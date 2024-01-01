Купити HBAR () за допомогою faster-payments

Купівля HBAR за допомогою faster-payments на MEXC — це безпечний і зручний спосіб увійти у світ криптовалют. У цьому покроковому посібнику ми проведемо вас через процес купівлі HBAR за допомогою вашого рахунку faster-payments.