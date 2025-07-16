Десятилітня віха Tether: USDT як якір створення ринкової капіталізації в 100 мільярдів $





З постійним розвитком ринку криптовалют роль стейблкоїнів стає все більш важливою. Tether, як перший у світі стейблкоїн, прив'язаний до долара США, пройшов десятиліття з моменту своєї появи. Сьогодні Tether з ринковою капіталізацією в майже 120 мільярдів $ і понад 350 мільйонами користувачів по всьому світу суттєво впливає на розвиток криптовалютної індустрії.













У 2014 році Tether був представлений USDT — перший стейблкоїн, прив'язаний до долара США. Поява стейблкоїнів ефективно вирішила проблему надзвичайної волатильності цін на традиційному ринку криптовалют, забезпечивши інвесторів надійним засобом збереження цінності та підвищивши стабільність ринку.





З моменту своєї появи USDT демонструє стабільне зростання. У серпні 2021 року ринкова капіталізація сектору стейблкоїнів вперше перевищила 100 мільярдів $, а USDT посів перше місце з ринковою вартістю в понад 65 мільярдів $. Згідно з останніми даними IntoTheBlock, загальна ринкова капіталізація USDT перевищила 126 мільярдів $, досягнувши історичного максимуму. За часткою ринку та капіталізацією USDT займає домінантну позицію в секторі стейблкоїнів.









Крім того, активна база користувачів USDT продовжує розширюватися. За останні дванадцять місяців кількість нових користувачів зросла на 24%. Хоча цей темп зростання сповільнився в порівнянні з 50% зростанням за попередні дванадцять місяців, він все ще зберігає висхідний тренд. Згідно з офіційною інформацією від Tether, наразі у них понад 350 мільйонів користувачів по всьому світу.









Компанія Tether, яка розпочала свою діяльність зі стейблкоїна USDT, зараз використовує своє унікальне стратегічне бачення, щоб вийти за межі криптовалютного сектору. З моменту свого заснування як емітента стейблкоїнів Tether перетворилася на комплексного постачальника цифрових фінансових послуг, що працює в багатьох сферах. Кожен крок, який робить Tether, відзначений як викликами, так і можливостями.





Різноманітний портфель стейблкоїнів

Після успіху USDT команда Tether почала розробляти різноманітну лінійку стейблкоїнів, щоб задовольнити потреби різних ринків і користувачів. Від стейблкоїнів, прив'язаних до основних валют, таких як євро, китайський юань і мексиканський песо, до продуктів, прив'язаних до золота, і планування запуску стейблкоїна, прив'язаного до дирхама ОАЕ, — кожен стратегічний крок Tether задовольняв ринковий попит. Послідовне впровадження цих продуктів не тільки значно збагатило екосистему стейблкоїнів Tether, але й забезпечило міцніші позиції на висококонкурентному ринку криптовалют.





Вихід на нові ринки та розширення різноманітних інвестицій

У 2023 році компанія Tether досягла значного прогресу в секторі майнінгу криптовалют, взявши участь у геотермальному майнінгу Bitcoin у Сальвадорі, інвестувавши в цей проєкт 1 мільярд доларів. Крім того, Tether створила майнінговий центр в Уругваї.





Ба більше, генеральний директор Tether Паоло Ардойно розповів в інтерв'ю, що Tether добре фінансується й активно освоює нові галузі, включаючи штучний інтелект, маючи плани кинути виклик таким технологічним гігантам, як Microsoft, Google та Amazon. У сфері штучного інтелекту Tether вже досягла значних успіхів. Компанія купила більшість акцій стартапу Blackrock Neurotech, що займається технологією нейронних імплантатів, та інвестувала в оператора дата-центрів Northern Data Group. Крім того, інвестиційний портфель Tether поширюється і на інші сектори. Наприклад, компанія інвестувала 100 млн $ у латиноамериканського сільськогосподарського гіганта Adecoagro, а також розширила свою діяльність у таких сферах, як освітні програми.





Варто зазначити, що згідно з даними, Tether володіє облігаціями Казначейства США на суму понад 97 мільярдів $, що є історичним максимумом.





Розробка регулятивних норм

Розробка регулятивних норм завжди була центральною темою в криптовалютній індустрії, особливо з прийняттям закону Ламміса-Гіллібранда про платіжні стейблкоїни та законодавства MiCA, які накладають додаткові вимоги на Tether. Tether активно реагує на ці зміни, постійно зміцнюючи свою систему нормативно-правової відповідності. Раніше, у рамках посилення регуляторного контролю, компанія Tether збільшила свою лобістську діяльність і оголосила у серпні цього року про плани подвоїти свій кадровий склад протягом наступного року, щоб посилити свої можливості в ключових сферах, як-от у сфері нормативно-правової відповідності.









Після десяти років балансування між викликами та можливостями компанія Tether перетворилася на різностороннього фінансового гіганта. Згідно з аудиторським звітом Tether за другий квартал, у першому півріччі 2024 року Tether Holdings отримала чистий прибуток у розмірі 5,2 млрд $, встановивши історичний рекорд. Зокрема, чистий операційний прибуток за другий квартал склав 1,3 млрд $, що є найвищим квартальним прибутком на сьогодні.





