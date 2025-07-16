Як купити Bitcoin за одну хвилину





Новим користувачам, які вперше купують Bitcoin, ми рекомендуємо почати з внесення депозиту, а потім скористатися функцією спотової торгівлі, щоб швидко придбати Bitcoin.









Ви також можете придбати Bitcoin безпосередньо за допомогою фіатної валюти. Наразі ця послуга доступна лише в певних країнах і регіонах. Якщо ви збираєтеся купувати Bitcoin безпосередньо поза платформою, пам’ятайте про високі ризики через відсутність гарантій, і будьте уважні.









Крок 1: Увійдіть на офіційний сайт MEXC, клацніть [Спот] зверху праворуч, і знову виберіть [Спот] зі спадного меню.









Крок 2: У Головній зоні виберіть бажану торгову пару. Наразі MEXC підтримує основні торгові пари, включаючи BTC/USDT, BTC/USDC, BTC/TUSD тощо.









Крок 3. Для прикладу розглянемо купівлю торгової пари BTC/USDT. Ви можете вибрати один із трьох наступних типів ордерів: ① Ліміт ② Маркет ③ Стоп-ліміт. Ці три типи ордерів мають різні характеристики. Для більш детальної інформації перегляньте статтю про Різні типи спотових ордерів





① Купівля за лімітною ціною





Введіть бажану суму купівлі та загальну кількість, а потім клацніть [Купити BTC].





Зверніть увагу, що мінімальна сума ордеру становить 1 USDT. Якщо встановлена ціна купівлі значно відрізняється від ринкової ціни, ордер може бути виконано не відразу, і тоді він з’явиться в розділі "Відкриті ордери" нижче.









② Купівля за ринковою ціною





Введіть обсяг купівлі або суму угоди, а потім натисніть [Купити BTC]. Система швидко виповнить ордер за ринковою ціною, щоб придбати вам Bitcoin. Зверніть увагу, що мінімальна сума ордера становить 1 USDT.









③ Стоп-ліміт





При виконанні стоп-лімітного ордера, ви можете попередньо встановлювати тригерну ціну, суму купівлі та загальну кількість. Коли ринкова ціна досягне тригерної ціни, система розмістить лімітний ордер за вказаною ціною.





Візьмемо BTC/USDT як приклад і розглянемо сценарій, при якому поточна ринкова ціна BTC становить 27 250 USDT. Виходячи з технічного аналізу, ви очікуєте, що прорив ціни на 28 000 USDT започаткує висхідний тренд. Ви можете розмістити стоп-лімітний ордер із тригерною ціною в 28 000 USDT і ціною купівлі - 28 100 USDT. Як тільки ціна Bitcoin досягне 28 000 USDT, система негайно розмістить лімітний ордер на купівлю за 28 100 USDT. Ордер може бути виконано за ціною 28 100 USDT або нижче. Зверніть увагу, що 28 100 USDT є лімітною ціною, і якщо ринок коливається надто швидко, ордер може бути не виконано.













Крок 1: Увійдіть до свого акаунту в застосунку MEXC і торкніться [Торгівля].









Крок 2: Виберіть тип ордера і торгову пару. Ви можете вибрати один із трьох наступних типів ордерів: ① Ліміт ② Маркет ③ Стоп-ліміт. Щоб дізнатися про відмінності між цими трьома типами ордерів, перегляньте розділ "Купити Bitcoin на вебсайті" вище. Ви також можете торкнутися [BTC/USDT], щоб переключитися на іншу торгову пару.









Крок 3: Візьмемо як приклад розміщення ринкового (маркет) ордеру з торговою парою BTC/USDT. Торкніться [Купити BTC].







