Що таке ф’ючерси GRT?

Ф’ючерси на GRT - це юридичні контракти на купівлю або продаж GRT у майбутньому.

Ф’ючерс на GRT — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту GRT, і фактичний розрахунок GRT (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на GRT часто використовуються для страхування від змін цін на сам GRT . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси GRT, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.