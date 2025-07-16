Що таке спотовий Bitcoin ETF?





У 2013 і 2018 роках близнюки Вінклвосс двічі подавали заявки на спотовий Bitcoin ETF, обидві з яких були відхилені SEC. Станом на 2023 рік все більше фінансових установ приєднуються до черги, щоб подати заявку на спотовий Bitcoin ETF.





Чому існує зростаючий інтерес до подання заявок на спотовий Bitcoin ETF і чому він привертає таку увагу? У даній статті будуть проаналізовані ці питання та будуть надані відповіді на них.









ETF означає Exchange Traded Fund (біржовий інвестиційний фонд), який є типом інвестиційного фонду, схожого на акції, якими можна торгувати на біржі цінних паперів.





ETF використовують форму фізичної застави для сек’юритизації певних активів. Інвесторам потрібно лише купити акції фонду, випущені установою, що дозволяє їм опосередковано мати відповідний ризик базових інвестицій.





Bitcoin ETF відноситься до біржового інвестиційного фонду, який утримує Bitcoin як базовий актив. Коли користувачі купують спотовий Bitcoin ETF, вони, по суті, купують Bitcoin, але насправді вони безпосередньо не утримують Bitcoin. На даний момент фактично відсутній спотовий Bitcoin ETF.









1. Відповідність законодавтсву: спотові Bitcoin ETF торгуються на традиційних біржах цінних паперів і підлягають регуляторному нагляду відповідних установ. Регульовані ринки забезпечують більшу впевненість та гарантії інвесторам.





2. Низький поріг інвестицій: немає потреби вивчати та освоювати специфіку криптовалюти, як-от використання цифрових гаманців. Bitcoin ETF як традиційний спосіб торгівлі фінансовими продуктами зменшує бар’єри входу для інвесторів.





3.Рентабельність: спотові Bitcoin ETF зазвичай несуть нижчі витрати порівняно з прямою купівлею BTC, що робить його привабливим для інвесторів, які занепокоєні витратами.





4. Безпека: користувачі, які купують спотові Bitcoin ETF, фактично не утримують фізичні токени Bitcoin. Хоча вони отримують прибуток від коливань цін на Bitcoin, вони вільні від ризику збитків або крадіжки, пов’язаного з цифровими гаманцями.









Інвестиційні трасти - це закриті інвестиційні фонди, які котируються на фондових біржах. У сфері криптовалют GBTC від Grayscale є прикладом трастового продукту Bitcoin.





Основна відмінність між ETF і трастовими продуктами полягає в тому, що ETF є відкритими, де маркет-мейкери вільно створюють і викуповують одиниці продукту, забезпечуючи достатню ліквідність. Навпаки, інвестиційні трасти є закритими, їх нелегко створити, і в них є брак активних планів викупу.





ETF можуть купувати та продавати щоденні трейдери, тоді як інвестиційні трасти можна торгувати лише один раз наприкінці торгового дня. Витрати, пов’язані з ETF, зазвичай нижчі, ніж в інвестиційних трастів.









У 2013 році брати Вінклвосс подали документ S-1 до SEC, офіційно вказуючи на свій намір запустити ETF, прив'язаний до Bitcoin. У 2018 році вони подали ще одну заявку, але обидві заявки були відхилені SEC (Комісія з цінних паперів і бірж).





У серпні 2018 року компанія з управління активами VanEck подала заявку на спотовий Bitcoin ETF, відкликала її у вересні, а потім повторно подала заявки в березні 2021 та червні 2022 року, і всі вони були відхилені SEC.





У квітні 2021 року компанія з управління активами Valkyrie Investments подала заявку на спотовий Bitcoin ETF, яку SEC відхилила в грудні того року.





У травні 2021 року Fidelity подала заявку на спотовий Bitcoin ETF, яку SEC відхилила в лютому 2022 року.





У червні 2021 року ARK Invest співпрацював зі швейцарським постачальником ETF 21Shares, щоб подати заявку на ARK 21Shares Bitcoin ETF. Ця заявка була відхилена SEC у квітні 2022 року. Вони подали її знову в травні того ж року, але вона була знову відхилена в січні 2023 року.





У липні 2021 року нью-йоркська компанія з управління фондами Global X подала заявку, яку SEC відхилила в березні 2022 року.





У жовтні 2021 року Bitwise подала свою першу заявку на спотовий Bitcoin ETF. Її відхилила SEC у червні 2022 року.





19 жовтня 2021 року США схвалили перший ф’ючерсний Bitcoin ETF.





Grayscale одночасно подала заявку для конвертації GBTC у спотові Bitcoin ETF. Заявка була відхилена SEC у червні 2022 року, посилаючись на недостатні зусилля компанії для запобігання потенційному шахрайству. У серпні 2023 року Grayscale подала позов до суду на SEC і виграла справу.





У грудні 2021 року WisdomTree подала заявку на спотовий Bitcoin ETF, яка була відхилена в жовтні 2022 року.





У квітні 2023 року ARK Invest і 21Shares подали свою третю заявку на спотовий Bitcoin ETF.





У червні 2023 року BlackRock та Valkyrie подали заявки на спотовий Bitcoin ETF.





З липня до серпня 2023 року WisdomTree, VanEck, Fidelity/Wise Origin, Bitwise, Global X знову подали заявки до SEC.





10 січня 2024 року (EST) Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалила перші 11 Bitcoin ETF на реєстрацію в Сполучених Штатах.









Незважаючи на значний розвиток криптовалют за останні роки та зростаючий інтерес до цієї галузі, масштаб ринку криптовалют залишається відносно невеликим порівняно з традиційними фінансами. Схвалення спотового Bitcoin ETF означає прийняття та визнання основного ринку, що, ймовірно, ще більше сприятиме прийняттю Bitcoin серед інвесторів.





Очікується, що затвердження спотового Bitcoin ETF приверне більший приплив капіталу, збільшивши ліквідність на всьому ринку криптовалют. Це свідчить про значне поширення та популяризацію Bitcoin, дозволяючи більшій кількості користувачів познайомитися з ринком криптовалют, зрозуміти його та брати у ньому участь.





Ще важливішим є те, що схвалення спотового Bitcoin ETF є юридичним визнанням статусу фінансового продукту Bitcoin регуляторними органами США. Це знаменує собою ще одну віху в історії розвитку Bitcoin.



