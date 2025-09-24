River คืออะไร? สถาปัตยกรรมทางเทคนิคและโทเค็นโนมิกส์เบื้องหลังธนาคารออนเชนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

1) River ใช้เทคโนโลยี Omni-CDP เพื่อเปิดใช้งานการค้ำประกันและการสร้างมูลค่าข้ามสายโซ่ โดยให้ผู้ใช้ฝากสินทรัพย์บนสายโซ่หนึ่งและสร้าง satUSD บนอีกสายโซ่หนึ่งได้โดยอัตโนมัติ
River กำลังสร้างระบบ stablecoin แบบแยกห่วงโซ่ตัวแรกที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงสภาพคล่องในระบบนิเวศที่แตกต่างกันและส่งต่อไปยังโอกาสการเติบโตใหม่ River ขับเคลื่อนด้วย stablecoin satUSD ที่มีหลักประกันเป็นหนี้แบบ Omnichain (CDP) โดยช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้ำประกันสินทรัพย์บนเชนหนึ่งและสร้าง stablecoin บนเชนอื่นได้ สิ่งนี้จะปลดล็อคผลตอบแทนข้ามเครือข่ายดั้งเดิม กลยุทธ์การใช้ประโยชน์ และการขยายที่ปรับขนาดได้
RIVER คือสกุลเงินดิจิทัลดั้งเดิมของระบบนิเวศ River โดยมีโทเค็นทั้งหมด 100 ล้านโทเค็น
หมวดหมู่การจัดสรร
เปอร์เซ็นต์
คำอธิบายวัตถุประสงค์
แรงจูงใจด้านระบบนิเวศ
40%
รางวัลผู้ใช้ แรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การเติบโตของระบบนิเวศ
กองทุนสำรอง
21%
การสร้างตลาด การตลาด และการขยายโปรโตคอล
ทีม
15%
แรงจูงใจของทีมหลัก
นักลงทุน Seed
10%
การระดมทุนรอบ Seed
แอร์ดรอป
5%
รางวัลแอร์ดรอปจากชุมชน
นักลงทุนก่อน Seed
5%
นักลงทุนในระยะเริ่มต้น
การขายต่อสาธารณะ
2%
การขายโทเค็นสาธารณะ
ที่ปรึกษา
2%
ที่ปรึกษาโครงการ
การจัดสรรโทเค็น RIVER
หมวดหมู่การจัดสรร
ระยะเวลาล็อคอัพ
ตารางการให้สิทธิ
แอร์ดรอป
ไม่มี
ปลดล็อคทันที
การขายต่อสาธารณะ
ไม่มี
ปลดล็อคทันที
แรงจูงใจด้านระบบนิเวศ
ไม่มี
การให้สิทธิเชิงเส้นตรงมากกว่า 60 เดือน
กองทุนสำรอง
ไม่มี
การให้สิทธิเชิงเส้นตรงมากกว่า 60 เดือน ปล่อยทุก 6 เดือน
นักลงทุนก่อน Seed
3 เดือน
ปลดล็อค 10% ในเดือนที่ 4 ล็อคอีก 6 เดือน จากนั้นจึงให้สิทธิ์แบบเส้นตรงตลอด 24 เดือน
นักลงทุน Seed
3 เดือน
ปลดล็อค 10% ในเดือนที่ 4 ล็อคอีก 6 เดือน จากนั้นจึงให้สิทธิ์แบบเส้นตรงตลอด 24 เดือน
ทีม
12 เดือน
การให้สิทธิ์เชิงเส้นมากกว่า 30 เดือน
ที่ปรึกษา
12 เดือน
การให้สิทธิ์เชิงเส้นมากกว่า 30 เดือน
กำหนดการเปิดตัว RIVER
1) การกำกับดูแลพิธีสาร: ผู้ถือ RIVER สามารถลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับพารามิเตอร์โปรโตคอลหลัก ได้แก่:
ประเภทของหลักประกันและพารามิเตอร์ความเสี่ยงภายในระบบ CDP
การตัดสินใจเกี่ยวกับการขยายและการใช้งานบล็อคเชน
ตารางการปล่อยแรงจูงใจของ satUSD
ข้อเสนอการใช้เงินของกระทรวงการคลังและการให้ทุนด้านระบบนิเวศ
2) การเพิ่มผลผลิตและการคูณความภักดี: ผู้ใช้สามารถล็อค RIVER เพื่อเพิ่มผลตอบแทนในกิจกรรมต่างๆ ของโปรโตคอล
กลไก veRIVER: การล็อค RIVER เป็น veRIVER จะให้ผลตอบแทน satUSD+ ที่สูงขึ้น
รางวัลผู้ให้บริการสภาพคล่อง: ผู้ถือครองหุ้นระยะยาวจะได้รับแรงจูงใจที่เพิ่มขึ้น
ตัวคูณ River4FUN: ผู้เข้าร่วม River4FUN สามารถรับตัวคูณ 1.2 เท่าจากกิจกรรมและการสนับสนุน 2 เท่า
3) การลดค่าธรรมเนียมและการเข้าถึงแบบลำดับความสำคัญ: Staking RIVER มอบผลประโยชน์ในระดับโปรโตคอล เช่น:
การลดค่าธรรมเนียม: ค่าธรรมเนียมการผลิต การไถ่ถอน และการแลกเปลี่ยนที่ลดลง
การเข้าถึงลำดับความสำคัญ: การเข้าร่วมกิจกรรมจำกัดล่วงหน้าและมีสิทธิ์รับรางวัลพรีเมียม
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม: การมีส่วนร่วมที่เป็นไปได้ในการกระจายหรือการแจกจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล
Omni-CDP (Omnichain Collateralized Debt Position) คือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีหลักของ River และเป็นระบบ CDP ข้ามสายโซ่แรกของอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นตามมาตรฐาน LayerZero OFT (Omnichain Fungible Token) ระบบนี้จะกำหนดนิยามใหม่ถึงวิธีการดำเนินงานของ CDP แบบดั้งเดิมโดยพื้นฐาน
ในกรอบงาน CDP ทั่วไป ผู้ใช้จะต้องดำเนินกระบวนการทั้งหมดของการวางหลักทรัพย์ค้ำประกันและการสร้างบนบล็อคเชนเดียวกันให้เสร็จสิ้น Omni-CDP ของ River ลบข้อจำกัดนี้ออกไปโดยอนุญาตให้ผู้ใช้ฝากสินทรัพย์บนเครือข่ายแหล่งที่มาใดๆ ก็ได้และสร้าง stablecoin satUSD บนเครือข่ายเป้าหมายใดๆ ก็ได้ ตัวอย่างเช่น:
ทั้งหมดนี้ไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงแบบครอสเชนใดๆ
ระบบ Omni-CDP ของ River รองรับสินทรัพย์หลักประกันที่หลากหลาย:
สินทรัพย์พื้นเมือง: BTC, ETH, BNB
โทเค็นการเดิมพันแบบเหลว (LSTs): River รองรับ LST หลายรายการเป็นหลักประกัน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสภาพคล่องในขณะที่ยังได้รับรางวัลการเดิมพันต่อไป
การแปลง Stablecoin: นอกเหนือจากการสร้างเหรียญโดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ผู้ใช้ยังสามารถแปลง USDT, USDC, USD1 และ stablecoin อื่นๆ เป็น satUSD โดยตรงในอัตราส่วน 1:1 ได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่โดดเด่นของ River คือกลไกการผลิตเหรียญแบบไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งแตกต่างจากโปรโตคอล CDP หลายๆ ตัวที่กำหนดให้ผู้ใช้จ่ายค่าธรรมเนียมความเสถียรหรือดอกเบี้ย River อนุญาตให้สร้าง satUSD ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของผู้ใช้ได้อย่างมาก และทำให้การมีส่วนร่วมในระบบนิเวศ DeFi สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น
satUSD เป็น stablecoin ที่มีหลักประกันเกินจำนวนซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก BTC, ETH, BNB และ Liquid Staking Tokens (LSTs) ต่างๆ มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถปลดล็อคสภาพคล่องโดยไม่ต้องขายสินทรัพย์ของพวกเขา ในขณะที่การเดิมพัน satUSD ช่วยให้พวกเขาสามารถแบ่งปันรายได้จากโปรโตคอลและรับผลตอบแทน
เนื่องจากเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพหลักของระบบนิเวศ River satUSD จึงไม่ใช่แค่โทเค็นที่ผูกกับ USD เท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีความหลากหลายและมีฟังก์ชันมากมายอีกด้วย:
กลไกการค้ำประกันเกิน: satUSD ใช้โมเดลการค้ำประกันเกินเพื่อให้แน่ใจว่าโทเค็นทุกตัวได้รับการหนุนหลังอย่างเต็มที่ด้วยสินทรัพย์ที่เพียงพอ สิ่งนี้สร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการรักษามูลค่าของมัน
การหมุนเวียนแบบ Omnichain: satUSD ซึ่งสร้างขึ้นตามมาตรฐาน LayerZero OFT สามารถหมุนเวียนโดยตรงข้ามบล็อคเชนหลาย ๆ ตัว รวมถึง Ethereum, BNB Chain, Base, Arbitrum, Sonic, BOB, BSquared, Hemi, BEVM และ Bitlayer
satUSD ยังคงตรึงอัตราแลกเปลี่ยนไว้ที่ 1:1 กับดอลลาร์สหรัฐฯ ผ่านกลไกต่างๆ มากมาย:
ระบบการชำระบัญชีแบบเรียลไทม์: เมื่ออัตราส่วนหลักประกันลดลงไปถึงระดับอันตราย ระบบจะดำเนินการชำระบัญชีโดยอัตโนมัติเพื่อรับรองความสามารถในการชำระหนี้ของโปรโตคอล
กลไกการเก็งกำไรแบบออนเชน: เมื่อราคาของ satUSD ตกลงมาต่ำกว่าหนึ่งดอลลาร์ ผู้ค้ากำไรจะซื้อ satUSD และนำไปแลกเป็นหลักประกัน เมื่อราคาเพิ่มขึ้นเหนือหนึ่งดอลลาร์ ผู้ค้ากำไรจะสร้าง satUSD ใหม่และขายมัน
การควบคุมความเสี่ยง 5 ชั้น: River นำกรอบการควบคุมความเสี่ยงที่ครอบคลุม 5 ชั้นมาใช้ ซึ่งรวมถึงโหมดการกู้คืนและกลไกอื่นๆ เพื่อปกป้องเสถียรภาพโดยรวมของโปรโตคอล
ผู้ใช้สามารถเดิมพัน satUSD เพื่อรับ satUSD+ ซึ่งเป็นโทเค็นที่ให้ผลตอบแทนแบบทบต้นอัตโนมัติ คุณสมบัติหลักของ satUSD+ ได้แก่:
การแบ่งปันรายได้ของโปรโตคอล: ผู้ถือจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ที่เกิดจากโปรโตคอล River
รักษาสภาพคล่อง: satUSD+ ยังคงใช้งานได้ภายใน DeFi แม้ในขณะที่ถูกเดิมพัน
การแลกรับที่ยืดหยุ่น: satUSD+ สามารถแลกรับกลับเป็น satUSD ได้ตลอดเวลา
โมดูล Omni-CDP เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของ River ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถ:
ประกันสินทรัพย์ข้ามเครือข่ายหลายเครือข่าย
Mint satUSD อยู่บนเชนที่รองรับใดๆ
กำจัดการพึ่งพาสะพานข้ามสายโซ่
รับประโยชน์จากการออกตราสารหนี้แบบไม่มีดอกเบี้ย
Smart Vault คือผลิตภัณฑ์สร้างผลตอบแทนของ River ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ค้าปลีก โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้:
ผลตอบแทนที่ยั่งยืน: สร้างผลตอบแทนที่มั่นคงผ่านการผสมผสานกลยุทธ์ DeFi และ CeDeFi
ไม่มีความเสี่ยงในการชำระบัญชี: สินทรัพย์ที่ฝากไว้ใน Smart Vaults จะไม่ถูกชำระบัญชีเหมือนกับ CDP ทำให้ผู้ใช้สามารถถือครองด้วยความมั่นใจ
กลยุทธ์ที่ยืดหยุ่น: ผู้ใช้สามารถเลือกการผสมผสานกลยุทธ์ต่างๆ ได้ตามความต้องการความเสี่ยงของแต่ละบุคคล
ตัวเลือกระดับสถาบัน: River ยังนำเสนอ Prime Vault ซึ่งออกแบบมาสำหรับนักลงทุนสถาบันอีกด้วย ได้รับการดูแลโดย Ceffu และ Cobo ซึ่งมอบความปลอดภัยระดับองค์กรและโซลูชันผลตอบแทนที่เสถียร
River Smart Vault ทำงานอย่างไร
River4FUN เป็นระบบการขุดโซเชียลที่สร้างสรรค์ซึ่งเปลี่ยนกิจกรรมโซเชียลมีเดียให้กลายเป็นรางวัลบนเครือข่าย:
การรวม X (Twitter): ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงบัญชี X ของตนและรับคะแนน River ผ่านการโพสต์ โพสต์ซ้ำ และมีส่วนร่วมกับเนื้อหาทางโซเชียล
การขุดแบบสเตค: ผู้ใช้สามารถเดิมพันโทเค็นใดๆ เพื่อสะสม River Points และรับรางวัลรายวัน
การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล: สมาชิกชุมชนสามารถโหวตข้อเสนอและรับรางวัลจากการมีส่วนร่วมของพวกเขา
การกระจายสินค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI: River4FUN ใช้ประโยชน์จากตัวแทน AI ในการจัดสรรรางวัลตามระดับการมีส่วนร่วมและโมเมนตัมของชุมชน เพื่อให้มั่นใจถึงความยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ
River นำเสนอฟีเจอร์การสลับโทเค็นประสิทธิภาพสูงพร้อมข้อดีดังต่อไปนี้:
การซื้อขายแบบ Slippage ต่ำเพื่อการดำเนินการที่เหมาะสมที่สุด
รองรับหลายโซ่ทั่วทั้งเครือข่ายแบบบูรณาการ
การชำระเงินทันทีเพื่อธุรกรรมที่ราบรื่น
การบูรณาการ DEX กับการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจชั้นนำ
River ได้สร้างระบบวงจรมูลค่าที่สมบูรณ์แบบ โดยผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วมได้ผ่านขั้นตอนหลักสี่ขั้นตอน: รับ แลกเปลี่ยน เดิมพัน และสร้าง
ผู้ใช้สามารถรับรางวัลภายในระบบนิเวศ River ได้จากกิจกรรมการซื้อขาย การใช้แอปพลิเคชันของพันธมิตร การทำภารกิจให้สำเร็จ การตรวจสอบปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการเข้าร่วมใน River4FUN กิจกรรมทั้งหมดนี้จะถูกแปลงเป็นรางวัลโทเค็นที่สามารถนำไปใช้ทั่วทั้งระบบนิเวศได้
รางวัลที่ได้รับสามารถแปลงเป็น satUSD ได้ผ่านการสวอปแบบทันทีและมีค่าสลิปต่ำ สิ่งนี้สร้างรากฐานมูลค่าที่มั่นคงซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทุกที่ภายในระบบนิเวศ
สเตก satUSD เพื่อรับ satUSD+:
ผลตอบแทนทบต้นอัตโนมัติ
การใช้งานต่อเนื่องภายใน DeFi
การแลกรับที่ยืดหยุ่นได้ตลอดเวลา
การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันรายได้จากโปรโตคอล
ฝากสินทรัพย์บนเชนที่รองรับใดๆ เพื่อสร้าง satUSD ใหม่โดยตรง:
ไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงแบบครอสเชน
ขยายตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ
วงจรกลับเข้าสู่ขั้นตอนการรับรายได้
River ทำงานอย่างไร
ผู้ใช้สามารถใช้ satUSD เพื่อนำกลยุทธ์เลเวอเรจต่างๆ ไปใช้:
การให้กู้ยืมซ้ำๆ เพื่อขยายผลตอบแทน
เข้าถึงสภาพคล่องโดยไม่ต้องขายสินทรัพย์อ้างอิง
โอกาสในการเก็งกำไรข้ามสายโซ่
โดยการใช้ satUSD ในโปรโตคอลของพันธมิตร ผู้ใช้สามารถรับรางวัลเพิ่มเติมได้:
Pendle: ตัวคูณคะแนนริเวอร์ 5-25 เท่า
PancakeSwap: แรงจูงใจจากผู้ให้บริการสภาพคล่อง
Segment: ผลตอบแทนจากการให้สินเชื่อ
LayerBank: รางวัลการฝากเงิน
โดยการปักหลัก satUSD+ นักลงทุนสามารถรับส่วนแบ่งรายได้จากโปรโตคอล ทำให้เหมาะสำหรับผู้ที่แสวงหาผลตอบแทนที่มั่นคงและเชื่อถือได้
River กำลังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการแยกโซ่เพื่อทำลายกำแพงระหว่างบล็อคเชนและสร้างระบบนิเวศทางการเงินที่เป็นหนึ่งเดียวอย่างแท้จริง ด้วยการรวมเครือข่ายมากขึ้น พันธมิตรเพิ่มเติมที่เข้าร่วม และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง River จึงอยู่ในตำแหน่งที่จะกลายเป็นสะพานที่เชื่อมโยงทรัพย์สินและโอกาสทั้งหมด ส่งเสริมวิสัยทัศน์ในการเป็นธนาคารบนเครือข่ายแห่งต่อไป
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนอนุรักษ์นิยมที่แสวงหาผลตอบแทนที่มั่นคง เทรดเดอร์ที่ก้าวร้าวที่ดำเนินตามกลยุทธ์เลเวอเรจสูง หรือผู้ใช้ทั่วไปที่กำลังมองหาผลตอบแทนผ่านการมีส่วนร่วมทางสังคม River ก็มีผลิตภัณฑ์และโอกาสที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการ ในขณะที่ภูมิทัศน์ของ Web3 พัฒนาขึ้น โปรโตคอลโครงสร้างพื้นฐาน เช่น River จะมีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้นในการเชื่อมโยงระบบนิเวศที่หลากหลาย และปลดล็อกมูลค่าเต็มของสภาพคล่อง
