Як змінити адресу електронної пошти, прив'язану до акаунту MEXC





Щоб гарантувати безпеку акаунтів користувачів, платформа MEXC надає механізм двофакторної аутентифікації, що вимагає від користувачів прив'язувати до своїх акаунтів принаймні два елементи перевірки безпеки, включаючи номер мобільного телефону, адресу електронної пошти та Google Authenticator.





У цій статті ми покажемо вам, як змінити адресу електронної пошти, пов’язану з вашим акаунтом MEXC. Якщо ви хочете дізнатися, як змінити Google Authenticator, пов’язаний із вашим акаунтом, ви можете звернутися до посібника " Як перенести Google Authenticator для MEXC на новий мобільний телефон ".









Відкрийте та увійдіть на офіційний сайт MEXC. У верхньому правому куті головної сторінки клацніть значок користувача та виберіть [Безпека].









На сторінці "Безпека" клацніть [Змінити] праворуч від "Підтвердження електронною поштою".









Введіть нову адресу електронної пошти та код підтвердження. Потім введіть код підтвердження для старої адреси електронної пошти та код Google Authenticator/код підтвердження SMS.





Після заповнення клацніть [Підтвердити], щоб завершити зміну електронної адреси.









Тепер на сторінці "Безпека" ви побачите, що пов’язану адресу електронної пошти було змінено.





Зауважте, що протягом 24 годин після зміни пов’язаної адреси електронної пошти, зняття коштів заборонено.













Тут пояснюється той же самий процес, але в застосунку, на прикладі телефону iOS. Операційні кроки для телефонів Android абсолютно однакові.





На головній сторінці застосунку MEXC торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті та виберіть [Безпека]. На сторінці безпеки торкніться [Підтвердження ел. поштою], щоб перейти на сторінку зміни адреси електронної пошти.





Введіть нову адресу електронної пошти та код підтвердження. Потім введіть код підтвердження для старої електронної пошти та код Google Authenticator/код підтвердження SMS. Торкніться [Підтвердити], щоб завершити зміну електронної адреси.









Ви можете торкнутися позначки користувача у верхньому лівому куті головної сторінки, щоб перейти на сторінку профілю, де ви можете перевірити нову адресу електронної пошти після зміни.









Зауважте, що протягом 24 годин після зміни пов’язаної адреси електронної пошти, зняття коштів заборонено.



