Що таке ф’ючерси STRK?

Ф’ючерси на STRK - це юридичні контракти на купівлю або продаж STRK у майбутньому.

Ф’ючерс на STRK — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту STRK, і фактичний розрахунок STRK (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на STRK часто використовуються для страхування від змін цін на сам STRK . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси STRK, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.