну інструкцію щодо експорту істПід час використання MEXC деяким користувачам потрібно експортувати свою особисту історію депозитів та зняття коштів зі своїх рахунків MEXC. Ця стаття надасть вам детальну інструкцію щодо експорту іст
Як експортувати історію депозитів та зняття коштів

16 липня 2025MEXC
Під час використання MEXC деяким користувачам потрібно експортувати свою особисту історію депозитів та зняття коштів зі своїх рахунків MEXC. Ця стаття надасть вам детальну інструкцію щодо експорту історії депозитів та зняття коштів.

1. Вебсайт


Ви можете експортувати свою історію депозитів та зняття на сторінці виписки зі спотового рахунку та на сторінці історії депозиту/зняття на вебсайті.

1.1 Експорт зі сторінки виписки зі спотового рахунку


Відкрийте офіційний сайт MEXC і увійдіть у свій акаунт. На панелі навігації в розділі [Гаманець] клацніть на [Спотовий рахунок].


У правій частині сторінки "Спотовий рахунок" клацніть на [Виписка зі спотового рахунку].


На сторінці виписки зі спотового рахунку виберіть вкладку "Депозит/Зняття/Надсилання", а потім клацніть на кнопку [Експорт] праворуч.


У розділі "Тип транзакції" виберіть "Депозит/Зняття/Надсилання". Ви можете вибрати з чотирьох різних типів даних: всі, депозит/зняття коштів, комісії та відправлені кошти. Виберіть тип даних, який потрібно експортувати.

Виберіть потрібний варіант у полях "Криптовалюта", "Напрямок" і "Час". Поставте позначку біля "Зашифрувати файл", якщо потрібно, і клацніть на [Згенерувати], щоб експортувати історію депозитів та зняття коштів.


Будь ласка, зверніть увагу, що існує обмеження скільки разів на місяць ви можете експортувати спотові виписки з рахунку. Конкретний ліміт відображено на сторінці. Плануйте експортні операції відповідно до ваших потреб та намагайтеся уникати частих операцій. Якщо вам потрібно експортувати велику кількість історії зі спотового рахунку, спробуйте експортувати дані кількома пакетами, щоб уникнути псування файлів.

1.2 Експорт зі сторінки історії торгівлі


Крім того, ви також можете перейти на сторінку "Історія торгівлі", вибрати "Депозит" або "Зняття", а потім клацнути на [Експорт].


У розділі "Тип" є три різні типи даних: депозит, зняття та інше. Виберіть тип даних, який потрібно експортувати.

Налаштуйте дати у полі "Час" для історії гаманця, яку ви хочете експортувати, і поставте позначку біля "Зашифрувати файл" і "Автоматично надсилати на електронну пошту після генерації". Ви можете встановити пароль до файлу та електронну пошту, щоб отримати файл (за замовчуванням це електронна адреса, прив’язана до вашого акаунту). Клацніть на [Згенерувати], щоб експортувати історію депозитів та зняття коштів.


Так само зверніть увагу, що існує обмеження скільки разів на місяць ви можете експортувати історію транзакцій. Конкретний ліміт відображено на сторінці. Плануйте експортні операції відповідно до ваших потреб та намагайтеся уникати частих операцій. Якщо вам потрібно експортувати велику кількість записів, спробуйте експортувати дані кількома пакетами, щоб уникнути псування файлів.

2. Застосунок


Відкрийте застосунок MEXC та увійдіть у свій акаунт. Торкніться позначки користувача у верхньому лівому кутку, виберіть [Транзакції] та торкніться [Депозити/Зняття коштів].


На сторінці історії спотової торгівлі виберіть вкладку "Історія фінансування", а потім торкніться кнопки експорту у верхньому правому кутку. На сторінці експорту історії транзакцій торкніться [+ Експорт].

У розділі "Тип запису" можна вибрати серед типів: депозит, зняття та інші. Виберіть тип даних, який потрібно експортувати.

Установіть дати у полі "Період" для експорту історії та виберіть, чи потрібно поставити позначку біля "Зашифрувати файл" і "Надіслати на ел. пошту після створення". Торкніться [Згенерувати], щоб експортувати історію депозитів та зняття коштів.


Будь ласка, зверніть увагу, що існує обмеження скільки разів на місяць ви можете експортувати історію транзакцій. Конкретний ліміт відображено на сторінці. Плануйте експортні операції відповідно до ваших потреб та намагайтеся уникати частих операцій. Якщо вам потрібно експортувати велику кількість записів, спробуйте експортувати дані кількома пакетами, щоб уникнути псування файлів.

