Навчання/Посібник для початківців/Посібник для користувача/Як пройти в...KYC на MEXC

Як пройти верифікацію KYC на MEXC

2 вересня 2025MEXC
0m
#Новачки
1. Що таке KYC?


KYC це скорочення від Know Your Customer. Ідея полягає в тому, щоби повністю знати своїх клієнтів.Це також означає перевірку реального імені.

2. Чому KYC така важлива?


  • KYC дозволяє підвищити безпеку активів.
  • Різні рівні KYC можуть відкривати різні можливості для торгівлі та фінансової діяльності.
  • Проходження KYC дозволяє збільшити ліміт на одну транзакцію з купівлі та зняття коштів.
  • Проходження KYC дозволяє збільшити ф'ючерсні бонуси.

3. Класифікації та відмінності MEXC KYC


KYC на MEXC поділяється на базову верифікацію (KYC) та розширену верифікацію (KYC). У таблиці нижче чітко показано відмінності між двома типами верифікації.
Тип KYC
Інформація про KYC
Ліміт зняття коштів за 24 год.
Базова верифікація (KYC)
Основна персональна інформація
80 BTC
Розширена верифікація(KYC)
Верифікація основної інформації

Верифікація обличчя

200 BTC


4.Як пройти KYC?

4.1 Базова KYC на сайті

Відкрийте офіційний вебсайт MEXC та увійдіть у свій акаунт. Клацніть на позначку користувача у верхньому правому куті, а потім оберіть [Верифікація особи].


Поруч із пунктом "Базова верифікація KYC" клацніть кнопку [Пройти верифікацію через вебсайт]. Ви також можете пропустити базову KYC та одразу перейти до розширеної.


На сторінці "Базової верифікації KYC" оберіть країну/регіон (Виберіть країну видачі документа) та тип документа.

Сфотографуйте лицьову та зворотну сторони посвідчення особи та завантажте їх. Переконайтеся, що зображення чітке і добре видно, а всі чотири кути документа не пошкоджені. Ви також можете скористатися місцевою опцією завантаження для завантаження лицьової та зворотної сторони посвідчення особи.

Після заповнення клацніть кнопку [Надіслати на затвердження]. Результат базової KYC буде доступним протягом 24 годин.


4.2 Розширена KYC на сайті

Увійдіть у свій акаунт на офіційному сайті MEXC. Клацніть на позначку користувача у верхньому правому куті - [Верифікація особи].


Поруч із пунктом "Розширена верифікація KYC" клацніть кнопку [Пройти верифікацію через вебсайт].


На сторінці розширеної верифікації KYC вам нагадають, що наступними кроками буде надання вашого посвідчення особи та проведення верифікації обличчя. Ви можете підготувати необхідні документи заздалегідь і піти на добре освітлене місце. Потім клацніть на [Почати верифікацію].


Виберіть країну/регіон (Виберіть країну видачі документа) та тип документа. Сфотографуйте лицьову та зворотну сторони посвідчення особи та завантажте їх. Переконайтеся, що зображення чітке і добре видно, а всі чотири кути документа не пошкоджені.

Ви також можете скористатися місцевою опцією завантаження для завантаження лицьової та зворотної сторони посвідчення особи. Після завершення клацніть [Продовжити].

Зверніть увагу, що якщо ви не завершили базову KYC, то в процесі розширеної KYC вам необхідно вибрати країну/регіон (Виберіть країну видачі документа) та тип документа. Якщо ви пройшли базову KYC, то стандартно буде використовуватись країна/регіон посвідчення особи, обрана вами при базовій KYC, і вам залишиться лише вибрати тип документа.


Виберіть місце проживання та клацніть [Прийняти та продовжити].


Клацніть [Почати] і слідуйте за вказівкам на екрані для проведення верифікації обличчя та завершення розширеної верифікації KYC.

Під час верифікації обличчя оберіть добре освітлене місце та переконайтеся, що зображення чітке, інакше верифікація може не пройти успішно.


Результат верифікації буде доступним протягом 24 годин, будь ласка, будьте терплячі.


4.3 Базова KYC у застосунку

  1. Увійдіть до застосунку MEXC.Торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті.

2) Торкніться [Верифікація].

  • Клацніть [Верифікація] поруч із пунктом "Базова KYC". Ви також можете пропустити базову KYC і одразу перейти до розширеної KYC.


    • 4) В пошуку, виберіть країну, що видала посвідчення особи.

    5) Виберіть тип посвідчення особи, наприклад, [Посвідчення особи (ID-картка)]. Торкніться [Підтвердити].

    6) Завантажте фотографії лицьової та зворотної сторони посвідчення особи. Переконайтеся, що зображення чітке і добре видно, а всі чотири кути документа не пошкоджені. Після успішного завантаження торкніться [Підтвердити]. Результат базової KYC буде доступним протягом 24 годин.


    4.4 Розширена KYC у застосунку


    1) Увійдіть до застосунку MEXC. Торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті.

    2) Торкніться [Верифікація].

    3) Торкніться [Верифікація] під "Розширена KYC"


    4) В пошуку, виберіть країну, що видала посвідчення особи.

    5) Виберіть тип посвідчення особи, наприклад, [Посвідчення особи (ID-картка)]. Торкніться [Продовжити].

    6) На сторінці "Підтвердження особи", вам прийде нагадування, що наступні кроки передбачають підтвердження вашого посвідчення особи та селфі. Торкніться [Продовжити] та завантажте фотографії лицьової та зворотної сторін посвідчення особи, відповідно до вимог застосунку. Після цього зробіть та завантажте селфі для завершення розширеної KYC.


    Результат верифікації буде доступним протягом 24 годин, будь ласка, будьте терплячі.

    Відмова від відповідальності: ця інформація не є інвестиційною, податковою, юридичною, фінансовою, бухгалтерською, консультативною порадою і не спонукає користуватися будь-яким іншим пов'язаним з ними послугам, а також не є порадою з купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно з довідковою метою і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте всі пов'язані з цим ризики та виявляєте обачність під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційну діяльність користувачів.

