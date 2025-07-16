Як додати віджети MEXC на екран мобільного телефону





Трейдерам часто потрібно уважно стежити за змінами цін на різні токени. Крім додавання токенів, які вам сподобалися, до списку обраних, ви також можете додати віджети на екран свого мобільного телефону для швидкого і зручного доступу до поточних цін на токени, які вас цікавлять.













Відкрийте застосунок MEXC і торкніться [Ринки] внизу головної сторінки.









Торкніться кнопки у верхньому правому куті поруч із рядком пошуку.









Торкніться [Торгові пари].









Торкніться [Додати нову], щоб вибрати торгові пари, які ви хочете відобразити на екрані свого мобільного телефону. У цьому прикладі ми обрали токени MX, BTC, ARB і OP для відображення.





Кнопка [⤒] праворуч від токена представляє функцію швидкого прикріплення. Наприклад, якщо ви хочете розмістити токен OP в першому рядку, торкніться кнопки [⤒] в тому ж рядку, що й OP, щоб прикріпити його вгорі.





Кнопка [=] праворуч від токена представляє функцію перетягування. Наприклад, якщо ви хочете розмістити токен MX після ARB, утримуйте кнопку [=] в тому ж рядку, що й MX, і перетягніть його в потрібне місце.













Проведіть пальцем до останньої сторінки на екрані мобільного телефону, торкніться [Змінити] і виберіть [Налаштувати]. Потім торкніться кнопки [+] поруч з "MEXC" у списку віджетів.









Віджет MEXC додано на ваш екран. Торкніться [>] у верхньому правому куті віджету, щоб переглянути ціни на всі додані вами токени в режимі реального часу.

















Відкрийте застосунок MEXC і торкніться [Ринки] внизу головної сторінки.









Торкніться кнопки у верхньому правому куті поруч із рядком пошуку.









Торкніться [Відображення елементів].









Торкніться [Додати нову], щоб вибрати торгові пари, які ви хочете відобразити на екрані вашого мобільного телефону. У цьому прикладі ми вибрали токени MX, OP, ARB і BTC для відображення.













Після додавання токенів, які ви хочете відобразити, поверніться на сторінку налаштувань сплавних вікон, увімкніть опцію "Спливні вікна", і вибрані вами токени будуть відображені.





Ви можете налаштувати яскравість віджету на екрані, змінивши відсоток у вкладці "Прозорість спливної панелі" відповідно до ваших налаштувань екрану.









Щоб приховати спливне вікно, торкніться кнопки у верхньому лівому куті віджету. Щоб згорнути спливне вікно, торкніться кнопки у верхньому правому куті віджету.







