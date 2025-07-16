Новим користувачам, які вперше купують Bitcoin, ми рекомендуємо почати з внесення депозиту, а потім скористатися функцією спотової торгівлі, щоб швидко придбати Bitcoin. Щоб дізнатися більше про депозНовим користувачам, які вперше купують Bitcoin, ми рекомендуємо почати з внесення депозиту, а потім скористатися функцією спотової торгівлі, щоб швидко придбати Bitcoin. Щоб дізнатися більше про депоз
Навчання/Посібник для початківців/Посібник для користувача/Як купити B...дну хвилину

Як купити Bitcoin за одну хвилину

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Bitcoin#Новачки
Bitcoin
BTC$111,104.75-4.44%
USDCoin
USDC$0.9989-0.08%
TrueUSD
TUSD$0.997-0.06%


Новим користувачам, які вперше купують Bitcoin, ми рекомендуємо почати з внесення депозиту, а потім скористатися функцією спотової торгівлі, щоб швидко придбати Bitcoin.


Щоб дізнатися більше про депозит криптовалюти на MEXC, перегляньте: ① Як здійснити депозит криптовалюти на MEXC (вебсайт)Як здійснити депозит криптовалюти на платформу MEXC (застосунок).

Ви також можете придбати Bitcoin безпосередньо за допомогою фіатної валюти. Наразі ця послуга доступна лише в певних країнах і регіонах. Якщо ви збираєтеся купувати Bitcoin безпосередньо поза платформою, пам’ятайте про високі ризики через відсутність гарантій, і будьте уважні.

1. Купити Bitcoin на вебсайті


Крок 1: Увійдіть на офіційний сайт MEXC, клацніть [Спот] зверху праворуч, і знову виберіть [Спот] зі спадного меню.


Крок 2: У Головній зоні виберіть бажану торгову пару. Наразі MEXC підтримує основні торгові пари, включаючи BTC/USDT, BTC/USDC, BTC/TUSD тощо.


Крок 3. Для прикладу розглянемо купівлю торгової пари BTC/USDT. Ви можете вибрати один із трьох наступних типів ордерів: ① Ліміт ② Маркет ③ Стоп-ліміт. Ці три типи ордерів мають різні характеристики. Для більш детальної інформації перегляньте статтю про Різні типи спотових ордерів.

① Купівля за лімітною ціною


Введіть бажану суму купівлі та загальну кількість, а потім клацніть [Купити BTC].


Зверніть увагу, що мінімальна сума ордеру становить 1 USDT. Якщо встановлена ціна купівлі значно відрізняється від ринкової ціни, ордер може бути виконано не відразу, і тоді він з’явиться в розділі "Відкриті ордери" нижче.


② Купівля за ринковою ціною


Введіть обсяг купівлі або суму угоди, а потім натисніть [Купити BTC]. Система швидко виповнить ордер за ринковою ціною, щоб придбати вам Bitcoin. Зверніть увагу, що мінімальна сума ордера становить 1 USDT.


③ Стоп-ліміт


При виконанні стоп-лімітного ордера, ви можете попередньо встановлювати тригерну ціну, суму купівлі та загальну кількість. Коли ринкова ціна досягне тригерної ціни, система розмістить лімітний ордер за вказаною ціною.


Візьмемо BTC/USDT як приклад і розглянемо сценарій, при якому поточна ринкова ціна BTC становить 27 250 USDT. Виходячи з технічного аналізу, ви очікуєте, що прорив ціни на 28 000 USDT започаткує висхідний тренд. Ви можете розмістити стоп-лімітний ордер із тригерною ціною в 28 000 USDT і ціною купівлі - 28 100 USDT. Як тільки ціна Bitcoin досягне 28 000 USDT, система негайно розмістить лімітний ордер на купівлю за 28 100 USDT. Ордер може бути виконано за ціною 28 100 USDT або нижче. Зверніть увагу, що 28 100 USDT є лімітною ціною, і якщо ринок коливається надто швидко, ордер може бути не виконано.


2. Купити Bitcoin у застосунку


Крок 1: Увійдіть до свого акаунту в застосунку MEXC і торкніться [Торгівля].


Крок 2: Виберіть тип ордера і торгову пару. Ви можете вибрати один із трьох наступних типів ордерів: ① Ліміт ② Маркет ③ Стоп-ліміт. Щоб дізнатися про відмінності між цими трьома типами ордерів, перегляньте розділ "Купити Bitcoin на вебсайті" вище. Ви також можете торкнутися [BTC/USDT], щоб переключитися на іншу торгову пару.


Крок 3: Візьмемо як приклад розміщення ринкового (маркет) ордеру з торговою парою BTC/USDT. Торкніться [Купити BTC].


Відмова від відповідальності: ця інформація не є інвестиційною, податковою, юридичною, фінансовою, бухгалтерською, консультаційною або будь-якою іншою відповідною порадою, а також не є рекомендацією до купівлі, продажу або утримування будь-яких активів. MEXC Навчання пропонує інформацію тільки для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики та інвестуєте обережно. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Що таке написи Bitcoin?

Що таке написи Bitcoin?

&#34;Написи Bitcoin&#34; — це процес запису контенту в satoshi за допомогою протоколу Ordinals. Записана інформація може включати текст, зображення, відео, аудіо тощо.Найпоширеніші написи Bitcoin в ос

Що таке Lightning Network?

Що таке Lightning Network?

1. Що таке Lightning Network?Lightning Network — це рішення масштабованості, створене на основі Bitcoin, яке дозволяє користувачам швидко надсилати й отримувати невеликі суми Bitcoin з мінімальними ко

Що таке спотовий Bitcoin ETF?

Що таке спотовий Bitcoin ETF?

У 2013 і 2018 роках близнюки Вінклвосс двічі подавали заявки на спотовий Bitcoin ETF, обидві з яких були відхилені SEC. Станом на 2023 рік все більше фінансових установ приєднуються до черги, щоб пода

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT