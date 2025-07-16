Чи може бурхливий сектор RWA стати капіталом для входу на крипторинок?

Починаючи з першої половини 2024 року, сектор RWA (активи реального світу) поступово став новою популярною концепцією в індустрії блокчейн. Згідно з даними Dune Analytics, сектор RWA продемонстрував друге за величиною зростання з початку року, при цьому він збільшився на 117%, поступаючись лише сектору мемів. Нативний токен провідного проєкту Ondo Finance, ONDO, зріс більш ніж на 110% протягом тижня, ставши лідером у всьому секторі RWA, причому кілька інших токенів проєктів постійно досягали нових історичних максимумів.





Крім того, RWA привернули увагу інституційних ринків, де кілька установ підкреслили потенціал RWA у своїх звітах, зокрема Boston Consulting Group, Messari та Binance Research. Традиційні фінансові гіганти, такі як Citibank, BlackRock, Fidelity та JPMorgan, також вийшли на цей ринок. У середині липня в Китайсько-Гонконгському фінансовому елітному біржовому центрі (China-Hong Kong Financial Elite Exchange Center) в Адміралтействі, Гонконг, еліта з Академії комерції, Гонконгського університету науки та технологій, а також різних підприємств і асоціацій зібралися, щоб обговорити найактуальніші питання транскордонного потоку даних і цифрових активів. На симпозіумі особливу увагу було приділено поєднанню активів реального світу (RWA) з цифровими активами, обговорюючи останні розробки та потенціал у цій галузі.





Активи реального світу (RWA) — це не абсолютно нова концепція, а скоріше новий сектор. Він являє собою поєднання активів реального світу з токенізацією, що символізує інтеграцію традиційних активів із криптоактивами Web3.0. У блокчейні токени RWA представляють фактичні активи, якими можна торгувати. Ці токени є ончейн представленням активів реального світу, включаючи активи з фіксованим доходом (такі як державний борг і корпоративні облігації), акції (такі як нерухомість і золото) тощо. В останні роки протоколи синтетичних активів (такі як Mirror, Synthetix, MakerDAO) і застосунки NFT (такі як IP-токенізація та фракціонування мистецтва) використовують концепцію RWA.





Основні випадки застосування включають:





Токенізація активів: представлення традиційних активів, таких як нерухомість, золото та твори мистецтва, у блокчейні за допомогою технології токенізації, що полегшує торгівлю та інвестиції. Цей підхід робить можливою фракціонувальну торгівлю цінними активами, знижуючи інвестиційний поріг.





Розширення каналів фінансування: підприємства та приватні особи можуть отримати нові канали фінансування, використовуючи активи реального світу як заставу. Наприклад, забезпечення позик через RWA шляхом застави нерухомості або залучення коштів шляхом токенізації творів мистецтва.





Сек'юритизація активів: перетворення прав на дохід від фактичних активів у цифрові цінні папери, що забезпечує прозорі та ефективні транзакції за допомогою технології блокчейн. Цей метод зазвичай використовується для зацифрування традиційних фінансових активів, таких як облігації та акції.





Інтеграція DeFi: інтеграція RWA в платформи децентралізованих фінансів (DeFi), щоб надати користувачам більше фінансових продуктів і послуг, таких як протоколи кредитування на основі RWA та пули ліквідності.





Застосунки для смартконтрактів: використання смартконтрактів для автоматичного виконання та керування транзакціями, пов’язаними з RWA, наприклад автоматичного розподілу доходу та управління правами та зобов’язаннями, що покращує операційну ефективність і прозорість.





Візьмемо простий приклад: USDT, який ми часто використовуємо, є прикладом RWA (активів реального світу), де реальні долари прив’язані до ончейн активів. Ми можемо уявити собі це таким чином: активи реального світу, хай то дрібні предмети, як-от музичні інструменти, годинники чи навіть кросівки обмеженого випуску, або більші, як-от нерухомість, теоретично можуть бути представлені в блокчейні. Ми вже починаємо бачити реальні випадки RWA, що з’являються все частіше. Наприклад, у червні цього року співзасновник Animoca та Galaxy Ят Сіу використав придбану на аукціоні скрипку, яка колись належала російській імператриці Катерині Великій, як заставу, щоб отримати кредит на мільйони доларів від Galaxy. Для власників реальних активів це, безсумнівно, вигідно, оскільки забезпечує ліквідність їхніх фізичних активів. А для ончейн користувачів, незалежно від того, утримують вони активи у формі токенів чи NFT, фізична застава додає рівень безпеки. Спостерігається тенденція до зростання як інституційних представників, так і даних ончейн.





Останніми роками елементи даних і торгівля цифровими активами стали центром дискусій щодо регулювання та ринку. Створення різноманітних установ даних свідчить про зростаючу важливість елементів даних. Наприклад, RuiHe Capital знаходиться в процесі створення інвестиційного банку RWA, який має на меті співпрацювати з ліцензованими біржами та фінансовими установами Гонконгу для сприяння застосуванню моделі RWA. Відповідно до інформаційної панелі даних Dune, очевидно, що загальний обсяг пов’язаних токенів ончейн на DEX постійно зростає.









Відповідно до звіту CoinGecko за другий квартал 2024 року про криптоіндустрію, на сектор RWA у другому кварталі припадало 11,3% вебтрафіку, поступаючись лише мемкоїнам, які посіли перше місце з 14,34% трафіку. Ці цифри вказують на те, що сектор RWA привертає все більшу увагу і готовий стати наступним лідером у зростанні криптовалютного багатства. Дані порталу RWA.xyz показують, що станом на дату написання статті ончейн активи в секторі RWA досягли 11,73 млрд $, і в основному вони зосереджені в приватних кредитах, казначейських облігаціях США, товарах тощо. Різноманітні дані та аналізи свідчать про те, що цей новий сектор RWA демонструє значну життєздатність.









Звичайно, хоча сектор RWA швидко розвивається, він також стикається з деякими проблемами та викликами:





Високі бар'єри входу: для власників традиційних активів і звичайних користувачів знання та технічні бар'єри для входу в сектор RWA відносно високі. Наприклад, якщо я хочу токенізувати свої об’єкти мистецтва, мені потрібно багато дізнатися про технології, пов’язані з RWA, і операції блокчейну, що ускладнює вхід. Крім того, інші сервісні продукти RWA часто мають високі комісії.

Погана ліквідність: наразі більшість продуктів RWA, які пропонують різні установи, зосереджені в облігаціях казначейства США та приватних кредитах, з меншою кількістю продуктів, що базуються на товарах. Відсутність активного вторинного ринку призводить до низької торговельної ліквідності для активів RWA на цей час.

Як перша модульна загальнодоступна мережа рівня 2 у секторі RWA, Plume Network прагне знизити бар’єри для входу до сфери RWA та надати учасникам платформу для взаємодії та інвестування у RWA через надійну екосистему DeFi. З одного боку, мережа спрямована на залучення нових користувачів, а з іншого боку, прагне розблокувати ліквідність ончейн для RWA, створюючи динамічну екосистему.





Plume Network побудована на основі стека Arbitrum Nitro, що забезпечує високу сумісність з екосистемою Ethereum. Розробники з екосистеми Ethereum можуть безпосередньо перенести свої застосунки в Plume Network. Наразі вона повністю підтримує різні стандарти токенів, такі як ERC-20, ERC-721, ERC-1155 та ERC-3643, надаючи користувачам більше можливостей для токенізації активів.





Plume Network завершила сід-фазу на суму 10 млн $ під керівництвом Haun Ventures за участі Galaxy Ventures, Superscrypt і A Capital. Мережа також отримала підтримку від інвесторів-ангелів, таких як Ерік Чен з Injective, Ентоні Рамірез з Wormhole Labs і Келвін Лю з Eigenlayer. Фаза тестнету Plume Network вже залучила понад 150 проєктів, які охоплюють такі сфери, як предмети колекціонування, синтетичні активи, предмети розкоші, нерухомість, протоколи кредитування та постійні DEX. Примітно, що програма заохочення тестнету Plume Network привернула широку увагу в спільноті: тема події — "Глобальні подорожі", де користувачі можуть заробляти бали та токени з майбутніх аірдропів, досліджуючи різні країни (екосистеми), виконуючи завдання з подорожей та запрошуючи друзів.









Перспективи галузі

Нещодавно співзасновник Ethereum Віталік Бутерін висловив у соцмережах свою підтримку ідеї продажу акцій компанії у формі токенів, пов’язуючи це з концепцією RWA. Віталік заявив, що він підтримує RWA і сподівається, що в блокчейні з’явиться більш різноманітний спектр RWA. Це дозволить застосункам використовувати їх, не піддаючись системним ризикам, пов’язаним з одним емітентом або класом активів.









Як провідна світова платформа для торгівлі криптовалютами, MEXC активно відстежує та підтримує розвиток сектору RWA. Завдяки найвищій швидкості лістингу нових токенів у галузі, найширшому вибору токенів і найкращій ф’ючерсній ліквідності в індустрії, MEXC створює численні інвестиційні можливості та пропонує інвесторам різноманітні та безперебійні варіанти торгівлі. Очікується, що завдяки своїм інноваційним торговельним послугам і розширеній технічній підтримці MEXC забезпечить значний поштовх ліквідності та розширенню ринку для проєктів RWA у майбутньому, допомагаючи цьому сектору отримати ширше застосування та розвиток на ринку.





Прогнози ринку

Згідно зі звітом Citibank, очікується, що ринок токенізації RWA досягне 4 трлн $ до 2030 року. Такі проєкти, як Centrifuge і MakerDAO, вже продемонстрували ринковий потенціал RWA. Згідно з прогнозом Boston Consulting Group, світовий ринок токенізації фінансових активів, за оцінками, досягне 16 трлн $ до 2030 року. Порівняно з поточною ринковою капіталізацією сектора RWA у 6 млрд $, ринок RWA все ще має значний потенціал зростання в осяжному майбутньому.





Загалом RWA, як міст, що з’єднує традиційні фінанси та криптовалюту, демонструють величезний потенціал розвитку та великі можливості для зростання. Вони мають великі надії на підвищення ефективності використання капіталу, скорочення витрат на фінансування та підвищення ліквідності ринку, а їх застосування на блокчейні має кардинально змінити фінансову галузь. Plume Network, як перша модульна EVM-сумісна мережа рівня 2, спеціально розроблена для RWA, спрямована на зниження бар’єрів, підвищення ліквідності та сприяння нормативно-правовій відповідності, і очікується, що вона буде стимулювати інновації та розвиток у секторі RWA. Попри те, що Plume Network все ще знаходиться на етапі тестування, продуктивність її майбутньої основної мережі буде мати вирішальне значення. Однак, як багатонадійний новачок у секторі RWA, який привернув значну увагу спільноти, ми з нетерпінням чекаємо, що Plume Network зіграє ключову роль у модернізації традиційних фінансів, приносячи новий імпульс і можливості для розвитку всієї галузі.





Відмова від відповідальності: ця інформація не містить порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських чи будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.