Що таке ф’ючерси 1000RATS?

Ф’ючерси на 1000RATS - це юридичні контракти на купівлю або продаж 1000RATS у майбутньому.

Ф’ючерс на 1000RATS — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту 1000RATS, і фактичний розрахунок 1000RATS (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на 1000RATS часто використовуються для страхування від змін цін на сам 1000RATS . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси 1000RATS, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.