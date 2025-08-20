Стрімке зростання ціни ENA: як «синтетичний долар» Ethena змінює ландшафт DeFi

Літо 2025 року стало переломним моментом для ENA . Від початку липня токен зберігав впевнену висхідну динаміку, швидко ставши одним із найуспішніших активів серед 100 найбільших криптовалют за ринковою капіталізацією. Наприкінці липня зростання ENA ще більше прискорилося, впевнено подолавши позначку 0,70 $ та встановивши новий річний максимум.





Це зростання було аж ніяк не раптовим чи ізольованим явищем — його спричинило поєднання кількох ключових чинників: зрілість механіки платформи Ethena, приплив інституційного капіталу та сприятлива ринкова структура, яка підсилила імпульс.





















USDe. На відміну від традиційних стейблкоїнів, які спираються на резерви, що зберігаються у банках, USDe повністю забезпечений ончейн-активами та стратегіями хеджування, створюючи цензуростійку, масштабовану та децентралізовану альтернативу долара США. Його місія — надати глобально доступну цифрову стабільну валюту, що виходить за рами обмежень традиційної фінансової системи. Ethena — це протокол децентралізованих фінансів (DeFi), створений на блокчейні Ethereum, зосереджений на випуску синтетичного стейблкоїна під назвою. На відміну від традиційних стейблкоїнів, які спираються на резерви, що зберігаються у банках, USDe повністю забезпечений ончейн-активами та стратегіями хеджування, створюючи цензуростійку, масштабовану та децентралізовану альтернативу долара США. Його місія — надати глобально доступну цифрову стабільну валюту, що виходить за рами обмежень традиційної фінансової системи.





У центрі дизайну Ethena лежить інноваційна модель дельта-нейтрального хеджування. Вона передбачає утримання спотових активів (наприклад, ETH) та одночасне відкриття еквівалентної шорт позиції у безстрокових ф'ючерсах, щоб нейтралізувати цінову волатильність і зберегти стабільність вартості. Крім того, Ethena прагне посилити кросчейн-сумісність, підвищити ефективність ончейн-транзакцій та знизити їхню вартість, закладаючи основу для широкого впровадження USDe в мультичейн-екосистемах.









ENA — це токен управління та стимулювання протоколу Ethena. Його власники можуть брати участь у голосуваннях щодо ключових рішень протоколу, наприклад, щодо потенційного запуску механізму Fee-Switch (механізм розподілу доходів від комісій). За даними Kairos Research, уже виконано дві з необхідних умов для активації, що свідчить про можливість швидкого початку розподілу доходів протоколу серед власників ENA.













Стабільність USDe підтримується шляхом утримання спотових активів (наприклад, ETH) та одночасного відкриття еквівалентної шорт позиції у ф'ючерсах, створюючи дельта-нейтральну структуру — компенсаційне хеджування без напрямкового ринкового ризику.

Основним джерелом прибутку є постійна додатна ставка фінансування у безстрокових ф'ючерсах. Коли лонг позиції сплачують комісії за фінансування шорт позиціям, Ethena отримує стабільний дохід, утримуючи шорт сторону.





Як працює Ethena









Механізм Fee-Switch є системою розподілу доходів Ethena, за якою частина прибутку протоколу пропорційно розподіляється між власниками ENA. За концепцією він подібний до виплат дивідендів у традиційних фінансах та реалізується через ончейн-упраління. Хоча функцію ще офіційно не активовано, вже виконано дві ключові умови для її запуску. Як наслідок, ринок очікує на її швидку реалізацію, що додатково підвищує інвестиційну привабливість ENA.









Амбіції Ethena виходять далеко за межі розробки DeFi-протоколу, охоплюючи ініціативи з дотримання регуляторних вимог і розвитку екосистеми. У співпраці з Anchorage Digital було запущено USDtb — стейблкоїн, що відповідає вимогам регуляторів і забезпечений фондом грошового ринку BlackRock , надаючи інституційним клієнтам надійну цифрову альтернативу долара. Крім того, протокол Ethena об'єднав зусилля з TON Foundation для інтеграції USDe у гаманець Telegram, що дає змогу понад 900 мільйонам користувачів безперешкодно використовувати синтетичний стейблкоїн у межах месенджера. Ці кроки суттєво розширюють потенціал впровадження та ринкове охоплення Ethena.













Ончейн-дані показують, що обсяг пропозиції USDe в обігу за останній місяць зріс на 75%, перевищивши 9 млрд $, і закріпився як третій за величиною стейблкоїн у світі після USDC та USDT. Це вибухове зростання впровадження USDe природно збільшило залежність від забезпечення активами та механізмів управління, підвищуючи стратегічну важливість ENA і стимулюючи зростання попиту на ринку.









У середині липня компанія StablecoinX оголосила про зобов'язання інвестувати 360 млн $ у купівлю ENA, здійснюючи викуп зі швидкістю приблизно 5 млн $ на день, з довгостроковим блокуванням усіх придбаних токенів. Цей крок не лише створив значний попит на ліквідність, але й посилив цінову підтримку токена. Одночасно декілька ончейн-адрес «китів» переказали майже 60 млн ENA (понад 30 млн $) на великі біржі за один день, сигналізуючи про активне накопичення та арбітражну активність на ринку.













На тлі частих змін макроекономічних відсоткових ставок модель Ethena з «арбітражу ставки фінансування» фактично створює ончейн-версію ощадного рахунку DeFi, пропонуючи привабливий механізм дохідності для інституційних та заможних користувачів. З продовженням зростання доходів протоколу та наближенням активації механізму Fee-Switch токен ENA, як інструмент майбутнього розподілу доходу, переживає швидку переоцінку. Це поєднання чіткого наративу та реального потенціалу доходу формує замкнуту логіку, що лежить в основі останнього стрибка ціни ENA.









Історія ENA далека від завершення. У міру поступового відновлення ринку DeFi бачення Ethena щодо створення ончейн-екосистеми синтетичного долара формується як нова парадигма, у якій ENA виступає центром управління та механізмом захоплення вартості. Проте існує кілька важливих викликів:





Ризик зміни напрямку ставки фінансування : поточна арбітражна модель значною мірою залежить від збереження додатної ставки фінансування у безстрокових ф'ючерсах; перехід до від'ємної безпосередньо вплине на доходи протоколу.

Тиск від розблокування токенів : деякі графіки розподілу ENA залишаються частково заблокованими, а потенційний тиск продажу потребує постійного моніторингу.

Ризик контрагентів: протокол ще має довести свою стійкість за умов екстремальної ринкової волатильності.





Водночас у ширшому середовищі, де моделі стейблкоїнів перебувають під все більшим контролем, ончейн-прозорість Ethena та дизайн, заснований на арбітражі, виділяються як ключові відмінності. Чи зможе протокол і надалі залучати інституційний капітал і підтримувати довіру користувачів, зрештою визначить, чи здатен ENA зберігати свою вартість упродовж кількох ринкових циклів.









У новій хвилі криптоактивів 2025 року протокол Ethena та його токен управління ENA поступово стають одними з провідних гравців. Ethena не лише представив нову децентралізовану альтернативу долара США, а й відкрив ще одну важливу можливість для ончейн-фінансів через чітку систему управління та вимірювану модель прибутковості.





Для інвесторів ENA вже не є просто токеном DeFi. Це перепустка до участі у глобальній трансформації стейблкоїнів, управлінні з розподілом доходів і створенні нових фінансових структур ончейн. У цьому фінансовому експерименті, що поєднує механіку арбітражу, дизайн протоколу та ринковий капітал, ENA безсумнівно став одним з найцікавіших активів, за яким варто стежити.











