Що таке ф’ючерси MOVR?

Ф’ючерси на MOVR - це юридичні контракти на купівлю або продаж MOVR у майбутньому.

Ф’ючерс на MOVR — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту MOVR, і фактичний розрахунок MOVR (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси MOVR часто використовуються для страхування від змін цін на сам MOVR. З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси MOVR, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.