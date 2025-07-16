Звіт про серпневі події у Зоні MX





У серпні ринок криптовалют демонстрував загалом повільну динаміку. Загальна тенденція на ринку часто змінювалася, коливаючись між падінням і зростанням, зрештою, продемонструвавши незначне зниження порівняно з попереднім місяцем. Цей загальний спад на ринку вплинув на ціну токенів MX, яка протягом серпня зазнала незначних коливань навколо позначки 3,7 USDT. Незважаючи на це, в порівнянні з ціною 2,6 USDT на початку року, MX все ще досяг вражаючого зростання приблизно на 42,3% з початку року.





Отже, тривале утримання токенів MX може принести значні прибутки, оскільки вартість токенів зростає. Окрім зростання ціни, MEXC також пропонує ексклюзивні безплатні події з аірдропами для власників MX, які надають додаткові можливості для отримання винагороди. Щоб дізнатися більше про переваги утримання MX, обов'язково ознайомтеся зі статтею « Три головні переваги для власників MX ».









У серпні 2024 року платформа MEXC провела загалом 120 подій з аірдропами. На цих подіях було розподілено винагороди на суму понад 6,34 млн $, з APY до 42%





Згідно зі статистикою платформи MEXC, серед усіх аірдропів у серпні, п'ять найкращих токенів зросли на 100%. Серед них найбільшим є неймовірне зростання токена ORDER на 761,5%. Також, в порівнянні зростання токенів, три токени-лідери показали зростання більше ніж на 120%, а токени HF і EDLC продемонстрували зростання на 139,92% і 124,76%. Для отримання більш детальної інформації про прибутки від токенів ви можете звернутися до таблиці нижче.





Назва проєкту Дата аірдропу (дата розміщення MX) Зростання ціни у % (на 31 серпня) ORDER 26 серпня 2024 р. 761,5% HF 20 серпня 2024 р. 139,92% EDLC 1 серпня 2024 р. 124,76% DEOD 12 серпня 2024 р. 113,3% RFRM 29 серпня 2024 р. 105%









Launchpool і Kickstarter — це ексклюзивні безплатні події з аірдропами для власників MX. Щоб взяти участь, вам потрібно утримувати щонайменше 1000 MX.





На офіційному вебсайті MEXC вгорі головної сторінки виберіть [Спот] на панелі навігації, і ви побачите вкладки подій [Launchpool] і [Kickstarter].













Якщо ви ще не є власником MX, але хочете брати участь у подіях Launchpool і Kickstarter, вам потрібно купити і утримувати щонайменше 1000 токенів MX на платформі MEXC. Коли ви виконаєте умови, ви зможете брати участь у цих подіях. Щоб дізнатися більше про купівлю токенів MX, перегляньте статтю " Купити MX за одну хвилину " та дотримуйтеся вказівок у посібнику.





Утримання токенів MX не тільки дозволяє вам безплатно брати участь у подіях з аірдропами, але й дає вам право на знижку на комісію за торгівлю. Як власник MX, ви можете використовувати відрахування MX для комісій за спотову торгівлю та торгівлю ф’ючерсами USDT-M, щоб скористатись знижкою 20%. Крім того, якщо ви утримуєте щонайменше 1000 токенів MX на своєму спотовому рахунку протягом останніх 1 днів, ви можете скористатися знижкою 50% на комісію за торгівлю.





Торгова платформа MEXC приваблює широке коло користувачів завдяки широкому асортименту токенів і високій швидкості лістингу. Користувачі люблять нашу платформу за її високу ліквідність, зручність користування, безпеку, стабільність і оперативне обслуговування клієнтів. Платформа MEXC завжди дотримується принципу "Користувачі насамперед", прагнучи створити безпечне, стабільне та надійне торговельне середовище для своїх користувачів.



