Як конвертувати невеликі баланси в MX?

16 липня 2025MEXC
1. Що означає конвертувати невеликі баланси в MX?


Щоб задовольнити потреби в торгівлі користувачів, на MEXC запущено функцію [Конвертація невеликих балансів]. Відповідно до правил конвертації користувачі можуть конвертувати свої невеликі активи в MX.

Правила конвертації:

  • Функцію можна використовувати до 10 разів кожні 24 години.
  • Щоразу можна конвертувати до 99 різних активів, при цьому кожен окремий актив має бути оцінений менше 5 USDT. Максимальна сума однієї конвертації становить 50 USDT.
  • Активи, які були видалені з біржі або функції зняття та депозиту для яких припинено, а також активи зі зміною ціни понад 300,00% за останні 12 годин, не підтримуються.
  • В даний час ця функція підтримує лише торгові пари USDT/USDC/ETH/BTC/USDP.
  • Якщо вибрана вами торгова пара не включає USDT, але включає будь-які USDC/ETH/BTC/USDP, оцінка та конвертація будуть проводитися на основі відповідної ціни USDT.
  • За конвертацію невеликих балансів в MX стягується комісія у розмірі 0,2%.

2. Посібник з конвертації невеликих балансів в MX


I. [Сайт] Як конвертувати невеликі баланси в MX:


Крок 1: Увійдіть на офіційний вебсайт MEXC. У верхньому правому куті головної сторінки клацніть [Гаманець] - [Спотовий рахунок].



Крок 2: На сторінці спотового рахунку клацніть [Конвертувати невеликі баланси в MX] у правій частині списку активів.


Крок 3: Позначте криптовалюту з невеликим балансом, яку ви хочете конвертувати на MX, і клацніть [Конвертувати] у правому верхньому куті інтерфейсу.


Крок 4: Клацніть [Конвертувати]


Крок 5: Конвертація пройшла успішно, клацніть [Підтвердити].


ІІ. [Застосунок] Як конвертувати невеликі баланси в MX:


Крок 1: торкніться [Гаманці] у нижньому правому кутку.


Крок 2: виберіть [Спот] і торкніться [Конвертувати невеликі баланси в MX].


Крок 3: Позначте криптовалюту з невеликим балансом, яку ви хочете конвертувати в MX, і торкніться кнопки [Конвертувати] внизу сторінки.


Крок 4: торкніться [Конвертувати].


Крок 5: конвертація успішна, торкніться [Підтвердити].


Відмова від відповідальності: ця стаття не є інвестиційною, податковою, юридичною, фінансовою, бухгалтерською порадою і не спонукає користуватися будь-яким іншим пов'язаним з ними послугам, а також не є порадою з купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно з довідковою метою і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте всі пов'язані з цим ризики та виявляєте обачність під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційну діяльність користувачів.


