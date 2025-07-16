Всі великі інновації зумовлені необхідністю вирішувати проблеми, і це справедливо для Bitcoin та Ethereum. Коли група новаторів зрозуміла, що технологія, яка лежить в основі системи Bitcoin, має значнВсі великі інновації зумовлені необхідністю вирішувати проблеми, і це справедливо для Bitcoin та Ethereum. Коли група новаторів зрозуміла, що технологія, яка лежить в основі системи Bitcoin, має значн
Коротка історія розвитку Ethereum

Коротка історія розвитку Ethereum

16 липня 2025
#Базовий#Новачки#Ethereum
Всі великі інновації зумовлені необхідністю вирішувати проблеми, і це справедливо для Bitcoin та Ethereum. Коли група новаторів зрозуміла, що технологія, яка лежить в основі системи Bitcoin, має значний вплив, вони почали досліджувати і розширювати застосування цифрової валюти, виходячи за рамки простих платежів та переказів.

Розробники мали два варіанти. Перший варіант полягав у тому, щоб будувати поверх протоколу Bitcoin. Однак сама мережа Bitcoin мала багато обмежень. Навіть до цього дня система залишається досить негнучкою. Створення нових програм у різних доменах на основі обмежених змінних і типів транзакцій ускладнювало повне використання її переваг як загальнодоступного блокчейну.

Другий варіант полягав у створенні нової блокчейн-мережі, відмінної від Bitcoin. Це було не так просто, як налаштування параметрів коду, прикладом чого є Litecoin або Dogecoin. Це вимагало створення нової інфраструктури, окремої блокчейн-мережі з нуля.

1. Народження Ethereum


Наприкінці 2013 року Віталік Бутерін, прихильник Bitcoin, який зараз відомий у криптоспільноті як "V God", опублікував технічний документ Ethereum Whitepaper. Незабаром після цього Гевін Вуд, який зараз є засновником Polkadot, став співзасновником Ethereum.

Засновники Ethereum розробляли його як універсальну обчислювальну платформу, яка надаватиме безпечне та програмоване середовище для інших розробників. Вони прагнули позбавити розробників необхідності створювати власні алгоритми консенсусу, Р2Р–мережі та інші фундаментальні протоколи. Замість цього розробники могли безпосередньо створювати децентралізовані програми, які вони хотіли, на платформі Ethereum.

Команда засновників Ethereum витратила більше року, щоб перетворити теоретичну концепцію Ethereum в реальність. 30 липня 2015 року було успішно видобуто перший блок Ethereum, що ознаменувало офіційний запуск Ethereum і початок його шляху до того, щоб стати глобальним комп'ютером.


2. Відмінності від Bitcoin


Поява Bitcoin вважається технологічним рішенням для вирішення питань централізованої довіри, що забезпечує конкретні способи вирішення конкретних проблем. Це добре розвинена децентралізована мережа розподілу фінансів і платежів.

З іншого боку, Ethereum - це блокчейн загального призначення, який розроблений для створення різноманітних програм. Він надає всім розробникам безпечне і програмоване середовище розробки, зменшуючи робоче навантаження і технічні бар'єри, пов'язані з низькорівневою розробкою. Концепція смарт-контрактів є найважливішим аспектом, який відрізняє Ethereum від Bitcoin.

3. Смартконтракти


Смартконтракти на Ethereum можна розуміти як програми, що виконуються детермінованим чином на віртуальній машині Ethereum (EVM) і не можуть бути змінені. Після успішного розгортання смартконтракту його код не може бути змінений.

Смартконтракти виконуються тільки тоді, коли їх викликає транзакція. Коли немає жодних транзакцій, що викликають смартконтракт, він залишається в стані очікування і не має ніякого "фонового автоматичного виконання".

Для кращого розуміння смартконтрактів можна уявити їх як банкомати. Як тільки банкомат виготовлений, його функції не можуть бути змінені. Він починає працювати тільки тоді, коли ви вставляєте банківську картку і вводите команду на зняття коштів. Він не працює автоматично без участі користувача. Хоча термін "Smart" використовується в смартконтрактах, вони не мають того рівня інтелекту, який асоціюється зі штучним інтелектом.


4. Віртуальна машина Ethereum (EVM)


Віртуальна машина Ethereum (EVM) лежить в основі протоколу Ethereum і його специфічних операцій. Це обчислювальний механізм, який використовується для розгортання та виконання смартконтрактів. В екосистемі Ethereum майже всі операції з оновлення статусу, за винятком контрольованих користувачем транзакцій переказу, пов'язаних з приватними ключами, виконуються EVM.

5. Децентралізовані застосунки (DApp)


Програмні застосунки, які ми часто використовуємо на своїх смартфонах, називаються Apps, а застосунки, побудовані на блокчейні, називаються DApps. "D" означає децентралізацію.

У порівнянні з традиційними централізованими архітектурами, DApps мають наступні переваги:

  • Прозорість коду: Код з відкритим вихідним кодом знаходиться у відкритому доступі в мережі, і код не помиляється. Будь-хто може перевірити код. Однак це також дає можливість хакерам. Якщо у вашому коді є слабкі місця, ви можете втратити значну кількість активів.

  • Стійкість до цензури: Після успішного розгортання DApp працює без будь-якого втручання. У мережі немає жодної організації, яка може перешкодити користувачам надсилати транзакції, розгортати DApps або отримувати доступ до даних у блокчейні.

  • Конфіденційність: Користувачам не потрібно використовувати реальні ідентифікаційні дані для розгортання або взаємодії з DApps.

  • Цілісність даних: Завдяки використанню криптографічних алгоритмів, дані, що зберігаються в блокчейні, є незмінними. Люди зі зловмисними намірами не можуть підробити вже підтверджені транзакції або інші дані.

6. Стадії розробки Ethereum


Рання розробка Ethereum була розділена на чотири основні стадії: Frontier, Homestead, Metropolis і Serenity. В даний час Ethereum вступив у свою завершальну стадію, яка ознаменувалася переходом алгоритму консенсусу від Proof of Work (PoW) до Proof of Stake (PoS).

На конференції ETHCC в Парижі минулого року Віталік Бутерін оголосив, що розробники Ethereum пройдуть через п'ять довгострокових етапів: The Merge, The Surge, The Verge, The Purge і The Splurge.

Перший етап, The Merge, вже завершився: в середині квітня цього року в Шанхаї відбулося злиття основної мережі Ethereum з мережею Beacon Chain, після чого вона була оновлена. Вкладені валідаторами ETH тепер можна знімати. Очікується, що після завершення цих п'яти ключових етапів пропускна здатність Ethereum досягне 100 000 транзакцій в секунду (TPS). Це дозволить закласти основу для широкого комерційного використання технології блокчейн в майбутньому.

7. Форк Ethereum


Розвиток Ethereum не обійшовся без викликів. Навіть сьогодні рішення про проведення хардфорку у випадку з інцидентом DAO все ще залишається темою для обговорення.

DAO був одним з перших проєктів в експерименті з токенами Ethereum. Учасникам потрібно було обміняти ETH на токени DAO, а потім проголосувати за проєкти, які потребують фінансування. Після отримання прибутку вони могли обміняти токени DAO назад на ETH.

У відповідь на понесені збитки спільнота Ethereum вирішила провести хардфорк, щоб захистити безпеку активів і повернути вкрадені кошти. Однак фракція всередині екосистеми вважала, що ця дія суперечить принципу незмінності блокчейну, і продовжила роботу над оригінальним блокчейном. Він зараз відомий як Ethereum Classic (ETC), а новий блокчейн, отриманий в результаті хардфорку, - це той Ethereum, який ми знаємо зараз.

8. 10 років Ethereum


Цього року Ethereum виповнюється 10 років, і він по праву завоював своє місце короля світових комп'ютерних і публічних блокчейнів. Озираючись на 10-річний шлях Ethereum, можна сказати, що він привів нас в епоху блокчейну 2.0 і продовжує залишатися в лідерах розвитку та еволюції індустрії.

Це нова ера досліджень, в якій ми стали свідками чергового стрибка в області людського мислення та креативу. Як одна з найяскравіших перлин цієї епохи, Ethereum буде міцно закріплена на першому плані всієї історії блокчейну.


