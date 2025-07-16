На платформі MEXC ви можете побачити дві версії графіка K-лінії: Базова і TradingView. На прикладі токена MX ми пояснимо як налаштувати параметри та технічні індикатори для графіка K-лінії. 1. Базова На платформі MEXC ви можете побачити дві версії графіка K-лінії: Базова і TradingView. На прикладі токена MX ми пояснимо як налаштувати параметри та технічні індикатори для графіка K-лінії. 1. Базова
Як налаштувати кольори та технічні індикатори графіка K-лінії

16 липня 2025MEXC
0m
На платформі MEXC ви можете побачити дві версії графіка K-лінії: Базова і TradingView. На прикладі токена MX ми пояснимо як налаштувати параметри та технічні індикатори для графіка K-лінії.

1. Базова


Над графіком К-лінії ви знайдете позначку свічки. Клацнувши на неї, ви відкриєте налаштування графіка K-лінії. Тут ви можете налаштувати типовий суцільний графік K-лінії, щоб він став порожнистим, або налаштувати його на лінійний графік відповідно до ваших уподобань.


Поруч зі значком свічки є кнопка [fx]. Клацнувши на неї, ви зможете встановити індикатори, які ви бажаєте бачити на K-лінії.


Індикатори поділяються на основні індикатори та інші індикатори. Основні індикатори зазвичай відображаються на графіку К-лінії, тоді як інші індикатори зазвичай відображаються в області під графіком К-лінії. Наприклад, якщо ми виберемо основний індикатор MA та інший індикатор MACD, дисплей буде таким:

На графіку К-лінії є три кольорові лінії жовтого, фіолетового та зеленого кольорів, які представляють індикатор MA. Під графіком К-лінії є окремі гістограми для інших індикаторів VOL і MACD.


Позначка олівця поруч із кнопкою [fx] є інструментом малювання. Клацнувши на неї, ви відкриєте інструменти малювання в лівій частині графіка К-лінії. Користувачі можуть вибрати інструмент для додавання відповідних ліній тренду залежно від своїх уподобань.


Праворуч від інструмента малювання є значок перемикача, який відповідає за параметри інструмента відображення. Клацнувши на нього, ви зможете вибрати відповідні індикатори відображення, а клацнувши ще раз і прибравши прапорець, ви скасуєте відображення.

Як показано на діаграмі нижче, ми вибрали три варіанти відображення даних: Остання ціна, Зворотний відлік і Глибина. На графіку K-лінії червона пунктирна лінія – це лінія останньої ціни, яка вказує на те, що ціна токена MX становить 2,7740 USDT. Час під ціною є зворотним відліком, що вказує час, що залишився до появи наступного свічкового графіка. Червоні та зелені зони над і під ціною вказують на поточну глибину торгівлі MX.


2. TradingView


Як і в Базовій версії перегляду, позначка свічки використовується для налаштувань K-лінії, тоді як кнопка [fx] використовується для налаштування технічних індикаторів.

У версії TradingView ще більше технічних індикаторів.


Важливо зауважити, що клацнувши на кнопку [fx], ви можете додати лише технічні індикатори. Якщо ви маєте намір видалити встановлений технічний індикатор, клацніть правою кнопкою миші на графіку К-лінії та виберіть [Видалити індикатори].

Як показано на зображенні, технічні індикатори EMA Cross були додані до K-лінії, представлені помаранчевою та зеленою лініями. Клацнувши правою кнопкою миші та вибравши [Видалити індикатори], ви можете видалити відображення індикатора EMA Cross на графіку К-лінії.


Праворуч від кнопки [fx] є позначка на інформаційній панелі, яка означає функцію налаштування графіка. Тут ви можете налаштувати різні деталі, які відображатимуться на графіку, наприклад кольори, зворотний відлік, найвищі та найнижчі ціни, назви токенів та іншу детальну інформацію.


У TradingView інструменти для малювання постійно доступні зліва, що дозволяє в будь-який час малювати цінові тенденції відповідно до ваших уподобань.

3. Застосунок


Через те, що застосунок має набагато менший розмір екрана порівняно з вебсайтом, усі налаштування зведено під одну кнопку. У верхньому правому куті графіка K-лінії є кнопка [Ще], яка дозволяє отримати доступ до параметрів відображення, індикаторів, плавучого вікна та малювання.

Параметри відображення включають налаштування K-лінії, зворотний відлік, налаштування теми, ціну відкриття K-лінії та інші параметри.


На додаток до налаштувань, згаданих вище, параметри індикаторів також можна налаштувати за допомогою рядка кнопок індикаторів, розташованих під графіком К-лінії. Перші чотири індикатори — MA, EMA, BOLL і SAR — є основними індикаторами, а наступні — іншими. Ви можете прокручувати ліворуч і праворуч, щоб побачити всі інші індикатори.

Як показано на зображенні нижче, графік K-лінії відображає основний індикатор у формі ковзної середньої (MA), тоді як під графіком K-лінії є гістограми, що відображають інші індикатори, VOL і MACD.


Щоб отримати доступ до налаштувань малювання, торкніться кнопки налаштувань і виберіть [Малювання], щоб увійти в режим малювання.

У повноекранному режимі в нижньому правому куті екрана є значок олівця. Ви можете торкнутися його, щоб увійти в режим малювання.


