Що таке ф’ючерси XRP?

Ф’ючерси на XRP - це юридичні контракти на купівлю або продаж XRP у майбутньому.

Ф’ючерс на XRP — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту XRP, і фактичний розрахунок XRP (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на XRP часто використовуються для страхування від змін цін на сам XRP . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси XRP, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.