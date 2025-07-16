Під рекламною панеллю головної сторінки в застосунку MEXC ви знайдете два ряди ярликів швидкого доступу. Торкнувшись якогось із цих ярликів, ви миттєво перейдете до відповідної послуги. На головній стПід рекламною панеллю головної сторінки в застосунку MEXC ви знайдете два ряди ярликів швидкого доступу. Торкнувшись якогось із цих ярликів, ви миттєво перейдете до відповідної послуги. На головній ст
Як налаштувати ярлики швидкого доступу в застосунку MEXC

Під рекламною панеллю головної сторінки в застосунку MEXC ви знайдете два ряди ярликів швидкого доступу. Торкнувшись якогось із цих ярликів, ви миттєво перейдете до відповідної послуги. На головній сторінці відображається лише кілька ярликів послуг, які часто використовуються. Ви побачите додаткові послуги, торкнувшись [Ще].

На MEXC можна додати більше ярликів швидкого доступу на головну сторінку, завдяки цьому користувачі можуть бачити послуги, якими вони найчастіше користуються, відповідно до їхніх уподобань. Нижче ми покажемо, як це зробити на мобільному пристрої iOS.

Торкніться [Ще]. У верхній частині вкладки «Індивідуальні функції» виберіть значок ручки праворуч.


Торкніться [-] на поточному значку, щоб видалити ярлик швидкого доступу із головної сторінки. Потім у списку доступних ярликів нижче виберіть послугу, яку ви бажаєте додати, і торкніться [+].

Як приклад, ми видалили існуючі послуги «Зона MX» і «Винагороди», натомість додали послуги «Подарунки» і «Щотижневий виграш» до панелі ярликів швидкого доступу.


Якщо ви бажаєте змінити порядок доданих послуг, просто торкніться і утримуйте ярлик послуги, який потрібно перемістити, кілька секунд і перетягніть його, щоб змінити місцерозташування.

Якщо ви хочете перемістити ярлик послуги «Щотижневий виграш» перед послугою «Подарунки», торкніться та утримуйте «Щотижневий виграш» кілька секунд, а потім перетягніть його вперед, щоб змінити місцерозташування. Торкніться [Підтвердити] у верхньому правому куті, поверніться на головну сторінку застосунку MEXC, і ви побачите оновлену панель ярликів швидкого доступу з новим розташуванням відповідних ярликів.



Налаштуйте розташування іконок функцій, які ви використовуєте найчастіше. Завдяки швидкому доступу до відповідних функцій одним клацанням миші, ви зможете заощадити час користуючись MEXC. Налаштуйте вже сьогодні!

