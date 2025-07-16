Прибутки та збитки (PNL) спотових/ф’ючерсних активів є основним занепокоєнням для кожного трейдера. У MEXC ви можете використовувати функцію аналізу PNL, щоб швидко зрозуміти ситуацію з прибутками та Прибутки та збитки (PNL) спотових/ф’ючерсних активів є основним занепокоєнням для кожного трейдера. У MEXC ви можете використовувати функцію аналізу PNL, щоб швидко зрозуміти ситуацію з прибутками та
Як переглянути PNL активів

16 липня 2025MEXC
0m
#Новачки


Прибутки та збитки (PNL) спотових/ф’ючерсних активів є основним занепокоєнням для кожного трейдера. У MEXC ви можете використовувати функцію аналізу PNL, щоб швидко зрозуміти ситуацію з прибутками та збитками ваших окремих активів. Конкретні кроки такі.

1.Вебсайт


1.1 Перевірка PNL спотових активів


① Увійдіть на офіційний вебсайт MEXC і клацніть [Гаманець] - [Спотовий рахунок].



② Клацніть [Аналіз PNL].


③ На цій сторінці ви можете переглянути баланс свого рахунку, кумулятивний PNL, щоденний PNL, тенденцію капіталу, портфоліо тощо. Крім того, ви також можете переглядати такі дані, як 7-денний PNL, 30-денний PNL тощо.


1.2 Перевірка PNL ф'ючерсних активів


① Увійдіть на офіційний сайт MEXC і натисніть [Гаманець] - [Ф'ючерсний рахунок].


② Клацніть [Аналіз PNL].


③ На цій сторінці ви можете переглянути загальний капітал ф’ючерсного рахунку, накопичений PNL, щоденний PNL, тенденцію капіталу тощо. Крім того, ви також можете переглядати такі дані, як PNL за останні 7 днів, PNL за останні 30 днів тощо.


2.Застосунок


2.1 Перевірка PNL спотових активів


① Відкрийте застосунок MEXC і торкніться [Гаманці].



② Торкніться [Спот].


③ Торкніться [Аналіз PNL].


④ Переглядайте власний капітал рахунку, сукупний коефіцієнт PNL, щоденний PNL, сукупний PNL та інші дані.


2.2 Перевірка PNL ф'ючерсних активів


① Відкрийте застосунок MEXC і торкніться [Гаманці].


② Торкніться [Ф'ючерси].


③ Торкніться [Аналіз PNL].


④ Перегляньте загальний капітал рахунку, сукупний PNL, щоденний PNL, тренд капіталу та інші дані.


Відмова від відповідальності: Ця стаття не містить рекомендацій щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських деталей чи будь-яких інших супутніх послуг, а також не є порадою з купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей та не є рекомендацією щодо інвестування. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики та виявляйте обережність під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційну діяльність користувачів.

