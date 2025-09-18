Lit Protocol คืออะไร? โครงสร้างพื้นฐานหลักสำหรับการจัดการคีย์ที่ตั้งโปรแกรมได้ใน Web3

1) Lit Protocol ผสมผสานเทคโนโลยี MPC และ TEE แบบขีดจำกัดเพื่อมอบการจัดการคีย์แบบกระจายอำนาจและตั้งโปรแกรมได้ ช่วยแก้ไขช่องว่างสำคัญในสแต็กโครงสร้างพื้นฐาน Web3
2) คุณลักษณะ Lit Actions ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถฝังตรรกะทางธุรกิจที่ซับซ้อนลงในกระบวนการลงนาม ช่วยให้สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขและ WASM เพื่อความยืดหยุ่นที่ไม่เคยมีมาก่อนในการทำธุรกรรมอัตโนมัติ
3) โทเค็น LITKEY ช่วยรักษาความปลอดภัยเครือข่ายผ่านการเดิมพัน ชำระค่าธรรมเนียมบริการ และอำนวยความสะดวกในการกำกับดูแลโปรโตคอล สร้างระบบเศรษฐกิจที่สามารถพึ่งพาตนเองได้
4) กรอบงาน Vincent มอบการควบคุมการอนุญาตแบบละเอียดสำหรับตัวแทน AI เพื่อแก้ปัญหาด้านความน่าเชื่อถือในการจัดการทรัพย์สินของผู้ใช้อย่างปลอดภัย
5) ระบบนิเวศ Lit Protocol ครอบคลุมหลายโดเมน รวมถึงการทำงานร่วมกันแบบข้ามสายโซ่ อำนาจอธิปไตยของข้อมูลผู้ใช้ และ DeFi บริหารจัดการสินทรัพย์มูลค่ากว่า 154 ล้านเหรียญสหรัฐ และให้บริการกระเป๋าเงินมากกว่า 1.4 ล้านใบ
ในฐานะเครือข่ายการจัดการคีย์แบบกระจายอำนาจ Lit Protocol ไม่เพียงแต่เติมเต็มช่องว่างที่สำคัญในสแต็กเทคโนโลยี Web3 เท่านั้น แต่ยังช่วยให้นักพัฒนาสามารถมีความสามารถในการลงนามและเข้ารหัสที่ตั้งโปรแกรมได้อีกด้วย ด้วยการเปลี่ยนแปลงการจัดการคีย์ให้เป็นการคำนวณแบบตั้งโปรแกรมได้ Lit Protocol กำลังกำหนดนิยามใหม่เกี่ยวกับวิธีที่เราคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินทรัพย์ดิจิทัล ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และการทำงานร่วมกันแบบข้ามสายโซ่ Lit Protocol เป็นเครือข่ายการจัดการคีย์แบบกระจายอำนาจที่ให้ความสามารถในการลงนามและเข้ารหัสแบบตั้งโปรแกรมได้ ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจที่ปลอดภัยซึ่งสามารถจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล ข้อมูลส่วนตัว และสิทธิ์ของผู้ใช้ได้อย่างราบรื่นในทุกแพลตฟอร์ม
สถาปัตยกรรมการเข้ารหัสแบบขีดจำกัดของ Lit ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคีย์ยังคงปลอดภัยและสามารถตรวจยืนยันได้ ที่ชั้นฮาร์ดแวร์ จะบังคับใช้การแยกทางกายภาพและการป้องกันการเข้ารหัส ในขณะที่คีย์ที่แชร์จะถูกกระจายและจัดเก็บไว้ทั่วเครือข่ายแบบกระจายอำนาจ นี่ถือเป็นครั้งแรกที่นักพัฒนาสามารถควบคุมบัญชีสากลด้วยโปรแกรมโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ดูแลระบบส่วนกลาง ผ่านทาง Lit SDK นักพัฒนาสามารถนำการเข้ารหัสข้อมูลไปใช้ สร้างและจัดการบัญชี Web3 สร้างลายเซ็นดิจิทัล ดำเนินการธุรกรรมบล็อคเชน และดำเนินการลงนามหรือเข้ารหัสแทบทุกงานได้อย่างง่ายดาย
ความสามารถเหล่านี้ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชัน ตัวแทน และโปรโตคอลที่ป้องกันการปลอมแปลงและทำงานร่วมกันได้ ซึ่งให้ผู้ใช้ควบคุมได้เต็มที่ กรณีการใช้งานที่มีอยู่ภายในระบบนิเวศ Lit ได้แก่ ตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI โซลูชัน DeFi ข้ามสายโซ่ ตัวแก้ปัญหาวัตถุประสงค์ทั่วไป บัญชีส่วนตัวที่ผู้ใช้มีอำนาจอธิปไตย และตลาดข้อมูลแบบกระจายอำนาจ
LITKEY เป็นโทเค็นดั้งเดิมของ Lit Protocol ตามเอกสารอย่างเป็นทางการ LITKEY ทำหน้าที่หลายอย่างพร้อมๆ กัน: ทำหน้าที่เป็นโทเค็นงาน โทเค็นการชำระเงิน และโทเค็นการกำกับดูแล มันช่วยรักษาความปลอดภัยเครือข่าย Lit Protocol ชำระค่าบริการเครือข่าย และช่วยให้ผู้ถือครองสามารถมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลแบบออนเชนที่กำหนดอนาคตของเครือข่าย
LITKEY จะถูกเปิดตัวก่อนการเปิดตัว Lit v1 mainnet ที่เรียกว่า Naga ในช่วงเริ่มต้น โทเค็นจะถูกแจกจ่ายผ่านการแจกฟรีให้กับผู้เข้าร่วมที่มีคุณสมบัติ ได้แก่ ผู้ใช้รุ่นแรก ผู้สร้างระบบนิเวศ ผู้ดำเนินการโหนดทดสอบเครือข่าย และสมาชิกชุมชนอื่นๆ การแจกฟรีทางอากาศจะเน้นเป็นพิเศษไปที่การตอบแทนผู้มีส่วนสนับสนุนระบบนิเวศ โดยมีการจัดสรรเพิ่มเติมให้กับผู้ใช้ที่เข้าร่วมใน The Ciphernaut's Path ซึ่งเป็นชุดภารกิจที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจและมีส่วนร่วมกับระบบนิเวศ Lit Protocol
หมวดหมู่การจัดสรร
คำอธิบาย
กลไกการล็อค/การได้รับสิทธิ
นักลงทุน
โทเค็นที่จัดสรรให้กับนักลงทุน Lit
ล็อคไว้ 1 ปีหลัง TGE ตามด้วยสิทธิ์เชิงเส้นเป็นเวลา 4 ปี
ทีม
โทเค็นที่สงวนไว้สำหรับทีมพัฒนา Lit Protocol
ล็อคไว้ 1 ปีหลัง TGE ตามด้วยสิทธิ์เชิงเส้นเป็นเวลา 4 ปี
แอร์ดรอประบบนิเวศ
โทเค็นที่แจกจ่ายให้กับผู้สร้างระบบนิเวศ ผู้ดำเนินการโหนดทดสอบเครือข่าย พันธมิตรการรวมระบบ และผู้เข้าร่วมงาน
-
การขายต่อสาธารณะและส่วนตัว
โทเค็นที่จัดสรรไว้สำหรับการขายต่อสาธารณะและการขายชุมชน
-
แรงจูงใจด้านระบบนิเวศ
โทเค็นที่ใช้สำหรับการให้ทุน รางวัลโหนดและสิ่งจูงใจ โปรแกรมการเติบโตของระบบนิเวศ และการพัฒนาโปรโตคอลอย่างต่อเนื่อง
-
การจัดสรรอุปทานของ LITKEY
1) โทเค็นการทำงาน: การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและการจูงใจผู้ให้บริการ
บทบาทหลักของ LITKEY คือการทำหน้าที่เป็นโทเค็นงาน ซึ่งทำหน้าที่ทั้งปกป้องเครือข่ายและชดเชยให้กับผู้เข้าร่วมโปรโตคอล
กลไกการสเตก:
ผู้ปฏิบัติการโหนดจำเป็นต้อง Stake LITKEY เพื่อที่จะเข้าร่วมในเครือข่าย Lit
การปักหลักแสดงถึงความมุ่งมั่นทางเศรษฐกิจ แสดงถึงความน่าเชื่อถือของผู้ปฏิบัติงานและการสนับสนุนระยะยาวสำหรับความปลอดภัยของเครือข่าย
สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ปฏิบัติงานจะยังคงมีแรงจูงใจที่จะรักษาเวลาการทำงาน ดำเนินการงานเข้ารหัสอย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามกฎของโปรโตคอล
การแจกจ่ายรางวัล:
LITKEY ใช้เพื่อชดเชยผู้ปฏิบัติการโหนดที่รันซอฟต์แวร์ Lit Protocol หลัก
ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับรางวัลจากการดำเนินการลงนาม เข้ารหัส และคำนวณงาน
รางวัลโทเค็นจะถูกจัดสรรตามการมีส่วนสนับสนุนต่อเครือข่ายของแต่ละผู้ให้บริการ
2) โทเค็นการชำระเงิน: ครอบคลุมค่าบริการเครือข่าย
LITKEY ยังทำหน้าที่เป็นโทเค็นการชำระเงินบริการ คล้ายกับแก๊ส อำนวยความสะดวกทั้งการดำเนินการบนเครือข่ายและนอกเครือข่ายภายในระบบนิเวศ Lit
กรณีการใช้งาน:
ชำระค่าบริการเครือข่าย เช่น การลงนาม การเข้ารหัส และการคำนวณ
อนุญาตให้ผู้ใช้และแอปพลิเคชันชำระเงินตามการดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดสรรทรัพยากรเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
ทำหน้าที่เป็นโทเค็นดั้งเดิมสำหรับส่วนประกอบบล็อคเชนของ Lit Protocol ช่วยให้สามารถดำเนินกิจกรรมบนเชนได้ เช่น การสร้างคู่คีย์ใหม่หรือสเตกกิ้ง
3) การกำกับดูแลพิธีสาร
LITKEY ซึ่งเป็นโทเค็นการกำกับดูแลของระบบนิเวศ Lit Protocol ช่วยให้ผู้ถือครองสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาโปรโตคอลผ่านการกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจบนเชน
อำนาจการกำกับดูแล:
ผู้ถือโทเค็นมีบทบาทสำคัญในการเลือกผู้ประกอบการเครือข่าย
พวกเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความร่วมมือ การบูรณาการ และแผนงานขยายเครือข่ายที่ขับเคลื่อนการเติบโตของระบบนิเวศ
กลไกการกำกับดูแลจะพัฒนาต่อไปตามความสมบูรณ์ของโปรโตคอล
โทเค็น LITKEY
หัวใจสำคัญของเทคโนโลยี Lit Protocol คือ Threshold Multi-Party Computation (Threshold MPC) เทคนิคการเข้ารหัสขั้นสูงนี้รับประกันว่าคีย์ส่วนตัวจะไม่ปรากฏอยู่ทั้งหมดในโหนดเดียว แทนที่จะทำเช่นนั้น คีย์จะถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วน (คีย์แชร์) ซึ่งจะกระจายไปยังโหนดต่างๆ ในเครือข่าย การดำเนินการลงนามหรือถอดรหัสสามารถดำเนินการได้เมื่อเกณฑ์โหนดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบรรลุฉันทามติ
การออกแบบนี้มอบระดับความปลอดภัยที่ล้ำสมัย: แม้ว่าโหนดย่อยบางส่วนจะถูกบุกรุก ผู้โจมตีก็ไม่สามารถสร้างคีย์ส่วนตัวทั้งหมดขึ้นมาใหม่ได้ ที่สำคัญเท่าเทียมกัน กระบวนการทั้งหมดมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ช่วยให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าคีย์ของพวกเขาจะปลอดภัยตลอดเวลา
เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น Lit Protocol ได้ผสมผสานเทคโนโลยี Trusted Execution Environment (TEE) เข้ากับ MPC ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ โหนดเครือข่ายทุกโหนดทำงานภายใน TEE โดยให้การแยกระดับฮาร์ดแวร์และการป้องกันการเข้ารหัส แม้ว่าระบบปฏิบัติการของโหนดจะถูกบุกรุกอย่างสมบูรณ์ การคำนวณและข้อมูลที่ประมวลผลภายใน TEE จะยังคงปลอดภัย
กลยุทธ์ "การป้องกันเชิงลึก" นี้หมายความว่าผู้โจมตีจะต้องหลีกเลี่ยงชั้นการรักษาความปลอดภัยอิสระหลายชั้นพร้อมๆ กันเพื่อสร้างภัยคุกคามต่อระบบ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ในสภาวะแวดล้อมโลกแห่งความเป็นจริง
เมื่อเครือข่ายขยายตัว ระบบ MPC แบบดั้งเดิมมักจะประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพ Lit Protocol รับมือกับความท้าทายนี้โดยการนำเสนอ Shadow Splicing ซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ที่ช่วยให้ปรับขนาดได้เกือบเป็นเส้นตรงในขณะที่ยังคงรักษาความปลอดภัยไว้ได้ เมื่อมีความต้องการเพิ่มขึ้น เครือข่ายสามารถปรับขนาดตามแนวนอนได้แบบเรียลไทม์โดยไม่กระทบต่อความปลอดภัยหรือประสิทธิภาพการทำงาน
Lit Actions เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของ Lit Protocol ช่วยให้นักพัฒนาสามารถฝังตรรกะทางธุรกิจที่ซับซ้อนลงในกระบวนการลงนามได้โดยตรง ในโมเดลนี้ กุญแจจะไม่ใช่แค่ "สวิตช์เปิด/ปิด" ธรรมดาอีกต่อไป แต่จะเป็นกลไกการดำเนินการอัจฉริยะที่สามารถตัดสินใจตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ตัวอย่างเช่น นักพัฒนาสามารถออกแบบ Lit Action ที่จะดำเนินการลงนามเฉพาะในกรณีที่ลายเซ็นนั้นเกิดขึ้นภายในกรอบเวลาที่กำหนด อยู่ในจำนวนธุรกรรมที่กำหนด หรือตรงตามเงื่อนไขบนเชนที่กำหนดไว้ ความสามารถนี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับกรณีการใช้งาน เช่น การซื้อขายอัตโนมัติ การชำระเงินแบบมีเงื่อนไข และกระเป๋าเงินลายเซ็นหลายรายการ
Lit Actions รองรับ WebAssembly (WASM) แล้ว ซึ่งหมายความว่านักพัฒนาสามารถเขียนตรรกะที่ซับซ้อนในภาษาการเขียนโปรแกรมใดๆ ก็ได้ และดำเนินการได้อย่างปลอดภัยภายในเครือข่ายแบบกระจายอำนาจ
ความสามารถในการเข้ารหัสของ Lit Protocol ก้าวไปไกลกว่าการเข้ารหัสแบบคงที่แบบเดิม โดยใช้ประโยชน์จากเงื่อนไขการควบคุมการเข้าถึง (ACC) เจ้าของข้อมูลสามารถกำหนดได้อย่างแม่นยำว่าใครสามารถถอดรหัสข้อมูลของตนได้ และภายใต้สถานการณ์ใด เงื่อนไขเหล่านี้อาจขึ้นอยู่กับ:
สถานะบนเชน (เช่น การถือ NFT เฉพาะหรือการรักษาสมดุลโทเค็นบางอย่าง)
กฎเกณฑ์ชั่วคราว (เช่น ข้อมูลจะถอดรหัสได้หลังจากวันที่กำหนดเท่านั้น)
การอนุญาตจากหลายฝ่าย (เช่น ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้เข้าร่วมหลายราย)
การรวมกันของตรรกะทางธุรกิจที่ซับซ้อน
ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้สามารถสร้างตลาดข้อมูลที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของ แอปพลิเคชัน DeFi ที่รักษาความเป็นส่วนตัว และโซลูชันการเข้ารหัสที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
Vincent เป็นกรอบงานอันล้ำสมัยที่สร้างขึ้นบน Lit Protocol ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้การจัดการคีย์ที่ปลอดภัยและการควบคุมการอนุญาตสำหรับ AI Agent ในขณะที่ตัวแทน AI ยังคงพัฒนาอย่างรวดเร็ว ความท้าทายสำคัญก็เกิดขึ้น นั่นคือจะทำอย่างไรจึงจะทำให้ตัวแทนสามารถจัดการสินทรัพย์ของผู้ใช้ได้อย่างปลอดภัย
Vincent รับมือกับความท้าทายนี้โดยนำเสนอการควบคุมการอนุญาตแบบละเอียด ผู้ใช้สามารถกำหนดขอบเขตการดำเนินการของตัวแทนได้อย่างแม่นยำ เช่น:
ขีดจำกัดการทำธุรกรรมรายวัน
ประเภทของโทเค็นที่สามารถจัดการได้
รายชื่อขาวของโปรโตคอลสำหรับการโต้ตอบที่ได้รับอนุญาต
ข้อจำกัดของหน้าต่างเวลา
การออกแบบนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของ AI Agent ได้อย่างเต็มที่ ในขณะที่ยังคงควบคุมสินทรัพย์ของตนอย่างสูงสุด
ตัวแทนผลตอบแทน Vincent
ฟังก์ชันบัญชีสากลของ Lit Protocol เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการโต้ตอบข้ามสายโซ่โดยพื้นฐาน ด้วยการแนะนำเลเยอร์การจัดการคีย์แบบรวมศูนย์ นักพัฒนาสามารถสร้าง "บัญชี Omnichain" ที่แท้จริงซึ่งทำงานได้อย่างราบรื่นบนเครือข่ายบล็อคเชนใดๆ รวมถึง Bitcoin, Ethereum, Solana และ Cosmos
การประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้แก่:
ห้องนิรภัยสัญลักษณ์: ห้องนิรภัยอัจฉริยะที่สามารถดำเนินการข้ามสายโซ่โดยอัตโนมัติ
โปรโตคอลสะพานอัจฉริยะ: โซลูชันสภาพคล่องแบบข้ามสายโซ่ที่ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้รีเลย์แบบรวมศูนย์
Tria: การชำระเงินแบบดั้งเดิมที่ขับเคลื่อนโดยเจตนาและไม่ขึ้นอยู่กับกระเป๋าสตางค์
โครงการต่างๆ หลายโครงการกำลังใช้ประโยชน์จาก Lit Protocol เพื่อสร้างเลเยอร์ข้อมูลที่ผู้ใช้ควบคุมได้อย่างแท้จริง:
Verify (Fox Corp): ให้การควบคุมการเข้าถึงที่สามารถตรวจสอบได้สำหรับเนื้อหาสื่อ
Streamr: พัฒนาเครือข่ายสตรีมมิ่งข้อมูลแบบกระจายอำนาจ
Beacon Protocol: สร้างเลเยอร์ข้อมูลส่วนตัวที่ทำให้โมเดล AI สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ได้อย่างปลอดภัย
เมื่อนำมารวมกัน แอปพลิเคชันเหล่านี้จะเน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์ใหม่ของอินเทอร์เน็ต ซึ่งข้อมูลจะถูกเก็บไว้บนเครือข่ายเปิด แต่สิทธิ์การเข้าถึงยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ใช้โดยสมบูรณ์
Lit Protocol ไม่ใช่แค่เพียงโปรโตคอลทางเทคนิคเท่านั้น ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต Lit Protocol เปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับนักพัฒนาด้วยการแปลงการจัดการคีย์และการดำเนินการเข้ารหัสเป็นบริการเครือข่ายที่สามารถตั้งโปรแกรมได้
ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนตัวแทน AI อัตโนมัติ การเปิดใช้งานการทำงานร่วมกันแบบข้ามสายโซ่ที่แท้จริง หรือการสร้างตลาดข้อมูลที่เป็นของผู้ใช้ Lit Protocol ก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ ในขณะที่ระบบนิเวศ Web3 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง การจัดการคีย์แบบกระจายอำนาจจะกลายเป็นข้อกำหนดหลักสำหรับแอปพลิเคชันที่เพิ่มมากขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว