Kite AI คืออะไร? ทำความเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานหลัก 3 ประการของ AI Agent Economy

1) Kite AI เป็นบล็อคเชนเลเยอร์ 1 ที่เข้ากันได้กับ EVM ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI Agent และ Agentic Internet
2) Kite AI ระดมทุนได้ 18 ล้านเหรียญสหรัฐในรอบ Series A ที่นำโดย PayPal Ventures และ General Catalyst โดยมีเงินทุนทั้งหมดรวม 33 ล้านเหรียญสหรัฐ
3) Kite AI นำเสนอความสามารถหลักสามประการ: การยืนยันตัวตนดั้งเดิมสำหรับตัวแทน การกำกับดูแลที่ตั้งโปรแกรมได้ และการชำระเงินทันที
4) แพลตฟอร์ม Kite AIR ช่วยให้ผู้ใช้ค้นพบ สร้าง และเทรดตัวแทน AI ต่างๆ
5) Kite AI ใช้กลไกฉันทามติ Proof of AI (PoAI) โดยมีค่าธรรมเนียมก๊าซต่ำกว่า $0.000001
Kite AI กำลังสร้างเลเยอร์พื้นฐานสำหรับ Agentic Internet: เครือข่ายแบบเปิดและกระจายอำนาจซึ่งตัวแทน AI อิสระสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่สามารถทำงานร่วมกันและตรวจสอบได้ ด้วยการจูงใจทั้งการจัดหาและการใช้บริการตัวแทน Kite จึงมอบระบบการระบุตัวตน การชำระเงิน และการกำกับดูแลแบบรวมศูนย์ ช่วยให้ตัวแทนสามารถตรวจสอบตัวตน ทำธุรกรรม และทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องผ่านคนกลาง Kite AI มุ่งหวังที่จะสร้างระบบนิเวศ AI แบบบูรณาการแนวตั้งโดยใช้โมเดลโทเค็นจากโปรโตคอลถึงโปรโตคอล ซึ่งขับเคลื่อนมูลค่าเชิงพาณิชย์ที่แท้จริงและรับรองความยั่งยืนของเครือข่ายในระยะยาว
Kite AI ตอบโจทย์ความท้าทายหลักสามประการ:
บนอินเทอร์เน็ตแบบดั้งเดิม แอพแต่ละตัวจะมีระบบบัญชีของตัวเอง ซึ่งผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนซ้ำๆ ในทุกแพลตฟอร์ม สำหรับตัวแทน AI นี่ถือว่าซับซ้อนและไม่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Kite นำเสนอระบบการระบุตัวตนโดยใช้การเข้ารหัส ซึ่งจะทำให้แต่ละโมเดล AI ตัวแทน ชุดข้อมูล และบริการดิจิทัลมีเอกลักษณ์เฉพาะและสามารถตรวจสอบได้
คุณสมบัติหลัก:
ความสามารถในการพกพา: ตัวแทนสามารถใช้ข้อมูลประจำตัวเดียวกันได้บนแอปพลิเคชันหลายตัว เช่น การเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ด้วยบัญชี Gmail
การทำงานร่วมกัน: ตัวแทนสามารถโต้ตอบกับบริการใดๆ ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
ตามชื่อเสียง: ตัวแทนจะมี ID และบันทึกชื่อเสียงของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งปันชื่อเสียงที่ผ่านการตรวจสอบของเจ้าของได้ด้วย
ระบบการกำกับดูแลแบบตั้งโปรแกรมได้ของ Kite ช่วยให้นักพัฒนาสามารถตั้งค่าการอนุญาตสำหรับตัวแทน รวมถึงขีดจำกัดการใช้งานและการใช้จ่าย ตัวอย่างเช่น ตัวแทนอาจได้รับอนุญาตให้ใช้จ่ายได้ถึง 500 ดอลลาร์ต่อเดือน บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเฉพาะเท่านั้น โดยธุรกรรมแต่ละรายการจะถูกจำกัดไว้ที่ 100 ดอลลาร์ ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าตัวแทนจะดำเนินการภายในขอบเขตที่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติ
ระบบการชำระเงินแบบดั้งเดิมมีความซับซ้อนและมีต้นทุนสูงเกินไปสำหรับการชำระเงินแบบไมโครระหว่างเครื่องจักร Kite นำเสนอระบบการชำระเงินแบบ stablecoin ทันทีที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการทำธุรกรรมแบบไมโครระหว่างเครื่องกับเครื่อง ค่าธรรมเนียมแก๊สอยู่ต่ำกว่า $0.000001 และเวลาบล็อกเฉลี่ยอยู่ที่เพียง 1 วินาที รองรับธุรกรรมตัวแทนขนาดใหญ่
Kite มีสถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ ช่วยให้นักพัฒนาสามารถผสมและจับคู่ส่วนประกอบต่างๆ ได้ จากเลเยอร์ฐานสู่เลเยอร์แอปพลิเคชัน:
ชั้นฐาน: โครงสร้างพื้นฐานที่เข้ากันได้กับ EVM พร้อมส่วนขยาย KiteVM และกลไกฉันทามติ PoAI ปรับให้เหมาะสมสำหรับการคำนวณ AI แบบกระจายอำนาจ
ชั้นแพลตฟอร์ม: SDK, API และเครื่องมือการปรับขนาดเพื่อปรับใช้แอปพลิเคชันตัวแทน รวมถึง Model Context Protocol (MCP) สำหรับโมเดล AI เพื่อประมวลผลบริบท
ชั้นระบบนิเวศ: ตลาดตัวแทน ไลบรารีโมดูล และตัวเชื่อมต่อ ปัจจุบัน Kite มีโมดูลมากกว่า 100 โมดูล พาสปอร์ตตัวแทน 17.8 ล้านใบ ปฏิสัมพันธ์สูงสุดต่อวันอยู่ที่ 1.01 ล้านครั้ง และปฏิสัมพันธ์สะสมมากกว่า 1.7 พันล้านครั้ง
Kite AIR เป็นแอปพลิเคชันหลักของระบบนิเวศทั้งหมดและสามารถเข้าใจได้ว่าเป็น App Store สำหรับโลกของตัวแทน ผู้ใช้สามารถค้นพบตัวแทนที่มีฟังก์ชันต่างๆ มากมายบนแพลตฟอร์ม ตั้งแต่การซื้อของรายวัน การส่งอาหาร การเรียกรถ ไปจนถึงการเทรดทางการเงินและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
สำหรับนักพัฒนา Kite AIR มอบเครื่องมือการพัฒนาที่ครบครัน จากการพัฒนาสัญญาอัจฉริยะไปจนถึงการสร้าง dApp จากแอปพลิเคชันตัวนับที่เรียบง่ายไปจนถึงระบบการลงคะแนนที่ซับซ้อนและผู้ผลิตโทเค็น แพลตฟอร์มนี้มีบทช่วยสอนโดยละเอียดและโค้ดตัวอย่าง นักพัฒนาสามารถปรับใช้สัญญาอัจฉริยะได้โดยใช้เครื่องมือที่คุ้นเคย เช่น Remix หรือ Hardhat
การพัฒนาของ Kite ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางภายในอุตสาหกรรม ในเดือนกันยายน 2024 บริษัทได้เสร็จสิ้นรอบการระดมทุน Series A มูลค่า 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนำโดย PayPal Ventures และ General Catalyst ร่วมกัน ส่งผลให้บริษัทได้รับเงินทุนทั้งหมด 33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทีมนี้ประกอบด้วยสมาชิกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น UC Berkeley, MIT และ Harvard รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จากบริษัทเทคโนโลยีชื่อดัง เช่น Uber, Databricks และ Salesforce
ในด้านความร่วมมือทางเทคนิค Kite ได้สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับโครงการต่างๆ มากมาย Pi Squared มอบโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินประสิทธิภาพสูงให้กับ Kite; Vishwa นำกลยุทธ์สภาพคล่องของตัวแทนไปใช้กับ Kite; Irys นำเสนอการสนับสนุนชั้นข้อมูล; และ Masa มอบบริการข้อมูลแบบเรียลไทม์ให้กับตัวแทนโซเชียล
การประยุกต์ใช้ของ Kite มีมากมาย ในภาคอีคอมเมิร์ซ ตัวแทนสามารถเปรียบเทียบราคา สั่งซื้อ และชำระเงินได้โดยอัตโนมัติ ในพื้นที่ DeFi ตัวแทนสามารถดำเนินกลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติได้ ในภาคส่วน IoT อุปกรณ์ต่างๆ สามารถแลกเปลี่ยนมูลค่ากันได้โดยตรง ในการสร้างเนื้อหา เนื้อหาที่สร้างโดย AI สามารถรับการคุ้มครองลิขสิทธิ์และกระจายรายได้โดยตรงได้
เนื่องจากเทคโนโลยี AI มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ตัวแทนจึงมีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้นในเศรษฐกิจแห่งอนาคต Kite ไม่ได้แค่สร้างแพลตฟอร์มบล็อคเชนเท่านั้น แต่ยังสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเศรษฐกิจตัวแทนอีกด้วย ด้วยการจัดการกับความท้าทายหลักสามประการ ได้แก่ การระบุตัวตน การกำกับดูแล และการชำระเงิน Kite จึงสร้างสภาพแวดล้อมที่เชื่อถือได้ซึ่งตัวแทน AI สามารถทำงานได้อย่างอิสระและทำงานร่วมกันได้
ยุคของ Agentic Internet กำลังใกล้เข้ามา และ Kite กำลังวางโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่สุดสำหรับยุคใหม่นี้ จากต้นทุนธุรกรรมที่เกือบเป็นศูนย์ไปจนถึงกลไกการกำกับดูแลที่ตั้งโปรแกรมได้ จากการตรวจสอบตัวตนด้วยการเข้ารหัสไปจนถึงการชำระเงินด้วย stablecoin ดั้งเดิม Kite กำลังเปลี่ยนวิสัยทัศน์แห่งอนาคตของเศรษฐกิจตัวแทนให้กลายเป็นความจริง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้