Як розрахувати розмір ф'ючерсної позиції





"Позиція" є загальним терміном у фінансовій торгівлі, і може мати різні значення в різних контекстах. На ринку торгівлі ф'ючерсами термін "позиція" означає кількость куплених або проданих ф'ючерсних контрактів. Для трейдерів, які купують лонг, це називається утриманням лонг позиції, а для трейдерів, які купляють шорт, це називається утриманням шорт позиції. Перш ніж розрахувати розмір позиції, нам потрібно мати базове розуміння що таке лонг і шорт позиції.









Утримання лонг позиції вказує на ситуацію, коли трейдер вважає, що ринок, швидше за все, зросте в майбутньому, тому трейдер відкриває лонг позицію (конкретну кількість ф’ючерсних контрактів). Після купівлі за певною ціною трейдер чекає, поки ціна підніметься до бажаного рівня, перш ніж продати позицію для отримання прибутку.





Утримання шорт позиції, навпаки, відбувається тоді, коли трейдер вважає, що ринок, швидше за все, впаде в майбутньому. У цьому випадку трейдер відкриває шорт позицію, продаючи її (конкретну кількість ф’ючерсних контрактів). Після продажу за певною ціною трейдер чекає, поки ціна знизиться до бажаного рівня, щоб потім викупити позицію для отримання прибутку.









Управління ризиками означає підготовку до можливої невдачі, що може трапитися в процесі торгівлі. Наприклад, якщо ви утримуєте лонг позицію і ринок раптово починає падати, то в такому випадку вам потрібно встановити ціну виходу. При виході за заздалегідь визначеною ціною, навіть якщо це означає отримання збитку, ви визначаєте суму грошей, якою ви готові ризикнути – це називається "сума ризику". Зазнавати збитків у розмірі суми ризику необхідно, оскільки це мінімізує ризик і запобігає збиткам, більшим ніж ваш рахунок може дозволити.





Налаштування ціни виходу залежить від індивідуальних торгових принципів і стратегій, які різняться від трейдера до трейдера. Це залежить від ваших методів торгівлі та розуміння того, коли ринок значно змінився, що спонукає вас до виходу, щоб зменшити свої втрати. Важливо відзначити, що різниця між ціною виходу та ціною входу, або абсолютне співвідношення між цінами входу і виходу, називається рівенем стоп-лосу.





Незважаючи на те, що методи торгівлі можуть відрізнятися, більшість трейдерів встановлює рівень ризику від 0,5% до 2% від балансу свого рахунку. Це означає, що сума ризику для кожної угоди встановлюється від 0,5% до 2% від загальної суми капіталу. Таким чином, навіть у разі збитків, є шанс на відновлення або подальший прибуток.





На традиційних фінансових ринках зазвичай використовується інвестиційний принцип 1%, де сума ризику на кожну угоду складає 1% від загального капіталу. Наприклад, якщо баланс вашого рахунку становить 10 000 $, то максимальна сума ризику на кожну угоду складає 100 $.









Формула для розрахунку розміру позиції така: Розмір позиції = Розмір ризику / Рівень стоп-лосу,

де Розмір ризику = Розмір позиції * Рівень ризику, і Рівень стоп-лосу = |(Ціна входу - Ціна виходу)| / Ціна входу.





Припустімо, що на рахунку є 10 000 $, а рівень ризику становить 1%. Отже, сума ризику становить 100 $.

Припустімо, що ми хочемо відкрити шорт позицію за Bitcoin на 26 000 $, встановивши ціну виходу зі стоп-лосом на рівні 27 000 $, що відповідає рівню стоп-лосу 3,8%. При такому сценарії розмір позиції становитиме 100 $ / 0,038 = 2631 $.





Подібним чином, якби ми відкрили лонг позицію на рівні 26 000 $ з ціною виходу зі стоп-лосом у 25 000 $, а також із рівнем стоп-лосу 3,8%, розмір позиції все одно становив би 2631 $.





Тому розмір нашої позиції має бути встановлений на рівні 2631 $. Якщо ціна Bitcoin досягне нашої шорт ціни стоп-лосу в 27 000 $ або нашої лонг ціни стоп-лоссу в 25 000 $, ми зазнаємо збитків у 100 $.





Попередження про ризики: Ця стаття не надає консультацій щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи зберігання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Переконайтеся, що ви повністю розумієте пов’язані з цим ризики та будьте обережні під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.