กองทุนประกันภัย MEXC คืออะไร? ไขกุญแจสู่วิธีที่ MEXC ปกป้องเงินทุนของผู้ใช้

16 กรกฎาคม 2025MEXC
ในขณะที่ตลาดสกุลเงินดิจิทัลยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว การซื้อขายอนุพันธ์ โดยเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้กลายมาเป็นเครื่องมือหลักสำหรับนักลงทุนในการดำเนินกลยุทธ์แบบใช้เลเวอเรจ อย่างไรก็ตาม ความผันผวนสูงและการมีเลเวอเรจสูงของตลาดเหล่านี้ยังนำมาซึ่งความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย ระหว่างสภาวะตลาดที่รุนแรง ผู้ใช้ไม่เพียงแต่จะต้องเผชิญกับการชำระบัญชีเท่านั้น แต่ยังประสบกับยอดคงเหลือติดลบอีกด้วย โดยการขาดทุนเกินกว่ามาร์จิ้นเริ่มต้นของพวกเขา ในกรณีเช่นนี้ กองทุนประกันภัยมีบทบาทสำคัญในฐานะบัฟเฟอร์ความเสี่ยง ช่วยปกป้องผลประโยชน์ของผู้ค้าและรักษาเสถียรภาพของแพลตฟอร์ม

1. การชำระบัญชีและยอดคงเหลือติดลบคืออะไร


1.1 การชำระบัญชีคืออะไร?


การชำระบัญชีจะเกิดขึ้นเมื่อตำแหน่งของผู้ใช้เกิดการขาดทุนซึ่งทำให้ยอดคงเหลือมาร์จิ้นของพวกเขาอยู่ต่ำกว่ามาร์จิ้นบำรุงรักษาที่กำหนด เพื่อป้องกันความเสี่ยงเพิ่มเติม แพลตฟอร์มการซื้อขายจะปิดโพสิชันอย่างบังคับ ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้เปิดสถานะซื้อที่มีเลเวอเรจสูงและราคาตลาดลดลงอย่างกะทันหัน มาร์จิ้นของผู้ใช้อาจไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมการขาดทุน ในกรณีนี้ ระบบจะเข้ามาแทรกแซงและชำระสถานะโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันภาระผูกพันเพิ่มเติม

1.2 ยอดคงเหลือติดลบคืออะไร


แม้จะมีคำจำกัดความคล้ายคลึงกับการชำระบัญชี แต่เหตุการณ์ยอดคงเหลือติดลบก็มีผลกระทบที่ร้ายแรงกว่า เหตุการณ์ยอดคงเหลือติดลบเกิดขึ้นเมื่อหลังจากที่ระบบเข้าควบคุมและชำระบัญชีตำแหน่งอย่างรุนแรง ความผันผวนของตลาดอย่างรุนแรงหรือสภาพคล่องที่ไม่เพียงพอทำให้ราคาการดำเนินการขั้นสุดท้ายแย่กว่าราคาการล้มละลาย ซึ่งหมายความว่าการสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงเกินกว่ามาร์จิ้นที่ถือครองสำหรับตำแหน่งนั้น ตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนขายชอร์ต Bitcoin ด้วยราคาชำระบัญชีที่ 30,000 USDT และตลาดก็พุ่งสูงเกิน 30,000 ทันที อาจมีเพียงไม่กี่คำสั่งซื้อขายที่ราคาใกล้เคียงกับนั้นในสมุดคำสั่งซื้อขาย หากระบบไม่สามารถดำเนินการชำระบัญชีได้อย่างรวดเร็วหรือในราคาที่เอื้ออำนวย และสถานะได้รับการชำระในราคาที่แย่กว่าเกณฑ์การล้มละลาย การสูญเสียที่เกิดขึ้นอาจเกินกว่าอัตรากำไรเดิม นี่คือเหตุการณ์สมดุลติดลบ ในกรณีดังกล่าว การสูญเสียส่วนเกินจะได้รับการคุ้มครองโดยบัญชีกองทุนประกัน MEXC

2. บัญชีกองทุนประกัน MEXC คืออะไร?


บัญชีกองทุนประกัน MEXC เป็นกลุ่มสำรองที่ออกแบบมาเพื่อช่วยปกป้องผู้ซื้อขายจากการขาดทุนมากเกินไปในการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ เมื่อมีการชำระบัญชีตำแหน่งและการสูญเสียเกินกว่ามาร์จิ้น กองทุนประกันภัยจะชดเชยส่วนที่ขาด

กองทุนประกันภัยเติบโตจากมูลค่าคงเหลือที่เกิดขึ้นเมื่อมีการกรอกคำสั่งชำระบัญชีในตลาดในราคาที่ดีกว่าราคาล้มละลาย เมื่อสภาพคล่องในตลาดเพียงพอ คำสั่งชำระบัญชีก็สามารถดำเนินการได้ในราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาล้มละลาย ทำให้เกิดมูลค่าส่วนเกิน จากนั้นจะนำส่วนเกินนี้ไปสมทบเข้ากองทุนประกันภัยเพื่อชดเชยเหตุการณ์ยอดคงเหลือติดลบในอนาคต

ผ่านกลไกการป้องกันนี้ บัญชีกองทุนประกัน MEXC ทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันที่แข็งแกร่งสำหรับนักลงทุน แม้ภายใต้สภาวะตลาดที่รุนแรง แต่ก็ถือเป็นตาข่ายนิรภัยที่ช่วยจำกัดการสูญเสียและรักษาเสถียรภาพทางการเงินของแพลตฟอร์ม

3. ความโปร่งใสและการเข้าถึงบัญชีกองทุนประกันภัย


เพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีกองทุนประกันภัยมีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ MEXC จึงให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลได้อย่างง่ายดายและเข้าถึงได้

ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC แล้วไปที่ ฟิวเจอร์ส ข้อมูล บัญชีกองทุนประกันภัย หรือเพียงคลิกลิงก์นี้เพื่อดูยอดคงเหลือในปัจจุบันและในอดีตของกองทุนประกันภัยสำหรับคู่การซื้อขายแต่ละคู่ ข้อมูลจะได้รับการอัพเดทเป็นประจำและเปิดเผยและโปร่งใสอย่างเต็มที่


4. เหตุใดบัญชีกองทุนประกัน MEXC จึงสำคัญมาก?


บัญชีกองทุนประกัน MEXC มีบทบาทสำคัญในตลาดฟิวเจอร์ส ช่วยชดเชยให้ผู้ใช้สำหรับเหตุการณ์ยอดคงเหลือติดลบ เติมช่องว่างการระดมทุน และช่วยป้องกันการล้มละลายของแพลตฟอร์มหรือการดำเนินการกู้คืนหนี้ เมื่อตำแหน่งของคู่สัญญาถูกชำระบัญชี กองทุนประกันภัยจะรับประกันว่าผู้ค้าที่มีกำไรจะได้รับรายได้เต็มจำนวนตามสิทธิ์โดยไม่ได้รับผลกระทบจากการขาดทุนในอีกฝ่าย นอกจากนี้ยังช่วยลดความถี่ของการลดหนี้อัตโนมัติ (ADL) และรักษาการควบคุมตำแหน่งสำหรับผู้ซื้อขายที่ทำกำไรได้ นอกจากนี้ กองทุนประกันภัยที่มีการสนับสนุนทางการเงินที่ดียังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของแพลตฟอร์ม เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของ MEXC

5. บทสรุป


ความเสี่ยงจากการชำระบัญชีและเหตุการณ์ยอดคงเหลือติดลบในการซื้อขายฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลถือเป็นความท้าทายที่สำคัญที่นักลงทุนทุกคนต้องเผชิญ โดยการเข้าใจคำจำกัดความและผลที่ตามมา รวมถึงกลไกการคุ้มครองของกองทุนประกันภัย MEXC นักลงทุนจะสามารถรับมือกับความเสี่ยงเหล่านี้ได้ดีขึ้น และปกป้องสิทธิและสินทรัพย์ของตนได้ อย่างไรก็ตามการลงทุนทั้งหมดมีความเสี่ยง และการเข้าสู่ตลาดควรใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะแสวงหาผลตอบแทนสูง นักลงทุนควรระมัดระวังและมีเหตุผลเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

ในขณะที่ตลาดสกุลเงินดิจิทัลยังคงพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง MEXC จะยังคงปรับปรุงระบบการจัดการความเสี่ยงต่อไปเพื่อให้สภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ปลอดภัยและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ ในปัจจุบัน ตลาดคริปโตแสดงให้เห็นถึงพลังและศักยภาพที่ไม่เคยมีมาก่อน การซื้อขายล่วงหน้าเป็นส่วนประกอบสำคัญที่มอบโอกาสในการทำกำไรที่หลากหลายและมีศักยภาพในการเติบโตมหาศาลให้กับนักลงทุน ด้วยความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมอันล้ำลึก เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และบริการที่เน้นผู้ใช้ MEXC จึงได้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ผู้ซื้อขายฟิวเจอร์สจำนวนมากเลือกใช้ เราขอต้อนรับคุณเข้าร่วม MEXC และสำรวจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงของอนุพันธ์สกุลเงินดิจิทัล คว้าโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ ก้าวไปข้างหน้าของแนวโน้มตลาด และทำงานเพื่อสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนในสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ปลอดภัยและเป็นมืออาชีพ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

