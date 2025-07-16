У серпні ринок криптовалют демонстрував загалом повільну динаміку. Загальна тенденція на ринку часто змінювалася, коливаючись між падінням і зростанням, зрештою, продемонструвавши незначне зниження поУ серпні ринок криптовалют демонстрував загалом повільну динаміку. Загальна тенденція на ринку часто змінювалася, коливаючись між падінням і зростанням, зрештою, продемонструвавши незначне зниження по
Звіт про серпневі події у Зоні MX

16 липня 2025MEXC
У серпні ринок криптовалют демонстрував загалом повільну динаміку. Загальна тенденція на ринку часто змінювалася, коливаючись між падінням і зростанням, зрештою, продемонструвавши незначне зниження порівняно з попереднім місяцем. Цей загальний спад на ринку вплинув на ціну токенів MX, яка протягом серпня зазнала незначних коливань навколо позначки 3,7 USDT. Незважаючи на це, в порівнянні з ціною 2,6 USDT на початку року, MX все ще досяг вражаючого зростання приблизно на 42,3% з початку року.

Отже, тривале утримання токенів MX може принести значні прибутки, оскільки вартість токенів зростає. Окрім зростання ціни, MEXC також пропонує ексклюзивні безплатні події з аірдропами для власників MX, які надають додаткові можливості для отримання винагороди. Щоб дізнатися більше про переваги утримання MX, обов'язково ознайомтеся зі статтею «Три головні переваги для власників MX».

1. Звіт про серпневі події у Зоні MX


У серпні 2024 року платформа MEXC провела загалом 120 подій з аірдропами. На цих подіях було розподілено винагороди на суму понад 6,34 млн $, з APY до 42%

Згідно зі статистикою платформи MEXC, серед усіх аірдропів у серпні, п'ять найкращих токенів зросли на 100%. Серед них найбільшим є неймовірне зростання токена ORDER на 761,5%. Також, в порівнянні зростання токенів, три токени-лідери показали зростання більше ніж на 120%, а токени HF і EDLC продемонстрували зростання на 139,92% і 124,76%. Для отримання більш детальної інформації про прибутки від токенів ви можете звернутися до таблиці нижче.

5 найкращих токенів у серпні 2024 року

Назва проєкту
Дата аірдропу
(дата розміщення MX)
Зростання ціни у %
(на 31 серпня)
ORDER
26 серпня 2024 р.
761,5%
HF
20 серпня 2024 р.
139,92%
EDLC
1 серпня 2024 р.
124,76%
DEOD
12 серпня 2024 р.
113,3%
RFRM
29 серпня 2024 р.
105%

2. Як взяти участь у подіях з аірдропами


Launchpool і Kickstarter — це ексклюзивні безплатні події з аірдропами для власників MX. Щоб взяти участь, вам потрібно утримувати щонайменше 1000 MX.

На офіційному вебсайті MEXC вгорі головної сторінки виберіть [Спот] на панелі навігації, і ви побачите вкладки подій [Launchpool] і [Kickstarter].


3. Як купити MX


Якщо ви ще не є власником MX, але хочете брати участь у подіях Launchpool і Kickstarter, вам потрібно купити і утримувати щонайменше 1000 токенів MX на платформі MEXC. Коли ви виконаєте умови, ви зможете брати участь у цих подіях. Щоб дізнатися більше про купівлю токенів MX, перегляньте статтю "Купити MX за одну хвилину" та дотримуйтеся вказівок у посібнику.

Утримання токенів MX не тільки дозволяє вам безплатно брати участь у подіях з аірдропами, але й дає вам право на знижку на комісію за торгівлю. Як власник MX, ви можете використовувати відрахування MX для комісій за спотову торгівлю та торгівлю ф’ючерсами USDT-M, щоб скористатись знижкою 20%. Крім того, якщо ви утримуєте щонайменше 1000 токенів MX на своєму спотовому рахунку протягом останніх 1 днів, ви можете скористатися знижкою 50% на комісію за торгівлю.

Торгова платформа MEXC приваблює широке коло користувачів завдяки широкому асортименту токенів і високій швидкості лістингу. Користувачі люблять нашу платформу за її високу ліквідність, зручність користування, безпеку, стабільність і оперативне обслуговування клієнтів. Платформа MEXC завжди дотримується принципу "Користувачі насамперед", прагнучи створити безпечне, стабільне та надійне торговельне середовище для своїх користувачів.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


