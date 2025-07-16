Закон GENIUS: стратегічне позиціювання гегемонії долара США в криптовалютну еру

Коли Сенат США переважною більшістю голосів ухвалив процедурне голосування за Законопроєкт GENIUS (Законопроєкт про спрямування та формування національних інновацій у сфері стейблкоїнів США) , одразу привернувши увагу світових фінансових ринків. Цей законопроєкт під назвою «GENIUS» на перший погляд, виглядає як регуляторна база для стейблкоїнів, але по суті він являє собою стратегічний зсув у гегемонії долара США в цифрову епоху. Він не лише перевизначає право випускати валюту, але й будує приховану і потужну фінансову систему, тісно пов’язуючи стейблкоїни з облігаціями Міністерства фінансів США.









Законопроєкт GENIUS зосереджений на випуску та обігу стейблкоїнів. Його основні положення включають:





1) Вимоги до резервних активів: емітенти стейблкоїнів повинні мати 100% готівкою та облігаціями Міністерства фінансів США з терміном погашення 90 днів або менше.

2) Прозорість аудиту: емітенти повинні щомісяця подавати звіти стороннього аудиту з підтвердженням резервів ончейн, що оновлюється в режимі реального часу.

3) Доступ до ринку: іноземні стейблкоїни повинні створити юридичну особу в США та підтримувати 20% резерв ризику.





Судячи з його основних положень, політична мета Законопроєкту GENIUS виходить за межі простого контролю ризиків. Вимагаючи від емітентів стейблкоїнів володіння облігаціями Міністерства фінансів США, Законопроєкт безпосередньо створює структурний попит на долар США та облігації Міністерства фінансів. Цей попит не лише приваблює нових покупців на ринок облігацій Міністерства фінансів, але й зміцнює позиції долара у світовій фінансовій системі.









Цей обов'язковий зв'язок створює подвійну залежність: він контролює «доларизацію» криптосвіту через резерви, забезпечені фіатними валютами, та гарантує нових покупців для все більшого ринку Міністерства фінансів США.





Дані показують, що хоча частка облігацій Міністерства фінансів США, що належать традиційним великим покупцям, таким як Китай та Японія, знизилася з 34% до 26% між 2014 та 2024 роками; сума, що належать емітентам стейблкоїнів, зросла на 470% за останні три роки, досягнувши 120 млрд $, що еквівалентно активам цілої країни, як-от Бельгія. Це свідчить про те, що емітенти та організації стейблкоїнів стали одними з ключових покупців на ринку облігацій Міністерства фінансів США.









Зв'язок між стейблкоїнами та облігаціями Міністерства фінансів США створив приховану, але потужну екосистему. Станом на кінець травня 2025 року загальна світова ринкова капіталізація стейблкоїнів перевищила 249,8 млрд $. Серед них USDT (Tether) займає панівну позицію з обігом у 152,7 млрд $, за ним йде USDC (Circle) зі 61,5 млрд $.













Дані показують, що відповідні стейблкоїни утримують 132 млрд $ в облігаціях Міністерства фінансів США, що становить 18% середньодобового обсягу торгівлі на ринку облігацій Міністерства фінансів. З цих активів 67% припадає на короткострокові облігації з терміном погашення менше трьох місяців, що значно вище, ніж 34%, що утримуються суверенними фондами. Така висока частка короткострокового боргу дозволяє стейблкоїнам швидко реагувати на зміни ринку та коригувати структуру своїх резервних активів.





Завдяки Законопроєкту GENIUS ринок стейблкоїнів не лише сформував тісну екосистему з облігаціями Міністерства фінансів США, але й зазнав «другої еволюції» в процесі дотримання нормативних вимог. У ландшафті стейблкоїнів виникає чітка структурна розбіжність:





1) Регульований сегмент: стейблкоїни, такі як USDC та PAX, швидко скоригували свої резервні структури, збільшивши короткострокові активи облігацій Міністерства фінансів до 32,4 млрд $ та 5,8 млрд $ відповідно.

2) Сіра зона: випущений в офшорі євро-стейблкоїн EURT зріс на 142% лише за три місяці, досягнувши загальної пропозиції в 4,7 млрд $.

3) Технічні оновлення: 85% відповідних стейблкоїнів перейняли «динамічні системи управління резервами» для алгоритмічного зіставлення термінів погашення облігацій Міністерства фінансів з попитом на викуп.





Ринок позитивно відреагував на цю зміну рішучими діями. У першій половині 2025 року частка обсягу торгівлі відповідними стейблкоїнами зросла з 68% до 79%, тоді як частка ринку частково невідповідних продуктів, як-от USDT, знизилася на 9 відсоткових пунктів до 58%.





Банк Standard Chartered прогнозує, що до кінця 2028 року циркуляційна капіталізація ринку стейблкоїнів, забезпечених доларом США, може зрости до 2 трлн $. Аналіз Citigroup показує, що за сценарієм «бичачого ринку» ринок стейблкоїнів може досягти 3,7 трлн $ до 2030 року. Це означає, що протягом наступних кількох років емітенти стейблкоїнів можуть володіти більшою кількістю облігацій Міністерства фінансів США, ніж багато суверенних держав, стаючи ключовими учасниками ринку облігацій Міністерства фінансів.









Глибший вплив Законопроєкту GENIUS полягає в тому, як він використовує стейблкоїни як інструмент для реструктуризації глобального розподілу фінансової влади.





1) Монетарний суверенітет: такі країни, як Сальвадор, прийняли Bitcoin як законний платіжний засіб, тоді як ринки, що розвиваються, в Африці та Латинській Америці все частіше використовують стейблкоїни, деноміновані в доларах США, для транскордонних платежів. Дані показують, що у 2024 році обсяг транзакцій стейблкоїнів в Африці зріс на 400%, а в Латинській Америці — на 300%. Частка транскордонних платежів, які традиційно обробляються системою SWIFT, скорочується через стейблкоїни, особливо в невеликих, високочастотних транзакціях. Функція миттєвих розрахунків стейблкоїнів зробила їх популярним вибором для грошових переказів та міжнародних торговельних розрахунків.





2) Конкуренція регуляторної влади: емітенти з ринковою капіталізацією вище 1 млрд $ підпадають під нагляд Федеральної резервної системи, тоді як менші емітенти регулюються урядами штатів. Ця багаторівнева регуляторна структура забезпечує ефективний нагляд, уникаючи надмірного втручання в інновації. Регуляторні органи контролюють емітентів стейблкоїнів у режимі реального часу за допомогою таких інструментів, як аудит резервів та правила боротьби з відмиванням грошей. Хоча це підвищує прозорість глобальних потоків капіталу, це також викликає занепокоєння щодо прав на конфіденційність.





3) Домінування технічних стандартів: провідні стейблкоїни, такі як USDC та USDT, займають панівну частку ринку, що спонукає розробників надавати пріоритет цим відповідним стейблкоїнам під час створення застосунків. Така концентрація ринку фактично надає провідним емітентам реальний контроль над технічними стандартами. В результаті нові учасники стикаються з високими технологічними бар'єрами для входу.









Законопроєкт GENIUS може стати важливим поворотним моментом в історії монетарної політики. Він не є ні простим регуляторним нововведенням, ні чистою формою захисту ринку — він являє собою ретельно розроблену інституційну трансформацію. У цій трансформації:





1) Сполучені Штати: завдяки законодавству про стейблкоїни США перетворюють криптовалютний ринок на мережу розподілу облігацій Міністерства фінансів США, а також використовують технології для моніторингу глобальних потоків капіталу в режимі реального часу. Міністр фінансів Скотт Бессент прогнозує , що цифрові активи можуть генерувати до 2 трлн $ додаткового попиту на облігації Міністерства фінансів США в найближчі роки. Цей попит не тільки приваблює нових покупців на ринок облігацій Міністерства фінансів, але й ще більше зміцнює позиції долара у світовій фінансовій системі.





2) Ринки, що розвиваються: хоча ці регіони користуються перевагами зручності платежів стейблкоїнами, вони стикаються з ризиком втрати автономії монетарної політики. Африка та Латинська Америка стали передовою розширення стейблкоїнів. У відповідь деякі центральні банки почали вивчати концепт цифрових валют центральних банків (CBDC) як контрзахід. Однак розробка та впровадження CBDC потребує часу та ресурсів, що ускладнює конкуренцію зі зрілими системами стейблкоїнів у короткостроковій перспективі.





3) Глобальні інвестори: оскільки стейблкоїни все більше прив'язуються до облігацій Міністерства фінансів США, інвестори стикаються з новою інвестиційною парадигмою. Оскільки облігації Міністерства фінансів служать неявним забезпеченням для стейблкоїнів, традиційні моделі оцінки ризиків потребують фундаментальної реструктуризації. Такі інновації, як токенізовані короткострокові облігації Міністерства фінансів та протоколи фіксованого доходу ончейн, реконструюють інвестиційну логіку ринку фіксованого доходу. Інвестори повинні переглянути профілі ризику та дохідності та адаптуватися до цього ринкового динамічного середовища.





Прийняття Законопроєкту GENIUS знаменує собою офіційний початок гегемонії долара США в нову еру 2.0. У цьому фінансовому змаганні стейблкоїни вже не є просто варіантом використання криптовалют, вони стали мостом між традиційними фінансами та цифровим світом, а також ключовим інструментом для Сполучених Штатів для підтримки свого глобального монетарного домінування.





З розвитком технологій та дозріванням ринку очікується, що стейблкоїни відіграватимуть дедалі важливішу роль у майбутній фінансовій системі. Впровадження Законопроєкту GENIUS слугуватиме ключовою лінзою для спостереження за цією тенденцією.





Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні під час інвестування. Усі інвестиційні рішення та результати є виключною відповідальністю користувача.



