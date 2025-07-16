Як переглянути рейтинги даних на MEXC





Для того, щоб користувачі платформи MEXC могли перевірити поточні популярні торгові вкладки, криптовалюти та інші події, на MEXC доступні різні типи рейтингів даних для довідки та використання користувачами.













Відкрийте головну сторінку застосунку MEXC і прокрутіть вниз, щоб переглянути рейтинги [Популярні], [Показують ріст], [Нові] і [Обсяг за 24 г].













Відкрийте головну сторінку офіційного вебсайту MEXC і клацніть [Ринки] на панелі навігації. На сторінці ринку клацніть [Ринкові дані] праворуч, щоб перейти на сторінку рейтингу.













Рейтинги даних, які доступні на вебсайті, є більш повними та розширеними, ніж ті, що в застосунку. Розглянемо вебсайт як приклад, щоб пояснити та продемонструвати рейтинги даних на MEXC.









Популярні події — це поточні події, що відбуваються на платформі MEXC, включно з ф’ючерсними подіями, M-Day і Launchpool. Клацнувши на них, вас буде перенаправлено на сторінки відповідних подій.









MEXC представляє багато різних подій щомісяця, щоб задовольнити різноманітні торговельні потреби користувачів ф’ючерсів.













На MEXC організовуються кілька різних популярних зон на основі поточних ринкових тенденцій і основних подій. Кожна зона містить поточні популярні торгові криптовалюти. Клацнувши на кнопку [>] праворуч від розділу "Популярні зони", ви зможете переглянути інші зони.









Виберіть зону, яка вас цікавить, клацніть [Всі] праворуч від зони, і ви побачите всі токени у вибраному розділі, розташовані в порядку спадання на основі їх поточних прибутків. Наприклад, якщо ви клацнете на зону Arbitrum, ви побачите рейтинг прибутку токенів у цьому розділі.













Цей розділ поділено на п’ять частин: "Hot", "Найкращі ф’ючерси", "Найновіші", "Лідери дня" та "Топ за обсягом". Ви можете переглядати відповідні рейтинги на основі ваших конкретних торгових потреб.





Якщо ви хочете дізнатися, які токени зараз мають найвище зростання ціни на платформі MEXC, ви можете переглянути рейтинг "Лідери дня", щоб побачити 10 найкращих токенів із найвищим приростом ціни.













У верхній і нижній частині сторінки ринкових даних є дві різні форми діаграм даних. Діаграма "Огляд ринку" у верхній частині сторінки містить підсумок загальних злетів і падінь ринку, який постійно оновлюється в режимі реального часу.





На діаграмі "Розподіл після зміни ціни" зібрано ринкову статистику для торгових пар USDT на спотовому ринку MEXC. Як показано на діаграмі нижче, з 1793 торгових пар USDT на спотовому ринку, 90 не зазнали жодної зміни ціни, 923 спостерігали підвищення ціни, і 780 спостерігали зниження ціни. Більшість токенів, ціни яких зростають, зосереджені в діапазоні 0-3%, і те саме стосується токенів зі зниженням ціни.







