Що таке ф’ючерси MEME?

Ф’ючерси на MEME - це юридичні контракти на купівлю або продаж MEME у майбутньому.

Ф’ючерс на MEME — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту MEME, і фактичний розрахунок MEME (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на MEME часто використовуються для страхування від змін цін на сам MEME . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси MEME, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.