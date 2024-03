Як купити NEAR Protocol, Near Coin (NEAR) Посібник

2

Виберіть спосіб покупки токенів NEAR Protocol, Near Coin (NEAR).

Натисніть посилання «Купити криптовалюту» у верхньому лівому кутку навігаційної панелі вебсайту MEXC, яке покаже доступні методи у вашому регіоні.

Для більш плавних транзакцій ви можете спочатку придбати стейблкоїн, наприклад, USDT, а потім використати його для купівлі NEAR Protocol, Near Coin (NEAR) на спотовому ринку.

А. Покупка кредитною/дебетовою карткою

Якщо ви новий користувач, це найпростіший варіант придбання NEAR Protocol, Near Coin (NEAR). MEXC підтримує як Visa, так і MasterCard.

Купуйте NEAR Protocol, Near Coin (NEAR) безпосередньо в інших користувачів за допомогою Р2Р на MEXC. Ми пропонуємо високоякісне обслуговування та підтримку по всьому світу. Усі замовлення та транзакції захищені умовним депонуванням і MEXC.

Миттєво внесіть депозит у USDT через SEPA без комісії та здійсніть спотову торгівлю, щоб придбати NEAR Protocol, Near Coin.

MEXC надає численні платіжні сервіси, зокрема Simplex, Banxa, Mercurio тощо. Зробіть так, щоб ви отримували найкращу спотову торгівлю для купівлі NEAR Protocol, Near Coin.