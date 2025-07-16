Як використовувати TradingView на MEXC





TradingView — це потужний інструмент для аналізу торгівлі, який підходить для користувачів з будь-яким рівнем досвіду. MEXC інтегрувала графічні інструменти TradingView, що дозволяє використовувати їх безпосередньо на платформі MEXC.









Ми продемонструємо можливості графіків TradingView на прикладі сторінки спотової торгівлі. Налаштування сторінки ф'ючерсної торгівлі ідентичні налаштуванню сторінки спотової торгівлі.









Графік K-лінії, який також часто називають свічковим графіком, зазвичай, стандартно, має зелений колір для підйомів і червоний для падінь. В Японії та Кореї він часто, стандартно, використовує суцільний червоний колір для підйомів і синій для падінь. При наведенні курсору миші на позначку графіка K-лінії ви побачите 8 різних типів графіків K-лінії, і ви можете переключитися на відповідний стиль графіка K-лінії, клацнувши по ньому мишею.









Також ви можете клацнути позначку графіка над графіком K-лінії, щоб відкрити сторінку "Chart settings" (Налаштування графіка). У першій секції, позначеній значком К-лінії, ви можете здійснити додаткові налаштування кольорів свічок, цінових ліній, часового поясу тощо.













У лівій частині графіка ви знайдете інструменти для малювання, які допоможуть вам проаналізувати ринкові тенденції. Щоб скористатися цими інструментами малювання, клацніть відповідну позначку зліва, а потім намалюйте на графіку K-лінії. Процес простий і зручний у використанні.













Більш досвідчені трейдери часто використовують технічні індикатори для аналізу ринкових тенденцій. Клацніть на кнопку технічних індикаторів над графіком K-лінії. У списку "Indicators" (Індикатори) прокрутіть вгору і вниз або скористайтеся функцією пошуку, щоб знайти і додати потрібні вам технічні індикатори.









Після додавання технічного індикатора ви також можете налаштувати його параметри, стиль та інший функціонал відповідно до ваших уподобань. Наприклад, щоб змінити індикатор Лінії Боллінджера (BB), як показано на зображенні, кланціть на індикатор на графіку K-лінії, а потім кланціть на кнопку налаштувань [⚙️] вгорі, щоб відкрити сторінку налаштувань індикатора BB. Після внесення змін клацніть [Ок] для збереження.





Також ви можете клацнути на позначку з оком, щоб показати або приховати технічний індикатор, або клацнути на позначку [X], щоб видалити індикатор з графіка.













Щоб змінити часовий пояс, просто клацніть на інформацію про часовий пояс під графіком К-лінії. Зміна часового поясу не вплине на статистичні значення, а лише змінить дату та час.









Вище в розділі "Налаштування графіка K-лінії" ми згадували про налаштування графіка. Клацніть позначку над графіком K-лінії, щоб відкрити сторінку "Налаштування графіка". Налаштування графіка складаються з чотирьох розділів, перелічених зверху вниз: Свічки, Символ, Мітки та Основні стилі графіка.





Свічки: налаштування кольорів свічок, кольорів цінових ліній, похибки та часового поясу.

Символ: налаштування текстової інформації у верхній частині графіка K-лінії, зокрема, показ значень OHLC, значення зростання та падіння К-лінії, обсяг торгівлі.

Мітки: можливість інтегрувати мітки на графік, такі як назва символу, найвища та найнижча ціна, а також зворотний відлік до мітки закриття стовпчику.

Основні стилі графіку: налаштування кольору фону графіка, колір ліній сітки та інші параметри.













Якщо ви хочете видалити будь-які налаштування, які ви зробили на графіку, клацніть правою кнопкою миші на графік K-лінії і виберіть [Reset chart view] (Скинути вигляд графіка).







