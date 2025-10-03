Espresso คืออะไร? เชื่อมต่อโลกบล็อคเชนที่แตกออกอีกครั้งด้วยโหนด 100 โหนด

1) Espresso ใช้ฉันทามติ BFT แบบกระจายอำนาจเพื่อให้การยืนยันธุรกรรมรวดเร็วภายในหกวินาทีสำหรับบล็อคเชนที่เชื่อมต่อทั้งหมด
2) เนื่องจากเป็นเลเยอร์การยืนยันระดับโลก Espresso จึงอนุญาตให้เครือข่ายต่างๆ สามารถเข้าถึงสถานะที่ผ่านการตรวจยืนยันของกันและกันได้แบบเรียลไทม์ จึงทำให้สามารถจัดระบบเครือข่ายข้ามเครือข่ายได้อย่างแท้จริง
3) เข้ากันได้กับเฟรมเวิร์กโรลอัพชั้นนำ เช่น Arbitrum, OP Stack และ Polygon CDK
4) เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาสิ้นสุด 15 นาทีของ Ethereum แล้ว Espresso จะลดเวลาในการยืนยันลงเหลือเพียงไม่กี่วินาที ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพข้ามสายโซ่ได้อย่างมาก
5) นอกเหนือจากการยืนยันแล้ว Espresso ยังสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องเรียงลำดับแบบกระจายอำนาจและเลเยอร์ความพร้อมใช้งานของข้อมูลต้นทุนต่ำได้อีกด้วย
เนื่องจากแอปพลิเคชันบล็อคเชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เชนเดียวจึงไม่สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้ทั้งหมดได้อีกต่อไป เพื่อเป็นการตอบสนอง บล็อคเชนใหม่ๆ หลายร้อยแห่งได้เกิดขึ้น โดยบางส่วนมุ่งเน้นไปที่ GameFi บางส่วนมุ่งเน้นไปที่ DeFi หรือ NFT เครือข่ายเหล่านี้กลายเป็น "เกาะ" ที่แยกตัวออกไป โดยมีทรัพย์สินและแอปพลิเคชันที่ถูกจำกัดไว้ภายในระบบนิเวศของตัวเอง
การแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนี้ก่อให้เกิดความท้าทายหลายประการ ผู้ใช้จะต้องสลับเชนและเชื่อมโยงสินทรัพย์บ่อยครั้ง นักพัฒนาจำเป็นต้องปรับใช้แอปพลิเคชันของตนใหม่ในหลายระบบนิเวศ และสภาพคล่องก็กระจัดกระจาย ทำให้ประสิทธิภาพเงินทุนโดยรวมลดลง ที่สำคัญกว่านั้น ข้อได้เปรียบหลักของบล็อคเชน ซึ่งก็คือความสามารถในการประกอบ โดยที่แอปพลิเคชันสามารถทำงานร่วมกันได้เหมือนบล็อกเลโก้ กลับไม่มีประสิทธิภาพในสถานการณ์ข้ามสายโซ่
ทีมงาน Espresso Systems ตระหนักถึงความท้าทายสำคัญที่บล็อคเชนสาธารณะในปัจจุบันต้องเผชิญ และกำหนดวิสัยทัศน์อันกล้าหาญเพื่อให้บล็อคเชนทั้งหมดทำงานร่วมกันเป็นระบบรวม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ พวกเขาได้พัฒนา Espresso Network ซึ่งทำหน้าที่เป็น Global Confirmation Layer ที่ให้การยืนยันธุรกรรมที่รวดเร็ว เชื่อถือได้ และเป็นกลางสำหรับบล็อคเชนที่เชื่อมต่อทั้งหมด ในสถาปัตยกรรมบล็อคเชนแบบดั้งเดิม ธุรกรรมจะต้องผ่านหลายขั้นตอนก่อนที่จะถึงขั้นตอนสุดท้าย ยกตัวอย่างการโรลอัพ Ethereum: หลังจากที่ผู้ใช้ส่งธุรกรรมแล้ว ธุรกรรมนั้นจะได้รับการประมวลผลและได้รับการยืนยันเบื้องต้นโดยตัวเรียงลำดับของการโรลอัพ จากนั้นตัวเรียงลำดับจะแบ่งธุรกรรมเป็นชุดและส่งไปยังเครือข่ายหลักของ Ethereum โดยจะต้องรอจนกว่า Ethereum จะเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที กระบวนการที่ยาวนานนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยง: หากตัวเรียงลำดับมีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายหรือพบข้อผิดพลาด ธุรกรรมอาจถูกย้อนกลับ Espresso จะนำชั้นการยืนยันเข้ามาในกระบวนการนี้ โดยทำหน้าที่เป็นชั้นกลางสำหรับการยืนยันอย่างรวดเร็ว เมื่อตัวเรียงลำดับแบบโรลอัปส่งบล็อกธุรกรรมไปยัง Espresso โหนดตัวตรวจสอบจะใช้ฉันทามติแบบ Byzantine Fault Tolerant (BFT) เพื่อให้บรรลุข้อตกลงภายในหกวินาที ซึ่งให้การยืนยันที่ปลอดภัยทางเศรษฐกิจ ที่สำคัญกว่านั้น ผ่านข้อจำกัดในระดับโปรโตคอล มีเพียงบล็อกที่ได้รับการยืนยันโดย Espresso เท่านั้นที่สามารถสรุปและชำระบน Ethereum ได้
เวิร์กโฟลว์ของ Espresso สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ขั้นตอนหลัก:
1) การส่ง: ผู้เรียงลำดับที่ได้รับอนุญาตของโรลอัปจะส่งชุดธุรกรรมไปยังเครือข่าย Espresso
2) ความเห็นพ้องต้องกัน: โหนดตรวจสอบความถูกต้องของ Espresso รันโปรโตคอลฉันทามติ HotShot BFT โดยบรรลุข้อตกลงในแต่ละบล็อกภายในเวลาประมาณ 6 วินาที
3) ข้อจำกัด: ในระดับโปรโตคอล มีเพียงบล็อกที่ได้รับการยืนยันโดย Espresso เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ทำการสรุปบนเลเยอร์ 1 (เช่น Ethereum)
4) ความพร้อมใช้งาน: เมื่อได้รับการยืนยันแล้ว บล็อกต่างๆ จะสามารถอ่านได้ภายในไม่กี่วินาที ช่วยให้ดูสถานะล่าสุดของการสรุปข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือ
5) การทำงานร่วมกัน: เครือข่ายอื่น ๆ สะพานข้ามเครือข่าย และโปรโตคอลการส่งข้อความสามารถอ่านข้อมูลจาก Espresso เพื่อเข้าถึงข้อมูลสถานะแบบเรียลไทม์ทั่วทั้งเครือข่ายที่บูรณาการกัน
การออกแบบนี้มีความสง่างามเป็นพิเศษเนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมบล็อคเชนที่มีอยู่เลย ในทางกลับกัน Espresso ทำหน้าที่เป็นชั้นเสริมที่ช่วยเพิ่มการทำงานร่วมกันได้ทั่วทั้งระบบนิเวศ
Espresso ใช้ประโยชน์จากโปรโตคอลฉันทามติ HotShot ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ซึ่งเป็นกลไก BFT ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมโดยเฉพาะสำหรับความเร็วและความสามารถในการปรับขนาด ไม่เหมือนกับ Ethereum ที่ให้ความสำคัญกับการต้านทานการเซ็นเซอร์โดยแลกกับความหน่วง HotShot มุ่งเน้นไปที่การส่งมอบการยืนยันในระดับต่ำกว่าวินาทีถึงระดับที่สอง
ในการทดสอบในโลกแห่งความเป็นจริง Espresso ได้ทำเวลาการยืนยันโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6 วินาที และกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเกือบจะเสร็จสิ้นภายในเวลาไม่ถึงวินาที การปรับปรุงความเร็วการยืนยันที่สำคัญนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประสบการณ์ของผู้ใช้ ธุรกรรมที่เคยต้องใช้เวลา 15 นาทีในการเสร็จสิ้นบน Ethereum ตอนนี้ได้รับการยืนยันภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีผ่าน Espresso
การโรลอัปที่มีอยู่ส่วนใหญ่นั้นอาศัยเครื่องเรียงลำดับแบบรวมศูนย์ ซึ่งอาจทำให้เกิดจุดล้มเหลวเดี่ยวๆ และสมมติฐานความน่าเชื่อถือได้ Espresso นำเสนอทางเลือกอื่น ซึ่งเป็นเครือข่ายแบบกระจายอำนาจที่มีโหนดตรวจสอบความถูกต้อง 100 โหนด (พร้อมแผนที่จะขยายเพิ่มเติมและเปลี่ยนไปใช้ระบบ Proof-of-Stake ที่ไม่ต้องขออนุญาต) Rollups สามารถมอบหมายการจัดลำดับให้กับเครือข่ายแบบกระจายอำนาจนี้แทนที่จะดำเนินการเครื่องจัดลำดับแบบรวมศูนย์ของตนเอง
สถาปัตยกรรมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและการกระจายอำนาจเท่านั้น แต่ยังวางรากฐานสำหรับการจัดลำดับร่วมกันอีกด้วย ช่วยให้การโรลอัปหลายรายการสามารถใช้ชุดตัวเรียงลำดับเดียวกันและปลดล็อกธุรกรรมข้ามสายอะตอมได้
ความพร้อมใช้งานของข้อมูลถือเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งในการปรับขนาดของบล็อคเชน Espresso ไม่เพียงแต่ให้บริการการยืนยันเท่านั้น แต่ยังสามารถทำหน้าที่เป็นเลเยอร์ความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่มีต้นทุนต่ำได้อีกด้วย เมื่อเทียบกับการจัดเก็บข้อมูลโดยตรงบน Ethereum แล้ว Espresso นำเสนอการรับประกันความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่แข็งแกร่งด้วยต้นทุนเพียงเศษเสี้ยวเดียว ช่วยให้แอปพลิเคชันมีความสามารถในการปรับขนาดได้มากขึ้น
ในปัจจุบันเครือข่าย Espresso มีอัตราการรับส่งข้อมูลถึง 20 MB/s ซึ่งสูงกว่าโซลูชันที่มีอยู่ส่วนใหญ่มาก
สะพานข้ามเชนที่เร็วที่สุดในปัจจุบันใช้โมเดลที่ใช้ตัวแก้ปัญหา โดยที่ผู้ใช้ล็อกทรัพย์สินไว้บนสายโซ่ต้นทาง และตัวแก้ปัญหาจะจัดสรรเงินทุนล่วงหน้าให้กับทรัพย์สินบนสายโซ่ปลายทาง อย่างไรก็ตาม ผู้แก้ปัญหาต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่สำคัญ: หากธุรกรรมบนเชนต้นทางถูกย้อนกลับ พวกเขาอาจได้รับความสูญเสีย ส่งผลให้ผู้แก้ปัญหาต้องรอระยะเวลาสุดท้ายที่ยาวนาน ซึ่งส่งผลต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ หรือต้องแบกรับความเสี่ยงนี้และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้น
ด้วย Espresso ผู้แก้ปัญหาสามารถรับการยืนยันที่เชื่อถือได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ช่วยให้มั่นใจได้ว่าธุรกรรมที่ถูกล็อคของผู้ใช้จะไม่ถูกย้อนกลับ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและลดต้นทุนข้ามสายโซ่ได้อย่างมาก สะพานข้ามเชนชั้นนำ เช่น Across กำลังสำรวจการบูรณาการกับ Espresso แล้ว
การส่งข้อความข้ามเชนเป็นรากฐานของการทำงานร่วมกันระหว่างบล็อคเชน โซลูชันที่มีอยู่นั้นช้า เช่น โซลูชันที่ส่งผ่านเลเยอร์ 1 และต้องใช้เวลาหลายวันจึงจะเสร็จสิ้น หรือไม่ก็ต้องพึ่งคณะกรรมการที่เชื่อถือได้ เช่น Wormhole หรือ LayerZero แม้ว่าคณะกรรมการเหล่านี้จะดำเนินการอย่างซื่อสัตย์ แต่พวกเขาก็ยังต้องรอจนกว่าจะถึงขั้นตอนสุดท้ายของ Layer-1 ก่อนจึงจะสามารถยืนยันชุดธุรกรรมได้
Espresso ช่วยให้การทำธุรกรรมเสร็จสิ้นภายในไม่กี่วินาที ซึ่งช่วยให้โปรโตคอลการส่งข้อความสามารถตรวจสอบข้อความข้ามสายโซ่ได้รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะใช้การรับรองสภาพแวดล้อมการดำเนินการที่เชื่อถือได้ (TEE) หรือการพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์ (ZK) ระบบเหล่านี้จำเป็นต้องมีรายการธุรกรรมที่ได้รับการยืนยันหรือรูท Merkle เพื่อการตรวจยืนยัน Espresso มีส่วนประกอบที่สำคัญนี้โดยเฉพาะ
การออกแบบข้ามสายโซ่ขั้นสูงบางอย่างทำให้บล็อคเชนสามารถรับข้อความจากกันและกันได้อย่างมั่นใจ และแก้ไขความคลาดเคลื่อนใดๆ ในการชำระเงิน แนวทางนี้ต้องใช้กระบวนการชำระเงินแบบประสานงานระหว่างเครือข่าย ซึ่งอาจอาศัยการรวมข้อมูลแบบความรู้เป็นศูนย์ (ZK) หรือกลไกป้องกันการฉ้อโกงแบบสลับกัน
ผู้ดำเนินการ Rollup สามารถใช้การยืนยัน Byzantine Fault Tolerant (BFT) ที่รวดเร็วของ Espresso และการพิสูจน์สถานะที่ตรวจสอบได้เพื่อเข้าถึงข้อมูลสถานะที่มีความเชื่อมั่นสูงแบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องรอจนกว่าจะชำระเงินเสร็จจึงจะตรวจจับปัญหาได้ สิ่งนี้ทำให้การออกแบบคลัสเตอร์การทำงานร่วมกันแบบรวมเป็นไปได้จริงและปลอดภัยยิ่งขึ้น
เมื่อคลัสเตอร์การทำงานร่วมกันแบบรวมถูกผสมผสานเข้ากับเครื่องเรียงลำดับที่ใช้ร่วมกัน จะทำให้สามารถบรรลุการเรียบเรียงแบบซิงโครนัสได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของการทำงานร่วมกันแบบข้ามสายโซ่ ในโมเดลนี้ สัญญาอัจฉริยะบนเครือข่ายที่แตกต่างกันสามารถเรียกกันและกันได้ภายในธุรกรรมเดียวกัน เหมือนกับว่าพวกมันทำงานอยู่บนเครือข่ายเดียว
Espresso มีบทบาทสำคัญในการทำให้ส่วนประกอบสำคัญทั้งสองนี้เกิดขึ้นได้ ให้การยืนยันอย่างรวดเร็วสำหรับคลัสเตอร์รวมและโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายอำนาจสำหรับการจัดลำดับร่วมกัน
Espresso ได้รับการยอมรับจากโครงการต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่บล็อคเชน ขณะนี้มีร้านค้ามากกว่า 20 ร้านที่กำลังทำการบูรณาการหรือทดสอบ Espresso บนเครือข่ายทดสอบ ได้แก่:
Rollup วัตถุประสงค์ทั่วไป: RARI Chain และ AppChains ต่างๆ
เชนเฉพาะแอปพลิเคชัน: Molten Network ซึ่งเน้นการซื้อขาย และ t3rn ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการดำเนินการแบบครอสเชน
การบูรณาการเทคสแต็ก: เฟรมเวิร์กหลักๆ เช่น Arbitrum Orbit, OP Stack, Polygon CDK และ Cartesi ซึ่งล้วนแต่กำลังพัฒนาระบบผสานรวม Espresso อย่างจริงจัง
นอกเหนือจากบล็อคเชนเองแล้ว โปรเจ็กต์โครงสร้างพื้นฐานหลัก เช่น สะพานข้ามสายโซ่ เครือข่ายตัวแก้ปัญหา และตัวรวบรวม DEX ก็ยังกำลังสำรวจวิธีการใช้ประโยชน์จาก Confirmation Layer ของ Espresso เช่นกัน
Espresso Systems ไม่เพียงแต่สร้างผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการวิจัยและการสร้างมาตรฐานในอุตสาหกรรมบล็อคเชนที่กว้างขึ้นอีกด้วย การสนับสนุนที่สำคัญประการหนึ่งของพวกเขาคือข้อเสนอของ CIRC (Coordinated Inter-Rollup Communication) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ออกแบบมาเพื่อเปิดใช้งานโปรโตคอลการส่งข้อความข้ามสายโซ่ที่ไม่ขึ้นอยู่กับสายโซ่ นอกจากนี้ พวกเขายังกำลังสำรวจตลาดการจัดลำดับร่วมกันที่เข้ากันได้กับแรงจูงใจ ซึ่งช่วยให้สามารถประมูลสิทธิ์การสั่งซื้อธุรกรรมได้อย่างโปร่งใส ในขณะที่ยังคงรักษาทั้งรายได้และอำนาจอธิปไตยไว้
ด้วยการเปิดตัว Mainnet 0 Espresso ได้เข้าสู่ขั้นตอนการผลิตอย่างเป็นทางการแล้ว แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น วิสัยทัศน์ระยะยาวของทีมคือการสร้าง "สวนที่ไม่มีที่สิ้นสุด" อย่างแท้จริง ระบบนิเวศแบบเปิดที่ไม่มีกำแพง โดยที่ทุกเครือข่ายสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างอิสระและสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยไม่มีข้อจำกัด
อนาคตของบล็อคเชนไม่ควรเป็นเพียงเครือข่ายที่แยกจากกันและกระจัดกระจาย แต่เป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันอย่างราบรื่น ด้วยการมอบเลเยอร์การยืนยันที่รวดเร็ว เชื่อถือได้ และเป็นกลาง Espresso กำลังวางโครงสร้างพื้นฐานสำหรับวิสัยทัศน์นี้
สำหรับผู้ใช้ สิ่งนี้จะแปลประสบการณ์ข้ามสายโซ่ที่ราบรื่นยิ่งขึ้นและต้นทุนที่ต่ำลง สำหรับนักพัฒนา นั่นหมายถึงความสามารถในการมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมโดยไม่ต้องแบกรับภาระความซับซ้อนของห่วงโซ่ข้ามกัน สำหรับอุตสาหกรรมโดยรวม ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งสู่การนำเทคโนโลยีบล็อคเชนมาใช้อย่างแพร่หลายอย่างแท้จริง
ในขณะที่โปรโตคอล TCP/IP เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันให้เป็นอินเทอร์เน็ตสมัยใหม่ Espresso ก็พยายามที่จะเป็นโปรโตคอลหลักที่เชื่อมโยงบล็อคเชนที่หลากหลายให้เป็นระบบนิเวศแบบรวมศูนย์ที่สามารถประกอบกันได้ ในโลกที่มีหลายเครือข่าย เลเยอร์ยืนยันของ Espresso อาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่นำระบบทั้งหมดมารวมกัน
