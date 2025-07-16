Як увімкнути темний режим





На основі індивідуальних уподобань користувача, MEXC пропонує два режими інтерфейсу: світлий і темний. Користувачі можуть перемикатися між ними відповідно до своїх уподобань.









Відкрийте будь-яку сторінку на офіційному вебсайті MEXC, клацніть на кнопку [☼] у верхньому правому куті і переключіться в темний режим.









Ви побачите, що в темному режимі всі сторінки стали повністю чорними.





Щоб повернутися до світлого режиму, ще раз клацніть [☾] у верхньому правому куті, і всі сторінки стануть білими.













Торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті застосунку, а потім торкніться [☾] у верхньому правому куті, щоб перейти в темний режим.





У темному режимі всі сторінки, окрім торгової сторінки графіка K-лінії, матимуть чорний фон.









Поверніться на сторінку, де ми щойно налаштували темний режим, а потім знову торкніться [☼] у верхньому правому куті, щоб повернутися до світлого режиму.









Якщо ви увімкнули темний режим та бажаєте синхронізувати торгову сторінку К-лінії з темним режимом, то ми продемонструємо як здійснити налаштування на прикладі графіка К-лінії спотового ринку. Процес налаштування сторінки графіка К-лінії ф'ючерсного ринку такий самий.





Унизу головної сторінки застосунку торкніться [Ринки] та виберіть торгову пару, щоб перейти на сторінку графіка К-лінії. Тут ми вибрали [MX/USDT] у вкладці [Спот] для демонстрації.





Торкніться позначки налаштувань у верхньому правому куті, а потім виберіть [☾ Темний режим] у вкладці "Тема", щоб увімкнути темний режим для сторінки графіка K-лінії. Якщо ви хочете повернутися до світлого режиму, ви можете знову вибрати [☼ Світлий режим].







