Посібник з перевірки ризиків акаунту

Якщо ваш акаунт був позначений системою контролю ризиків і на нього накладені обмеження, будь ласка, дотримуйтесь наведених нижче інструкцій, щоб надати необхідні документи та завершити процес перевірки контролю ризиків.

1. Подайте заявку на зняття обмежень контролю ризиків


1.1 Перехід на сторінку подання документів:


Перейдіть на офіційну головну сторінку MEXC → клацніть Довідковий центр → виберіть Перевірка ризиків акаунту → перейдіть на портал подачі документів.


Після клацання на кнопку Подати заявку система автоматично перенаправить вас на сторінку завантаження для виконання необхідних кроків.


1.2 Завантажте необхідні документи відповідно до вказівок на сторінці.


Щоб захистити ваш акаунт і забезпечити безперешкодний процес розгляду, будь ласка, дотримуйтесь інструкцій на екрані під час підготовки та завантаження документів. Пам'ятайте також про наступне:
  • Усі подані документи мають бути справжніми, чіткими та незамутненими
  • Підтримувані формати файлів: JPG, JPEG, PNG, PDF. Розмір кожного файлу не повинен перевищувати 10 МБ
  • В одній заявці може бути завантажено максимум 9 файлів. Щоб уникнути обмежень на завантаження, ми рекомендуємо заздалегідь підготувати всі необхідні документи і подати їх за один раз.
  • Якщо система запитує підтвердження джерела фінансування, зверніться до статті Вимоги до документів щодо підтвердження походження коштів.

Якщо під час подання заявки у вас виникнуть проблеми, зверніться за допомогою до онлайн-служби підтримки клієнтів MEXC.

2. Процес розгляду документів та аналізу контролю ризиків


Після того як ви подасте документи, ми почнемо процес розгляду. Як правило, цей процес складається з двох етапів, хоча конкретні процедури можуть відрізнятися залежно від статусу вашого акаунту:

2.1 Етап розгляду документів


Розгляд зазвичай займає близько 3 робочих днів, хоча фактичний час обробки може бути різним. Ми цінуємо ваше терпіння та розуміння.

Про результати розгляду ви дізнаєтеся через повідомлення на платформі та електронною поштою, вказаною при реєстрації. Будь ласка, регулярно перевіряйте поштову скриньку або відвідайте сторінку Перевірки ризиків акаунту на офіційному сайті, щоб відстежувати статус.

2.2 Етап аналізу контролю ризиків


Кожен акаунт унікальний, і наша система контролю ризиків проводить динамічну оцінку на основі різних факторів, щоб визначити, чи потрібний подальший аналіз. У деяких випадках, після перевірки документів, система ініціює аналіз контролю ризиків для більш повної оцінки.

Ознайомитись з передбачуваною тривалістю аналізу можна на сторінці Перевірки ризиків акаунту. Зазначені терміни надаються лише для довідки і відображають поточну оцінку системи.
  • У процесі аналізу система може вимагати додаткові документи. Будь ласка, звертайте увагу на повідомлення на екрані або сповіщення електронною поштою та оперативно надсилайте матеріали запиту.
  • Поки триває розгляд та аналіз контролю ризиків, деякі функції акаунту можуть залишатися обмеженими. Ці обмеження не підлягають ручному або достроковому розблокуванню.
  • Будь ласка, утримайтеся від повторного надсилання документів, оскільки це може порушити процес перевірки та призвести до затримки розгляду.
  • В окремих випадках ваш статус ризику може динамічно змінюватися на основі оновлених оцінок системи. Для отримання більш точної інформації зверніться до фактичного статусу, що відображається у вашому акаунті.

3. Завершення розгляду ризиків та повідомлення


Після завершення перевірки ризиків ви отримаєте повідомлення на платформі та електронною поштою, вказаною при реєстрації. Будь ласка, регулярно перевіряйте поштову скриньку, щоб дізнатися про остаточний статус перевірки.

Якщо у вас виникли запитання щодо результатів перевірки або функціоналу акаунту, будь ласка, зв'яжіться з онлайн-службою підтримки клієнтів MEXC через офіційний сайт. Дякуємо вам за розуміння та підтримку.

Відмова від відповідальності: ця інформація не містить порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських чи будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи володіння будь-якими активами. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною консультацією. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

