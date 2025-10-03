TL;DR 1) Espresso ใช้ฉันทามติ BFT แบบกระจายอำนาจเพื่อให้การยืนยันธุรกรรมรวดเร็วภายในหกวินาทีสำหรับบล็อคเชนที่เชื่อมต่อทั้งหมด 2) เนื่องจากเป็นเลเยอร์การยืนยันระดับโลก Espresso จึงอนุญาตให้เครือข่ายต่าTL;DR 1) Espresso ใช้ฉันทามติ BFT แบบกระจายอำนาจเพื่อให้การยืนยันธุรกรรมรวดเร็วภายในหกวินาทีสำหรับบล็อคเชนที่เชื่อมต่อทั้งหมด 2) เนื่องจากเป็นเลเยอร์การยืนยันระดับโลก Espresso จึงอนุญาตให้เครือข่ายต่า
เรียนรู้/โซนโทเค็นฮอต/แนะนำโปรเจกต์/Espresso คื...นด 100 โหนด

Espresso คืออะไร? เชื่อมต่อโลกบล็อคเชนที่แตกออกอีกครั้งด้วยโหนด 100 โหนด

ผู้เริ่มต้น
3 ตุลาคม 2025MEXC
0m
#ข่าวอุตสาหกรรม
Brazil National Fan
BFT$0.014465-2.77%
OP
OP$0.4167-4.31%
DeFi
DEFI$0.000921+10.03%
NFT
NFT$0.0000004036+0.39%
Solayer
LAYER$0.233-7.39%

TL;DR

1) Espresso ใช้ฉันทามติ BFT แบบกระจายอำนาจเพื่อให้การยืนยันธุรกรรมรวดเร็วภายในหกวินาทีสำหรับบล็อคเชนที่เชื่อมต่อทั้งหมด
2) เนื่องจากเป็นเลเยอร์การยืนยันระดับโลก Espresso จึงอนุญาตให้เครือข่ายต่างๆ สามารถเข้าถึงสถานะที่ผ่านการตรวจยืนยันของกันและกันได้แบบเรียลไทม์ จึงทำให้สามารถจัดระบบเครือข่ายข้ามเครือข่ายได้อย่างแท้จริง
3) เข้ากันได้กับเฟรมเวิร์กโรลอัพชั้นนำ เช่น Arbitrum, OP Stack และ Polygon CDK
4) เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาสิ้นสุด 15 นาทีของ Ethereum แล้ว Espresso จะลดเวลาในการยืนยันลงเหลือเพียงไม่กี่วินาที ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพข้ามสายโซ่ได้อย่างมาก
5) นอกเหนือจากการยืนยันแล้ว Espresso ยังสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องเรียงลำดับแบบกระจายอำนาจและเลเยอร์ความพร้อมใช้งานของข้อมูลต้นทุนต่ำได้อีกด้วย

เนื่องจากแอปพลิเคชันบล็อคเชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เชนเดียวจึงไม่สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้ทั้งหมดได้อีกต่อไป เพื่อเป็นการตอบสนอง บล็อคเชนใหม่ๆ หลายร้อยแห่งได้เกิดขึ้น โดยบางส่วนมุ่งเน้นไปที่ GameFi บางส่วนมุ่งเน้นไปที่ DeFi หรือ NFT เครือข่ายเหล่านี้กลายเป็น "เกาะ" ที่แยกตัวออกไป โดยมีทรัพย์สินและแอปพลิเคชันที่ถูกจำกัดไว้ภายในระบบนิเวศของตัวเอง

การแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนี้ก่อให้เกิดความท้าทายหลายประการ ผู้ใช้จะต้องสลับเชนและเชื่อมโยงสินทรัพย์บ่อยครั้ง นักพัฒนาจำเป็นต้องปรับใช้แอปพลิเคชันของตนใหม่ในหลายระบบนิเวศ และสภาพคล่องก็กระจัดกระจาย ทำให้ประสิทธิภาพเงินทุนโดยรวมลดลง ที่สำคัญกว่านั้น ข้อได้เปรียบหลักของบล็อคเชน ซึ่งก็คือความสามารถในการประกอบ โดยที่แอปพลิเคชันสามารถทำงานร่วมกันได้เหมือนบล็อกเลโก้ กลับไม่มีประสิทธิภาพในสถานการณ์ข้ามสายโซ่

1. Espresso คืออะไร: ทางหลวงเชื่อมต่อทุกบล็อคเชน


ทีมงาน Espresso Systems ตระหนักถึงความท้าทายสำคัญที่บล็อคเชนสาธารณะในปัจจุบันต้องเผชิญ และกำหนดวิสัยทัศน์อันกล้าหาญเพื่อให้บล็อคเชนทั้งหมดทำงานร่วมกันเป็นระบบรวม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ พวกเขาได้พัฒนา Espresso Network ซึ่งทำหน้าที่เป็น Global Confirmation Layer ที่ให้การยืนยันธุรกรรมที่รวดเร็ว เชื่อถือได้ และเป็นกลางสำหรับบล็อคเชนที่เชื่อมต่อทั้งหมด

1.1 Espresso Confirmation Layer คืออะไร


ในสถาปัตยกรรมบล็อคเชนแบบดั้งเดิม ธุรกรรมจะต้องผ่านหลายขั้นตอนก่อนที่จะถึงขั้นตอนสุดท้าย ยกตัวอย่างการโรลอัพ Ethereum: หลังจากที่ผู้ใช้ส่งธุรกรรมแล้ว ธุรกรรมนั้นจะได้รับการประมวลผลและได้รับการยืนยันเบื้องต้นโดยตัวเรียงลำดับของการโรลอัพ จากนั้นตัวเรียงลำดับจะแบ่งธุรกรรมเป็นชุดและส่งไปยังเครือข่ายหลักของ Ethereum โดยจะต้องรอจนกว่า Ethereum จะเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที กระบวนการที่ยาวนานนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยง: หากตัวเรียงลำดับมีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายหรือพบข้อผิดพลาด ธุรกรรมอาจถูกย้อนกลับ

Espresso จะนำชั้นการยืนยันเข้ามาในกระบวนการนี้ โดยทำหน้าที่เป็นชั้นกลางสำหรับการยืนยันอย่างรวดเร็ว เมื่อตัวเรียงลำดับแบบโรลอัปส่งบล็อกธุรกรรมไปยัง Espresso โหนดตัวตรวจสอบจะใช้ฉันทามติแบบ Byzantine Fault Tolerant (BFT) เพื่อให้บรรลุข้อตกลงภายในหกวินาที ซึ่งให้การยืนยันที่ปลอดภัยทางเศรษฐกิจ ที่สำคัญกว่านั้น ผ่านข้อจำกัดในระดับโปรโตคอล มีเพียงบล็อกที่ได้รับการยืนยันโดย Espresso เท่านั้นที่สามารถสรุปและชำระบน Ethereum ได้

1.2 Espresso ทำงานอย่างไร


เวิร์กโฟลว์ของ Espresso สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ขั้นตอนหลัก:

1) การส่ง: ผู้เรียงลำดับที่ได้รับอนุญาตของโรลอัปจะส่งชุดธุรกรรมไปยังเครือข่าย Espresso
2) ความเห็นพ้องต้องกัน: โหนดตรวจสอบความถูกต้องของ Espresso รันโปรโตคอลฉันทามติ HotShot BFT โดยบรรลุข้อตกลงในแต่ละบล็อกภายในเวลาประมาณ 6 วินาที
3) ข้อจำกัด: ในระดับโปรโตคอล มีเพียงบล็อกที่ได้รับการยืนยันโดย Espresso เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ทำการสรุปบนเลเยอร์ 1 (เช่น Ethereum)
4) ความพร้อมใช้งาน: เมื่อได้รับการยืนยันแล้ว บล็อกต่างๆ จะสามารถอ่านได้ภายในไม่กี่วินาที ช่วยให้ดูสถานะล่าสุดของการสรุปข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือ
5) การทำงานร่วมกัน: เครือข่ายอื่น ๆ สะพานข้ามเครือข่าย และโปรโตคอลการส่งข้อความสามารถอ่านข้อมูลจาก Espresso เพื่อเข้าถึงข้อมูลสถานะแบบเรียลไทม์ทั่วทั้งเครือข่ายที่บูรณาการกัน

การออกแบบนี้มีความสง่างามเป็นพิเศษเนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมบล็อคเชนที่มีอยู่เลย ในทางกลับกัน Espresso ทำหน้าที่เป็นชั้นเสริมที่ช่วยเพิ่มการทำงานร่วมกันได้ทั่วทั้งระบบนิเวศ

2. 3 หน้าที่หลักของ Espresso


2.1 การยืนยันอย่างรวดเร็ว


Espresso ใช้ประโยชน์จากโปรโตคอลฉันทามติ HotShot ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ซึ่งเป็นกลไก BFT ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมโดยเฉพาะสำหรับความเร็วและความสามารถในการปรับขนาด ไม่เหมือนกับ Ethereum ที่ให้ความสำคัญกับการต้านทานการเซ็นเซอร์โดยแลกกับความหน่วง HotShot มุ่งเน้นไปที่การส่งมอบการยืนยันในระดับต่ำกว่าวินาทีถึงระดับที่สอง

ในการทดสอบในโลกแห่งความเป็นจริง Espresso ได้ทำเวลาการยืนยันโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6 วินาที และกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเกือบจะเสร็จสิ้นภายในเวลาไม่ถึงวินาที การปรับปรุงความเร็วการยืนยันที่สำคัญนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประสบการณ์ของผู้ใช้ ธุรกรรมที่เคยต้องใช้เวลา 15 นาทีในการเสร็จสิ้นบน Ethereum ตอนนี้ได้รับการยืนยันภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีผ่าน Espresso

2.2 การจัดลำดับแบบกระจายอำนาจ


การโรลอัปที่มีอยู่ส่วนใหญ่นั้นอาศัยเครื่องเรียงลำดับแบบรวมศูนย์ ซึ่งอาจทำให้เกิดจุดล้มเหลวเดี่ยวๆ และสมมติฐานความน่าเชื่อถือได้ Espresso นำเสนอทางเลือกอื่น ซึ่งเป็นเครือข่ายแบบกระจายอำนาจที่มีโหนดตรวจสอบความถูกต้อง 100 โหนด (พร้อมแผนที่จะขยายเพิ่มเติมและเปลี่ยนไปใช้ระบบ Proof-of-Stake ที่ไม่ต้องขออนุญาต) Rollups สามารถมอบหมายการจัดลำดับให้กับเครือข่ายแบบกระจายอำนาจนี้แทนที่จะดำเนินการเครื่องจัดลำดับแบบรวมศูนย์ของตนเอง

สถาปัตยกรรมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและการกระจายอำนาจเท่านั้น แต่ยังวางรากฐานสำหรับการจัดลำดับร่วมกันอีกด้วย ช่วยให้การโรลอัปหลายรายการสามารถใช้ชุดตัวเรียงลำดับเดียวกันและปลดล็อกธุรกรรมข้ามสายอะตอมได้

2.3 ความพร้อมใช้งานของข้อมูลต้นทุนต่ำ


ความพร้อมใช้งานของข้อมูลถือเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งในการปรับขนาดของบล็อคเชน Espresso ไม่เพียงแต่ให้บริการการยืนยันเท่านั้น แต่ยังสามารถทำหน้าที่เป็นเลเยอร์ความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่มีต้นทุนต่ำได้อีกด้วย เมื่อเทียบกับการจัดเก็บข้อมูลโดยตรงบน Ethereum แล้ว Espresso นำเสนอการรับประกันความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่แข็งแกร่งด้วยต้นทุนเพียงเศษเสี้ยวเดียว ช่วยให้แอปพลิเคชันมีความสามารถในการปรับขนาดได้มากขึ้น

ในปัจจุบันเครือข่าย Espresso มีอัตราการรับส่งข้อมูลถึง 20 MB/s ซึ่งสูงกว่าโซลูชันที่มีอยู่ส่วนใหญ่มาก

3. Espresso ปลดล็อกสี่สถานการณ์นวัตกรรมแบบ Cross-Chain


3.1 สะพานข้ามเชนตามเจตนาที่มีประสิทธิภาพ


สะพานข้ามเชนที่เร็วที่สุดในปัจจุบันใช้โมเดลที่ใช้ตัวแก้ปัญหา โดยที่ผู้ใช้ล็อกทรัพย์สินไว้บนสายโซ่ต้นทาง และตัวแก้ปัญหาจะจัดสรรเงินทุนล่วงหน้าให้กับทรัพย์สินบนสายโซ่ปลายทาง อย่างไรก็ตาม ผู้แก้ปัญหาต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่สำคัญ: หากธุรกรรมบนเชนต้นทางถูกย้อนกลับ พวกเขาอาจได้รับความสูญเสีย ส่งผลให้ผู้แก้ปัญหาต้องรอระยะเวลาสุดท้ายที่ยาวนาน ซึ่งส่งผลต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ หรือต้องแบกรับความเสี่ยงนี้และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้น

ด้วย Espresso ผู้แก้ปัญหาสามารถรับการยืนยันที่เชื่อถือได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ช่วยให้มั่นใจได้ว่าธุรกรรมที่ถูกล็อคของผู้ใช้จะไม่ถูกย้อนกลับ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและลดต้นทุนข้ามสายโซ่ได้อย่างมาก สะพานข้ามเชนชั้นนำ เช่น Across กำลังสำรวจการบูรณาการกับ Espresso แล้ว

3.2 การส่งข้อความที่รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น


การส่งข้อความข้ามเชนเป็นรากฐานของการทำงานร่วมกันระหว่างบล็อคเชน โซลูชันที่มีอยู่นั้นช้า เช่น โซลูชันที่ส่งผ่านเลเยอร์ 1 และต้องใช้เวลาหลายวันจึงจะเสร็จสิ้น หรือไม่ก็ต้องพึ่งคณะกรรมการที่เชื่อถือได้ เช่น Wormhole หรือ LayerZero แม้ว่าคณะกรรมการเหล่านี้จะดำเนินการอย่างซื่อสัตย์ แต่พวกเขาก็ยังต้องรอจนกว่าจะถึงขั้นตอนสุดท้ายของ Layer-1 ก่อนจึงจะสามารถยืนยันชุดธุรกรรมได้

Espresso ช่วยให้การทำธุรกรรมเสร็จสิ้นภายในไม่กี่วินาที ซึ่งช่วยให้โปรโตคอลการส่งข้อความสามารถตรวจสอบข้อความข้ามสายโซ่ได้รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะใช้การรับรองสภาพแวดล้อมการดำเนินการที่เชื่อถือได้ (TEE) หรือการพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์ (ZK) ระบบเหล่านี้จำเป็นต้องมีรายการธุรกรรมที่ได้รับการยืนยันหรือรูท Merkle เพื่อการตรวจยืนยัน Espresso มีส่วนประกอบที่สำคัญนี้โดยเฉพาะ

3.3 คลัสเตอร์การทำงานร่วมกันแบบรวม


การออกแบบข้ามสายโซ่ขั้นสูงบางอย่างทำให้บล็อคเชนสามารถรับข้อความจากกันและกันได้อย่างมั่นใจ และแก้ไขความคลาดเคลื่อนใดๆ ในการชำระเงิน แนวทางนี้ต้องใช้กระบวนการชำระเงินแบบประสานงานระหว่างเครือข่าย ซึ่งอาจอาศัยการรวมข้อมูลแบบความรู้เป็นศูนย์ (ZK) หรือกลไกป้องกันการฉ้อโกงแบบสลับกัน

ผู้ดำเนินการ Rollup สามารถใช้การยืนยัน Byzantine Fault Tolerant (BFT) ที่รวดเร็วของ Espresso และการพิสูจน์สถานะที่ตรวจสอบได้เพื่อเข้าถึงข้อมูลสถานะที่มีความเชื่อมั่นสูงแบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องรอจนกว่าจะชำระเงินเสร็จจึงจะตรวจจับปัญหาได้ สิ่งนี้ทำให้การออกแบบคลัสเตอร์การทำงานร่วมกันแบบรวมเป็นไปได้จริงและปลอดภัยยิ่งขึ้น

3.4 ความสามารถในการประกอบแบบซิงโครนัสอย่างสมบูรณ์


เมื่อคลัสเตอร์การทำงานร่วมกันแบบรวมถูกผสมผสานเข้ากับเครื่องเรียงลำดับที่ใช้ร่วมกัน จะทำให้สามารถบรรลุการเรียบเรียงแบบซิงโครนัสได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของการทำงานร่วมกันแบบข้ามสายโซ่ ในโมเดลนี้ สัญญาอัจฉริยะบนเครือข่ายที่แตกต่างกันสามารถเรียกกันและกันได้ภายในธุรกรรมเดียวกัน เหมือนกับว่าพวกมันทำงานอยู่บนเครือข่ายเดียว

Espresso มีบทบาทสำคัญในการทำให้ส่วนประกอบสำคัญทั้งสองนี้เกิดขึ้นได้ ให้การยืนยันอย่างรวดเร็วสำหรับคลัสเตอร์รวมและโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายอำนาจสำหรับการจัดลำดับร่วมกัน

4. การเติบโตอย่างรวดเร็วของระบบนิเวศ Espresso


Espresso ได้รับการยอมรับจากโครงการต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่บล็อคเชน ขณะนี้มีร้านค้ามากกว่า 20 ร้านที่กำลังทำการบูรณาการหรือทดสอบ Espresso บนเครือข่ายทดสอบ ได้แก่:
  • Rollup วัตถุประสงค์ทั่วไป: RARI Chain และ AppChains ต่างๆ
  • เชนเฉพาะแอปพลิเคชัน: Molten Network ซึ่งเน้นการซื้อขาย และ t3rn ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการดำเนินการแบบครอสเชน
  • การบูรณาการเทคสแต็ก: เฟรมเวิร์กหลักๆ เช่น Arbitrum Orbit, OP Stack, Polygon CDK และ Cartesi ซึ่งล้วนแต่กำลังพัฒนาระบบผสานรวม Espresso อย่างจริงจัง
นอกเหนือจากบล็อคเชนเองแล้ว โปรเจ็กต์โครงสร้างพื้นฐานหลัก เช่น สะพานข้ามสายโซ่ เครือข่ายตัวแก้ปัญหา และตัวรวบรวม DEX ก็ยังกำลังสำรวจวิธีการใช้ประโยชน์จาก Confirmation Layer ของ Espresso เช่นกัน

5. แนวโน้มอนาคตของ Espresso


Espresso Systems ไม่เพียงแต่สร้างผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการวิจัยและการสร้างมาตรฐานในอุตสาหกรรมบล็อคเชนที่กว้างขึ้นอีกด้วย การสนับสนุนที่สำคัญประการหนึ่งของพวกเขาคือข้อเสนอของ CIRC (Coordinated Inter-Rollup Communication) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ออกแบบมาเพื่อเปิดใช้งานโปรโตคอลการส่งข้อความข้ามสายโซ่ที่ไม่ขึ้นอยู่กับสายโซ่ นอกจากนี้ พวกเขายังกำลังสำรวจตลาดการจัดลำดับร่วมกันที่เข้ากันได้กับแรงจูงใจ ซึ่งช่วยให้สามารถประมูลสิทธิ์การสั่งซื้อธุรกรรมได้อย่างโปร่งใส ในขณะที่ยังคงรักษาทั้งรายได้และอำนาจอธิปไตยไว้

ด้วยการเปิดตัว Mainnet 0 Espresso ได้เข้าสู่ขั้นตอนการผลิตอย่างเป็นทางการแล้ว แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น วิสัยทัศน์ระยะยาวของทีมคือการสร้าง "สวนที่ไม่มีที่สิ้นสุด" อย่างแท้จริง ระบบนิเวศแบบเปิดที่ไม่มีกำแพง โดยที่ทุกเครือข่ายสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างอิสระและสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยไม่มีข้อจำกัด

6. บทสรุป


อนาคตของบล็อคเชนไม่ควรเป็นเพียงเครือข่ายที่แยกจากกันและกระจัดกระจาย แต่เป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันอย่างราบรื่น ด้วยการมอบเลเยอร์การยืนยันที่รวดเร็ว เชื่อถือได้ และเป็นกลาง Espresso กำลังวางโครงสร้างพื้นฐานสำหรับวิสัยทัศน์นี้

สำหรับผู้ใช้ สิ่งนี้จะแปลประสบการณ์ข้ามสายโซ่ที่ราบรื่นยิ่งขึ้นและต้นทุนที่ต่ำลง สำหรับนักพัฒนา นั่นหมายถึงความสามารถในการมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมโดยไม่ต้องแบกรับภาระความซับซ้อนของห่วงโซ่ข้ามกัน สำหรับอุตสาหกรรมโดยรวม ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งสู่การนำเทคโนโลยีบล็อคเชนมาใช้อย่างแพร่หลายอย่างแท้จริง

ในขณะที่โปรโตคอล TCP/IP เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันให้เป็นอินเทอร์เน็ตสมัยใหม่ Espresso ก็พยายามที่จะเป็นโปรโตคอลหลักที่เชื่อมโยงบล็อคเชนที่หลากหลายให้เป็นระบบนิเวศแบบรวมศูนย์ที่สามารถประกอบกันได้ ในโลกที่มีหลายเครือข่าย เลเยอร์ยืนยันของ Espresso อาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่นำระบบทั้งหมดมารวมกัน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

บทความยอดนิยม

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

1. กระดานการเคลื่อนไหวในตลาด คืออะไร?กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC จะคอยตรวจสอบและแสดงคู่การซื้อขายที่ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลาที่กำหนด การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและ

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

Ethena คืออะไร? คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับโปรโตคอลดอลลาร์สังเคราะห์ในคริปโต

Ethena คืออะไร? คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับโปรโตคอลดอลลาร์สังเคราะห์ในคริปโต

TL;DR1) USDe เป็นสกุลเงินดอลลาร์สังเคราะห์ ไม่ใช่สกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเงินเฟียต: ได้รับการสนับสนุนโดยสินทรัพย์คริปโต และตำแหน่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะสั้นแทนเงินสำรอง

BIANRENSHENG (BINANCELIFE) คืออะไร? จากมีมบนอินเทอร์เน็ตสู่ปรากฏการณ์แห่งโลกคริปโต

BIANRENSHENG (BINANCELIFE) คืออะไร? จากมีมบนอินเทอร์เน็ตสู่ปรากฏการณ์แห่งโลกคริปโต

TL;DR1) การบรรลุไมล์สโตน: BIANRENSHENG (BINANCELIFE) กลายเป็นมีมคอยน์จีนตัวแรกในประวัติศาสตร์ที่เปิดตัวบน Binance ทำลายกรอบเดิมของตลาด2) การเติบโตแบบระเบิด: ภายในเวลาเพียงสามวันหลังเปิดตัว มาร์เก็ตแคป

375ai (EAT) คืออะไร? การวิเคราะห์ที่สมบูรณ์ของเครือข่ายข้อมูลอัจฉริยะแบบกระจายศูนย์แห่งแรกของโลก

375ai (EAT) คืออะไร? การวิเคราะห์ที่สมบูรณ์ของเครือข่ายข้อมูลอัจฉริยะแบบกระจายศูนย์แห่งแรกของโลก

TL;DR1) ระบบปัญญาประดิษฐ์แบบกระจายศูนย์: 375ai ได้สร้างเครือข่ายข้อมูลเชิงลึกแบบกระจายศูนย์แห่งแรกของโลกที่ดำเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ AI แบบเรียลไทม์ที่แหล่งที่มาของข้อมูล2) เมทริกซ์ผลิตภัณฑ์คู่: ผ

ลงทะเบียนบน MEXC
ลงทะเบียนและรับโบนัสสูงถึง 10,000 USDT