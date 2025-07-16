Що таке комісія майнера та комісія за газ









Газ – це одиниця виміру в протоколі Ethereum. Вона кількісно вимірює ресурси обчислення і зберігання, необхідні для виконання певних операцій в блокчейні Ethereum. Простіше кажучи, як до буквального значення слова "gas" в його контексті, подібно до того, як кожен автомобіль в дорозі постійно споживає бензин, на таких платформах, як Ethereum та інших платформах смартконтрактів, кожна операція також споживає газ. Кількість gas являє собою вартість, необхідну для виконання певної операції в мережі блокчейн, і в кінцевому підсумку виплачується як винагорода майнерам. Тому його часто називають комісією майнера.





Механізм gas стимулює екосистему мережі за допомогою платежів, одночасно ефективно запобігаючи перевантаженню мережі великою кількістю безглуздих транзакцій. Однак, на відміну від Bitcoin, на платформах смартконтрактів, незалежно від успіху транзакції, певна комісія за газ має бути сплачена. Це пов'язано з тим, що навіть у разі збою, майнери все одно витратили ресурси на перевірку обчислень транзакції.









Газ – важливий компонент Ethereum, який слугує подвійній меті: як буфер для плаваючої ціни Ethereum і винагороди майнерам, а також як превентивний захід проти DoS-атак. Щоб запобігти випадковим або зловмисним нескінченним циклам та іншим формам беззмістовних транзакцій в мережі, творці кожної транзакції повинні встановити ліміт, що вказує на обчислювальне навантаження, яке вони готові інвестувати у виконання транзакції. Система gas допомагає утримати зловмисників від надсилання спам-транзакцій, оскільки вони повинні нести витрати за обчислювальне навантаження, пропускну здатність і ресурси для зберігання даних, які вони споживають.









Перш ніж заглиблюватися в те, як розраховувати плату за газ, нам потрібно зрозуміти два поняття в транзакціях: ціна газу та ліміт газу.





Ціна газу дозволяє творцю транзакції встановити кількість газу, яку він готовий заплатити. Вища ціна призводить до швидкого підтвердження транзакції, тоді як нижча призводить до повільного підтвердження. Ціна газу може бути встановлена навіть на мінімальному рівні 0. Якщо в блоці є вільне місце, транзакції з такою ціною все одно можуть бути опрацьовані майнерами і додані до блокчейну. Сам протокол Ethereum не забороняє транзакцій без комісії, і в історичних блоках Ethereum були випадки успішних транзакцій без комісії.





Ліміт газу означає максимальну кількість газу, яку ініціатор транзакції готовий заплатити для завершення транзакції.









В Ethereum газ оплачується за допомогою ETH, ціна за одиницю вимірюється в gwei. 1 gwei дорівнює 0,000000001 ETH.





До лондонського оновлення Ethereum формула розрахунку комісії за газ була такою:





Газ = Ліміт газу * Ціна газу





Припустімо, що Тарасу потрібно відправити Василю 1 ETH. Поточний ліміт газу становить 21 000 одиниць, а ціна газу – 200 gwei. Комісія за газ буде такою: 21 000 * 200 = 4 200 000 gwei, що дорівнює 0,0042 ETH. Іншими словами, при здійсненні переказу з рахунку Тараса буде списано 1,0042 ETH, з яких 1 ETH отримає Василь, а 0,0042 ETH – комісія майнера.





У серпні 2020 року, з лондонським оновленням Ethereum і впровадженням EIP-1559, для створення більш плавних і передбачуваних коливань цін на газ, формула розрахунку газу була скоригована:





Газ = Ліміт газу * (Базова ціна газу + Комісія за пріоритетність)





Базова ціна газу розраховується на основі поточного попиту на використання блоку і спалюється при використанні. Користувачі також можуть встановити комісію за пріоритетність (часто автоматично оплачується третьою стороною), щоб забезпечити швидку обробку транзакцій під час перевантаження мережі.





Тепер припустімо, що Тарас знову відправляє 1 ETH Василю. Припускаючи, що ліміт газу становить 21 000 одиниць, базова комісія – 100 gwei, і Тарас платить додатково 10 gwei як комісію за пріоритетність. Комісія за газу становитиме 21 000 * (100 + 10) = 2 310 000 gwei, а це – 0,00231 ETH. Таким чином, з рахунку Тараса списується 1,00231 ETH, 1 ETH зараховується Василю, 0,00021 ETH – комісія майнера, і 0,0021 – комісія за пріоритетність.









Будь-яка операція в Ethereum вимагає сплати комісії за газ, але місце в кожному блоці обмежене. Оскільки функціонал Dapp стає складнішим, а кількість операцій, що виконуються в смартконтрактах, збільшується, кожна транзакція займає більше місця в блоці, який має обмежений розмір. При високому попиті користувачі повинні сплачувати більш високі комісії, щоби перевершити комісії за транзакції інших користувачів. Що вища комісія, то більша ймовірність того, що транзакція буде включена в наступний блок.









Оновлення масштабованості Ethereum зрештою має вирішити деякі проблеми з вартістю газу, дозволивши платформі обробляти тисячі транзакцій в секунду, що забезпечить комплексну масштабованість.





Масштабованість Рівня 2 є важливою ініціативою, яка може значно оптимізувати витрати на газ, зручність роботи користувачів і масштабованість.







