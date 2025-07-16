ท่ามกลางการบรรจบกันที่เพิ่มมากขึ้นของ AI และบล็อคเชน SOGNI กำลังนิยามการผลิตเชิงสร้างสรรค์และการกระจายมูลค่าใหม่ในรูปแบบที่ปฏิวัติวงการ SOGNI เป็นมากกว่าแค่ชุดเครื่องมือ ยังเป็น DePIN (เครือข่ายโครงสรท่ามกลางการบรรจบกันที่เพิ่มมากขึ้นของ AI และบล็อคเชน SOGNI กำลังนิยามการผลิตเชิงสร้างสรรค์และการกระจายมูลค่าใหม่ในรูปแบบที่ปฏิวัติวงการ SOGNI เป็นมากกว่าแค่ชุดเครื่องมือ ยังเป็น DePIN (เครือข่ายโครงสร
SOGNI คืออะไร? ปลดปล่อยซูเปอร์เน็ตเวิร์กแบบกระจายอำนาจสำหรับ AI เชิงสร้างสรรค์

16 กรกฎาคม 2025MEXC
ท่ามกลางการบรรจบกันที่เพิ่มมากขึ้นของ AI และบล็อคเชน SOGNI กำลังนิยามการผลิตเชิงสร้างสรรค์และการกระจายมูลค่าใหม่ในรูปแบบที่ปฏิวัติวงการ SOGNI เป็นมากกว่าแค่ชุดเครื่องมือ ยังเป็น DePIN (เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพแบบกระจายอำนาจ) ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อรื้อถอนโครงสร้างการสร้างเนื้อหาแบบรวมศูนย์ของ Web2 โดยใช้ AI ที่สร้างสรรค์

1. ความเป็นมาของโครงการ SOGNI


เนื่องจากเทคโนโลยี AI ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ภาพที่สร้างโดย AI จึงกลายมาเป็นแรงผลักดันหลักในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์ม AI สร้างสรรค์ในปัจจุบันส่วนใหญ่ถูกครอบงำโดยยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีแบบรวมศูนย์ ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเซ็นเซอร์เนื้อหา การเฝ้าระวังข้อมูล และอัลกอริทึมที่ไม่โปร่งใส (กล่องดำ) ศิลปินมักจะต้องดิ้นรนเพื่อรักษาความเป็นเจ้าของความคิดสร้างสรรค์หรือได้รับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ยุติธรรม ในขณะเดียวกัน การรันโมเดล AI มักต้องมีการตั้งค่าที่ซับซ้อนหรือฮาร์ดแวร์ราคาแพง ซึ่งสร้างอุปสรรคสำคัญสำหรับนักพัฒนาและผู้สร้างอิสระ

SOGNI เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ในฐานะ DePIN แห่งแรกของโลกที่สร้างขึ้นเพื่อ AI เชิงสร้างสรรค์โดยเฉพาะ SOGNI ใช้บล็อคเชนในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสรรพลังการประมวลผล มุ่งหวังที่จะสร้างระบบนิเวศการสร้าง AI ที่เปิดกว้าง มีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก วิสัยทัศน์ของบริษัทคือการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรการประมวลผลประสิทธิภาพสูง ช่วยให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานทุกที่ในโลกสามารถสร้างเนื้อหา AI คุณภาพสูงด้วยต้นทุนต่ำและไม่มีอุปสรรคในการเข้าถึง โดยนำผลงานศิลปะที่ขับเคลื่อนด้วย AI จากมือของคนไม่กี่คนไปสู่ชุมชนสร้างสรรค์ระดับโลก

2. โครงสร้างโครงการ SOGNI: กรอบเทคโนโลยี ชุมชน และระบบนิเวศสามมิติ


2.1 เลเยอร์เทคโนโลยี: Sogni Supernet Protocol


Sogni Supernet Protocol ที่สร้างขึ้นบน Base ซึ่งเป็นเครือข่าย Ethereum Layer-2 ช่วยให้สามารถจับคู่และชำระธุรกรรมการประมวลผลแบบอัตโนมัติผ่านสัญญาอัจฉริยะได้ อุปสรรคในการเข้าสู่โหนดนั้นต่ำมาก—คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใดๆ ก็สามารถเข้าร่วมในเครือข่ายได้โดยเพียงติดตั้งไคลเอนต์น้ำหนักเบาเพื่อช่วยเพิ่มทรัพยากรการคำนวณ

2.2 ชั้นชุมชน: เครือข่ายที่เอื้อประโยชน์ต่อกันของผู้สร้างและนักพัฒนา


ผู้สร้าง: รับรางวัลโทเค็นจากการอัปโหลดผลงานหรือปรับแต่งโมเดล เนื้อหาคุณภาพสูงอาจได้รับเลือกสำหรับ “SOGNI Showcase Library” เพื่อรับการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมและแรงจูงใจด้านปริมาณการเข้าชม

ผู้พัฒนา: สามารถสร้างเครื่องมือที่กำหนดเองได้โดยใช้ Sogni SDK และสร้างรายได้ผ่านรูปแบบการแบ่งปันรายได้ภายในตลาดแอปพลิเคชัน

ผู้ดำเนินการโหนด: แบ่งปันทรัพยากร GPU เพื่อรับ tSOGNI (โทเค็นเทสต์เน็ต) ซึ่งจะสามารถแลกเป็น SOGNI ได้ในอัตราส่วน 1:1 เมื่อเปิดตัวเมนเน็ต

2.3 เลเยอร์ระบบนิเวศ: เมทริกซ์เครื่องมือข้ามแพลตฟอร์ม


ชื่อสินค้า
ช่องทางการเข้าถึง
คุณสมบัติหลัก
Sogni Studio Pro
เวิร์คสเตชั่นระดับมืออาชีพ (macOS/Windows)
รองรับการปรับแต่งขั้นสูงด้วย ControlNet และ LoRA
ซองนี่ พ็อกเก็ต
มือถือ (iOS/Android)
สร้างภาพผ่านคำสั่งเสียงพร้อมรองรับการแสดงตัวอย่าง AR
Sogni Web
การเข้าถึงผ่านเบราว์เซอร์
ใช้คุณสมบัติหลักโดยไม่ต้องติดตั้งใดๆ รวมกับการแบ่งปันทางโซเชียล
สติ๊กเกอร์บอท
บอท Telegram
สร้างสติกเกอร์แชทส่วนตัวด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

3. คุณสมบัติหลักของโครงการ SOGNI


3.1 ความเป็นส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญที่สุด


ข้อความแจ้งเตือนและบันทึกการสร้างภาพทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ภายนอกเซิร์ฟเวอร์อย่างสมบูรณ์ เพื่อป้องกันการใช้ในทางที่ผิดในการฝึกอบรมนางแบบและปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ SOGNI เน้นย้ำว่า “ความคิดสร้างสรรค์เป็นทรัพย์สินส่วนตัว” ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้แต่ละรายยังคงควบคุมเนื้อหาที่ตนสร้างขึ้นได้อย่างเต็มที่

3.2 สถาปัตยกรรมประสิทธิภาพสูง + ต้นทุนต่ำ


ด้วยการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสองชั้นที่รวม GPU และอุปกรณ์ที่ชุมชนสนับสนุน SOGNI สามารถสร้างภาพที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันโดยมีต้นทุนต่ำกว่า Midjourney ถึง 50% ผู้ควบคุมเครื่อง RTX 4090 สามารถสร้างรายได้เฉลี่ย 300–350 ดอลลาร์ต่อเดือน ทำให้การเข้าร่วมเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดใจอย่างมาก

3.3 รูปแบบการกำกับดูแลที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน


ผู้ถือโทเค็น SOGNI จะเข้าร่วมในการกำกับดูแลระบบนิเวศผ่าน DAO (องค์กรกระจายอำนาจอัตโนมัติ) ซึ่งรวมถึงการลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับลำดับความสำคัญสำหรับการบูรณาการโมเดลใหม่ การปรับอัตราส่วนรางวัลสำหรับการสนับสนุนการคำนวณ และการอนุมัติข้อเสนอขอทุนจากชุมชน ตัวอย่างเช่นในเดือนเมษายน 2025 DAO ได้ผ่านข้อเสนอแรกในการจัดสรรค่าธรรมเนียมธุรกรรม 5% เพื่อสนับสนุนศิลปินอิสระ

4. SOGNI โทเคโนมิกส์


SOGNI ใช้ระบบโทเค็นคู่ประกอบด้วย Spark Point และ SOGNI Token

Spark Points คือคะแนนราคาคงที่ที่ไม่สามารถโอนได้ ใช้เพื่อชำระค่าบริการการผลิตไฟฟ้าโดยเฉพาะ SOGNI Token เป็นสกุลเงินดิจิทัล ERC-20 ที่หมุนเวียนอยู่ในเครือข่ายทั้ง Base และ Etherlink ทำหน้าที่เป็นเกตเวย์และเครื่องมือการมีส่วนร่วมสำหรับระบบนิเวศ โดยเสนอยูทิลิตี้ต่างๆ มากมาย

4.1 ข้อมูลพื้นฐานของโทเค็น SOGNI


สัญลักษณ์โทเค็น: SOGNI
อุปทานรวม: 10 พันล้านโทเค็น

4.2 โครงสร้างการจัดสรร


เมื่อเปิดตัว โทเค็น SOGNI จะถูกแจกจ่ายไปตามหมวดหมู่เชิงกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนผู้สร้าง ส่งเสริมการเป็นเจ้าของแบบกระจายอำนาจ และเพื่อให้มั่นใจถึงความยั่งยืนในระยะยาว:

Sogni คงคลัง: 28.7%
รางวัลโหนด GPU: 20.0%
ทีมงานและที่ปรึกษา: 20.0%
กองทุนผู้สร้างและผู้พัฒนา: 10.0%
สำรองสภาพคล่อง: 8.0%
รอบก่อน Seed: 8.0%
รอบ Seed: 3.3%
การขายต่อสาธารณะ: 1.0%
รอบ Angel: 1.0%


4.3 ยูทิลิตี้โทเค็น SOGNI


การถือครองโทเค็น SOGNI จะช่วยปลดล็อคผลประโยชน์ของระบบนิเวศมากมาย รวมถึง:

ผู้สร้าง: เพลิดเพลินกับส่วนลดการเรนเดอร์ เครื่องมือการสร้าง สิทธิพิเศษในการจัดแสดงที่โดดเด่น และการเพิ่มอันดับในกระดานผู้นำ
ผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์ (พนักงาน): เพิ่มรายได้และลำดับความสำคัญของงานด้วยการวางเดิมพัน
นักพัฒนาโมเดล: เพิ่มการมองเห็นโมเดลและรายได้ด้วยการเดิมพัน SOGNI
ผู้ถือโทเค็น: มีส่วนร่วมในข้อเสนอการกำกับดูแลและการตัดสินอนุญาโตตุลาการ
ผู้ถือครองระยะยาว: รับสิทธิ์ในการเข้าคิวก่อนใคร รางวัลโบนัส Spark และสิทธิ์ในการรับ NFT airdrops
ผู้ให้บริการสภาพคล่อง: เดิมพันโทเค็น LP เพื่อช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับระบบนิเวศและรับรางวัล

5. วิธีการซื้อโทเค็น SOGNI บน MEXC


ด้วยการออกแบบที่กระจายอำนาจ เน้นความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก และเน้นแรงจูงใจที่สมดุล SOGNI จึงนำเสนอแนวคิดใหม่ของเสรีภาพ ความยุติธรรม และประสิทธิภาพในโลกแห่ง AI ที่สร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังไม่เพียงแต่จัดให้มีเครื่องมือที่เข้าถึงได้และเป็นมิตรต่อผู้ใช้สำหรับศิลปินเท่านั้น แต่ยังมีการให้แรงจูงใจและโอกาสในการมีส่วนร่วมสำหรับผู้ที่มีส่วนสนับสนุนการคำนวณ ผู้พัฒนาโมเดล และผู้ใช้ทั่วไปอีกด้วย ในขณะที่ Mainnet เปิดตัว สภาพคล่องถูกเปิดใช้งาน และระบบนิเวศขยายตัว SOGNI กำลังสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบกระจายอำนาจอย่างสูงแบบใหม่ ซึ่งทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ ในอนาคต SOGNI ตั้งเป้าที่จะเป็นการผสมผสานระหว่าง Render, Midjourney และ GitHub เพื่อเสริมพลังให้กับผู้สร้างสรรค์ทั่วโลก

เนื่องจาก MEXC เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำของโลก จึงทำให้เป็นแห่งแรกที่จดทะเบียน SOGNI โดยมอบประสบการณ์การซื้อขายที่ราบรื่นและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูง คุณสามารถเริ่มซื้อขาย SOGNI ได้อย่างรวดเร็วโดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1) เข้าสู่ระบบแอป MEXC หรือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
2) ค้นหา “SOGNI” ในแถบค้นหาและเลือกการซื้อขายแบบSpot
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อของคุณ ป้อนจำนวนเงินและพารามิเตอร์ราคา และดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้น


คุณยังสามารถเข้าร่วมได้โดยไปที่หน้ากิจกรรม MEXC Airdrop+ เพื่อร่วมกิจกรรม SOGNI airdrop เพื่อแบ่งปัน 100,000 USDT!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

