Фундаментальний аналіз у торгівлі





Фундаментальний аналіз є справжньою основою інвестицій і застосовується до всіх класів активів. На традиційних фінансових ринках під фундаментальним аналізом розуміється оцінка внутрішньої вартості активів та аналіз факторів, які можуть вплинути на їхню майбутню ціну. Цей аналіз ґрунтується на макроекономічних та мікроекономічних факторах, фінансовій звітності та галузевих тенденціях. Фундаментальний аналіз можна розділити на два основні підходи: "згори донизу" і "знизу догори".





Фундаментальний аналіз криптовалют дещо відрізняється від традиційного аналізу фінансових ринків і є менш розвиненим. У фундаментальному аналізі криптовалют зазвичай використовуються такі методи: ① ончейн метрики ② аналіз проєктів ③ аналіз токенів. Ці три методи застосовують як до спотової, так і до ф'ючерсної торгівлі криптовалютою.









① Активні адреси





Аналіз кількості активних адрес у мережі блокчейн дозволяє отримати уявлення про участь користувачів. Збільшення числа активних адрес з плином часу свідчить про зростання користувацької бази, що може розглядатися як позитивний знак для утримання активів проєкту. І навпаки, зменшення кількості активних адрес може свідчити про скорочення користувацької бази, що може змусити інвесторів скоротити частку утримуваних активів проєкту. Аналіз активних адрес передбачає відстеження кількості унікальних адрес, які щодня або щотижня надсилають або отримують активи у мережі. Водночас важливо враховувати швидкість зміни активних адрес з часом та порівнювати її з іншими показниками, наприклад з обсягом транзакцій. Відстеження активних адрес у блокчейні, як правило, може здійснюватися за допомогою специфічного для даного проєкту оглядача блокчейну, наприклад Etherscan для Ethereum.





② Хешрейт





Важливо відзначити, що метрика хешрейту застосовується тільки до криптовалют, заснованих на механізмі консенсусу Proof-of-Work (PoW), таких як Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash та ін. У мережах PoW майнери відповідають за підтвердження транзакцій та захист мережі шляхом криптографічних обчислень. Для досягнення цього вони вирішують складні математичні завдання за допомогою потужних комп'ютерів. Хеш-дані – це рішення, які знайдені для кожного завдання, і, таким чином, хешрейт є мірою загальної обчислювальної потужності, витраченої на обробку транзакцій. Безпечна мережа матиме вищий хешрейт. Наприклад, у випадку з Bitcoin, як показано на графіку нижче, хешрейт успішно корелюється зі складністю майнінгу Bitcoin і змінюється в залежності від зміни його ціни.





Джерело: Bitinfocharts





③ Загальна заблокована вартість (Total Value Locked – TVL)





Total Value Locked (TVL) – це специфічна метрика, яка використовується для оцінки ефективності проєктів у сфері децентралізованих фінансів (DeFi). Абревіатура TVL розшифровується як "Загальна заблокована вартість", що означає загальну суму криптовалютних активів, які користувачі застейкали або заблокували на платформі DeFi. Інвестори можуть використовувати дані TVL для порівняння зростання різних проєктів DeFi. Як правило, більш високий показник TVL вказує на велику популярність та інтерес до проєкту, тоді як нижчий TVL свідчить про зниження уваги до нього з боку ринку. DeFiLlama – хороший ресурс для аналізу даних про TVL.









① Whitepaper





Whitepaper - це основоположний документ проєкту, який пояснює його історію, принципи, розвиток, склад команди, дорожню карту та інші ключові чинники. Таким чином, whitepaper є своєрідним бізнес-планом проєкту і служить основою його фандрайзингової діяльності. У контексті блокчейн-проєктів, whitepaper – це офіційне оголошення, що демонструє бізнес-модель проєкту, його технічні можливості, досвід команди та перспективи розвитку. Цей документ є важливою основою для оцінки якості та потенціалу проєкту.





② Інформація про команду





Інформація про команду є важливим компонентом аналізу проєкту. По-перше, якщо команда має досвід розробки аналогічних продуктів або ціле портфоліо успішних проєктів, це може підвищити рівень довіри інвесторів. По-друге, важлива наявність у команді лідерів галузі. Наприклад, в Ethereum працює Віталік Бутерін, видатний діяч галузі, а в YFI – Андре Кроньє, визнаний експерт у галузі технологій. Наявність у проєкті відомих лідерів сфери часто свідчить про його потенціал як високоякісного проєкту. По-третє, ще одним важливим моментом є наявність інвесторів. Сильні та авторитетні інвестори можуть забезпечити технічну підтримку проєкту, залучення талановитих спеціалістів та доступ до галузевих ресурсів. До відомих криптовалютних інвесторів відносяться Andreessen Horowitz (a16z), Multicoin Capital і DCG (Digital Currency Group).





③ Конкуренти





Перед тим, як інвестувати в проєкт, необхідно зрозуміти, яку проблему він має на меті вирішити або в якому напрямку рухається. Якщо проєкт не має прямих конкурентів у своїй галузі, це може свідчити про його інноваційний характер, тобто він здатний у майбутньому стати лідером ринку. У таких випадках оцінка токену проєкту може мати значний потенціал. Проте за наявності конкурентів у тій же самій області необхідно зрозуміти, як ці конкуренти оцінюються в галузі. Потім з огляду на такі фактори, як досвід команди проєкту, залучені інвестори та рівень інновацій, можна зробити приблизну оцінку потенційної ринкової вартості проєкту.





④ Аналіз новин





Новини також можуть суттєво вплинути на коливання цін на токени проєктів. Подія типу чорний лебідь, наприклад, великий витік інформації із системи безпеки проєкту DeFi, може призвести до значного падіння цін на токени. З іншого боку, позитивні новини, наприклад рішення Комісії з цінних паперів та бірж США про те, що XRP не є цінним папером, можуть призвести до значного зростання цін на токени. Крім того, на волатильність цін криптовалют певною мірою можуть впливати макроекономічні дані. Тому необхідно стежити за новинами проєктів та макроекономічними даними, щоб бути готовими до будь-яких подій на кшталт чорного лебедя.





Примітка: Новини про криптовалюти та макроекономічні дані можна переглянути на сайті MEXC. Щоб перейти на цю сторінку, клацніть [Ринки] у верхньому лівому куті - [Макродані].













① Ринкова вартість та повністю розбавлена оцінка (FDV)





Існує суттєва різниця між ринковою вартістю та повністю розбавленою оцінкою (FDV) криптовалютного проєкту. Під FDV розуміється загальна ринкова вартість протоколу, коли всі токени перебувають у обороті. Для тих, хто має намір утримувати активи проєкту у довгостроковій перспективі, розуміння цієї різниці може бути дуже цінним. Якщо між ринковою вартістю та FDV проєкту спостерігається значна розбіжність, то велика кількість токенів ще не надійшла в обіг. Тому інвестори повинні розуміти, що вихід нових токенів на ринок може призвести до значного тиску на продаж.





З такою ситуацією часто стикаються нещодавно запущені проєкти, оскільки обсяг циркуляційної пропозиції токенів, як правило, становить лише невелику частину загальної пропозиції. Наприклад, коли компанія Curve випустила свій токен CRV, його ціна сягала 15-20 $, а FDV протоколу перевищувала 50 млрд $. Ця оцінка була навіть вищою, ніж у Ethereum на той момент! Очевидно, що така завищена оцінка є необґрунтованою, і ринок, швидше за все, зазнає самокоректування у вигляді низхідного тренду. З іншого боку, недооцінений проєкт може спровокувати висхідний рух ціни токена.





② Механізм заробітку та спалювання





У whitepaper проєкту зазвичай описуються механізми заробітку та спалювання токенів. Як правило, участь у подіях проєкту та стейкінг токенів проєкту дозволяють заробити додаткові токени. Механізм спалювання покликаний контролювати загальну пропозицію токенів та не допускати інфляції. До поширених методів спалювання відносяться викуп токенів та спалювання комісії від транзакцій. Перш ніж інвестувати в проєкт, необхідно зрозуміти механізми заробітку та спалювання токенів, щоб уникнути таких несприятливих факторів, як необмежене створення токенів.









Фундаментальний аналіз справді відіграє важливу роль на криптовалютному ринку та може доповнити недоліки технічного аналізу. Це одна із найважливіших навичок, яку мають опанувати інвестори. Приймаючи рішення про інвестування чи утримання токену конкретного проєкту, бажано мати повне уявлення про його фундаментальні характеристики. Однак важливо відзначити, що іноді навіть за сильних фундаментальних показників токен проєкту може не демонструвати значного зростання ціни. У таких випадках рекомендується поєднувати фундаментальний аналіз з технічним для комплексного підходу до інвестування.



