Закон GENIUS прийнято: чи може це стати переломним моментом для USDC на шляху до випередження USDT?

Нещодавно президент США Дональд Трамп офіційно підписав у Білому домі закон GENIUS . Цей історичний законодавчий акт не тільки означає формальне включення індустрії стейблкоїнів у сферу федерального регулювання, а й закладає інституційну основу для наступного етапу розвитку глобальної цифрової валюти.





Будучи першим законопроєктом, пов'язаним з криптоактивами, підписаним президентом США, закон GENIUS вирішує давню регуляторну невизначеність, забезпечуючи чітку, уніфіковану та дієву основу для стейблкоїнів, забезпечених доларами США. Його широкий вплив і глибоке значення заслуговують на пильне вивчення.













Закон GENIUS встановлює чіткі регуляторні межі для стейблкоїнів, забезпечених доларом США, і вперше в національному законодавстві встановлює конкретні вимоги до їх визначення, операційних механізмів, умов емісії та контролю ризиків. Основні положення закону включають:





Схвалення регуляторних органів: емітенти повинні отримати дозвіл від федеральних або державних фінансових регуляторів.

Резервні вимоги: стейблкоїни повинні бути забезпечені доларами США або еквівалентними цінними паперами Казначейства США у співвідношенні 1:1. Структуроване фінансування та неліквідне забезпечення заборонені.

Операційна прозорість: щомісячні аудиторські звіти є обов'язковими, а емітенти повинні підлягати регуляторному нагляду і контролю з боку правоохоронних органів.





Це не тільки проводить чітку межу між відповідною та невідповідною законодавству діяльністю, але й забезпечує інституційну легітимність для традиційних фінансових установ, платіжних компаній та великих технологічних платформ, які можуть виходити на ринок стейблкоїнів.









Закон стосується не лише «нагляду за стейблкоїнами»; його глибинна логіка зосереджена на зміцненні фінансової системи США та розширенні їхнього глобального впливу.





Резервний механізм ефективно залучає емітентів стейблкоїнів до пулу покупців короткострокових казначейських облігацій США. Зі зростанням популярності стейблкоїнів зростає і попит на казначейські векселі, що безпосередньо полегшує фінансові проблеми Міністерства фінансів на тлі високого державного боргу. Іншими словами, зростання кількості доларів ончейн підживлює і зміцнює традиційну доларову систему США. Більше того, оскільки блокчейн-інфраструктура все більше стає основою для транскордонних платежів, торговельних розрахунків та фінансових послуг, закон GENIUS прискорює перехід долара США від суверенної валюти до мережевої валюти.





Це являє собою синтетичну гегемоністську структуру, викувану за допомогою регулювання, ринкової реакції та суверенної експансії.













USDC, випущені компанією Circle, вже давно забезпечені доларами США та цінними паперами Казначейства США у співвідношенні 1:1 і проходять регулярний аудит, що ставить Circle на перше місце в гонці за дотриманням вимог законодавства. Генеральний директор Circle заявив, що компанія має намір використовувати переваги закону GENIUS для продовження свого зростання та подальшої інтеграції в основну фінансову систему . Очікується, що USDC стане кращим стейблкоїном для платежів і транзакцій, а його частка на ринку відповідно зросте.









USDT від Tether продовжує лідирувати за масштабом і глибиною ринку, але все ще не відповідає стандартам закону GENIUS у таких сферах, як структура резервів і практика аудиту. Генеральний директор Tether Паоло Ардойно оголосив про плани завершити аудит на відповідність законодавству протягом трьох років , щоб узгодити свою діяльність з новою нормативною базою.





Оскільки Tether є найбільшим у світі стейблкоїном, недотримання встановлених термінів може призвести до того, що компанія піддасться регуляторному тиску і залишить ключові американські ринки. Домінування USDT зараз стоїть перед серйозним викликом.









Децентралізовані стейблкоїни, такі як DAI , підкреслюють стійкість до цензури та прозорість у своєму дизайні. Однак їхня нездатність забезпечити доларові резерви офчейн та використання активів, що приносять дохід, може призвести до того, що вони будуть класифіковані як цінні папери, які підлягатимуть більш суворому контролю з боку регуляторів. Їх подальша життєздатність залежатиме від гнучкості позиціонування продуктів та відповідності регуляторним стандартам, що змінюються.









Одним з найбільш значущих результатів прийняття закону GENIUS є його вплив на моделі дохідності ончейн. Оскільки стейблкоїнам заборонено генерувати відсотки, фундаментальна модель DeFi «депонуйте і заробляйте», ймовірно, зазнає тиску. Протоколи DeFi повинні будуть переорієнтуватися на альтернативні механізми отримання прибутку, засновані на неплатіжних токенах, або дослідити оновлені моделі, прив'язані до активів реального світу (RWA).





Очікується, що завдяки регуляторній ясності, сектор RWA ончейн увійде в нову фазу зростання. Використовуючи стейблкоїни як засіб розрахунків, фінансові інструменти реального світу, такі як облігації, дебіторська заборгованість і комерційні папери, можуть випускатися, торгуватися і зберігатися ончейн. Цей перехід знаменує собою перехід від блокчейну як «системи віртуальних активів» до «фінансової інфраструктури реального світу», що забезпечує міцнішу прив'язку до вартості та підвищує ефективність використання капіталу.









Закон GENIUS також чинить значний тиск на інші країни.





США використовують «комплаєнс ончейн-долара», щоб встановити нову межу глобального фінансового впливу. На противагу цьому, китайська система цифрового юаня робить акцент на контролі центрального банку і використанні замкненого циклу, що робить її менш сумісною з транскордонними або відкритими системами. Тим часом, ЄС продовжує розвивати свою нормативну базу MiCA, але її технічна реалізація і вплив на ринок залишаються далеко позаду переваги першопрохідців-стейблкоїнів, що базуються на доларах США.





На цьому тлі, якщо американським стейблкоїнам вдасться залучити глобальних розробників і приплив капіталу, може з'явитися практична модель «мережевої доларизації». Без додаткових регуляторних механізмів інші країни ризикують пасивно прийняти цифровий фінансовий порядок, прив'язаний до долара США.









Закон GENIUS — це більше, ніж просто регуляторна база для стейблкоїнів, це стратегічна декларація США щодо встановлення домінування в глобальному цифровому фінансовому порядку за допомогою ончейн-доларів. Використовуючи комплаєнс як інструмент і мережеві ефекти як важелі впливу, США прагнуть забезпечити функціонування всієї екосистеми блокчейну в межах захисного рову долара. Це сучасне фінансове змагання, сформоване на перетині регулювання і технологій, суверенітету і капіталу.





Для інвесторів це означає потенційну переоцінку активів, прив'язаних до стейблкоїнів, що відповідають вимогам. Для підприємців — це критична можливість переорієнтувати бізнес-моделі та скористатися попутним вітром регуляторних змін. Для спостерігачів — це декларація про майбутній розподіл фінансового суверенітету, твердження США про те, що «наступне фінансове поле битви знаходиться ончейн».





