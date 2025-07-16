สภาพคล่องเป็นคำที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการเงิน และสามารถมีความหมายต่างกันไปในบริบทที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปสภาพคล่องสามารถแบ่งออกได้เป็นแนวคิดต่อไปนี้: 1) ความสามารถของสินทรัพย์ที่จะแปลงเป็นเงินสด นสภาพคล่องเป็นคำที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการเงิน และสามารถมีความหมายต่างกันไปในบริบทที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปสภาพคล่องสามารถแบ่งออกได้เป็นแนวคิดต่อไปนี้: 1) ความสามารถของสินทรัพย์ที่จะแปลงเป็นเงินสด น
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสภาพคล่อง

16 กรกฎาคม 2025
สภาพคล่องเป็นคำที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการเงิน และสามารถมีความหมายต่างกันไปในบริบทที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปสภาพคล่องสามารถแบ่งออกได้เป็นแนวคิดต่อไปนี้:

1) ความสามารถของสินทรัพย์ที่จะแปลงเป็นเงินสด นี่หมายถึงความสามารถในการแปลงสินทรัพย์หรือความมั่งคั่งที่มีอยู่เป็นสินทรัพย์อื่น

2) ความแข็งแกร่งของความสามารถของนิติบุคคลในการชำระหนี้ สภาพคล่องที่ดีมักใช้กับธุรกิจ แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอจากสินทรัพย์ของตน

3) ความอุดมสมบูรณ์หรือความขาดแคลนของอุปทานเงินในตลาด สิ่งนี้ใช้กับโดเมนเศรษฐศาสตร์มหภาค หากปริมาณเงินหมุนเวียนทั้งหมดมากกว่าอุปสงค์ทั้งหมด แสดงว่าสภาพคล่องส่วนเกิน

ในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สภาพคล่องจะหมายถึงสถานการณ์ประเภทแรก นอกจากนี้ สภาพคล่องในตลาดคริปโตนั้นโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็นสภาพคล่องบนเครือข่ายและสภาพคล่องของการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ เป็นต้น บทความนี้เน้นที่สภาพคล่องของการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์

1. สภาพคล่องของสกุลเงินดิจิทัลคืออะไร?


ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ สภาพคล่องเป็นแนวคิดที่สำคัญในการซื้อขายทางการเงิน ซึ่งหมายถึงความสามารถในการแปลงสินทรัพย์หรือความมั่งคั่งที่มีอยู่เป็นสินทรัพย์อื่น ในบริบทของการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สภาพคล่องโดยเฉพาะจะหมายถึงความง่ายในการแปลงสกุลเงินดิจิทัลหนึ่ง ๆ เป็นสกุลเงินทั่วไปหรือสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ

สภาพคล่องมีบทบาทสำคัญในตลาดสกุลเงินดิจิทัล หากสกุลเงินดิจิทัลมีสภาพคล่องสูง การซื้อและการขายของผู้ใช้จะมีผลกระทบต่อตลาดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยหลีกเลี่ยงความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญ ในทางกลับกัน สภาพคล่องที่ต่ำของสกุลเงินดิจิทัลอาจนำไปสู่ความผันผวนในตลาดอย่างมากเนื่องจากการซื้อและการขายของผู้ใช้ ส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ในตลาดที่มีสภาพคล่องสูง มักจะซื้อและขายได้ง่ายกว่า เนื่องจากสภาพคล่องนั้นมาจากผู้เข้าร่วมตลาด และผู้เข้าร่วมที่มากขึ้นก็จะทำให้มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น ส่งผลให้มีคำสั่งซื้อและขายมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการซื้อขายได้ง่ายขึ้น ในทางกลับกัน สภาพคล่องที่ต่ำมักหมายความว่าคำสั่งซื้อของผู้ใช้มีความท้าทายในการดำเนินการค่อนข้างมาก

2. วิธีการประเมินสภาพคล่อง


โดยทั่วไปมีสองวิธีง่ายๆ ในการประเมินสภาพคล่อง:

การเสนอราคา/เสนอขาย: หมายถึงส่วนต่างราคาระหว่างราคาเสนอซื้อสูงสุด (ซื้อ) และราคาเสนอขายต่ำสุด (ขาย) โดยทั่วไป สเปรดที่น้อยลงบ่งบอกถึงสภาพคล่องที่มากขึ้น

ความลึกของตลาด: สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับปริมาณคำสั่งซื้อและขายในสมุดคำสั่งซื้อ โดยทั่วไป จำนวนคำสั่งซื้อและขายที่มากขึ้นบ่งชี้ถึงสภาพคล่องที่มากขึ้น

3. ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพคล่อง


ปัจจัยโดยตรงที่มีผลต่อสภาพคล่องคือปริมาณการซื้อขาย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางอ้อม เช่น สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบและความรู้สึกของตลาด ปัจจัยทางอ้อมมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณการซื้อขายซึ่งท้ายที่สุดก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง

3.1 ปริมาณการซื้อขาย

ปริมาณการซื้อขายถือเป็นปัจจัยโดยตรงที่ส่งผลต่อสภาพคล่อง ขนาดปริมาณการซื้อขายจะแปรผันตามจำนวนคำสั่งซื้อและขาย ยิ่งปริมาณการซื้อขายมากขึ้นเท่าใด จำนวนคำสั่งซื้อและขายก็จะมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งหมายความว่ามีผู้เข้าร่วมตลาดมากขึ้น และโทเค็นมีสภาพคล่องสูงขึ้น ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

สำหรับผู้ใช้ที่ซื้อขายบนกระดานแลกเปลี่ยน พวกเขาจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้สร้างหรือผู้รับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้สร้างจะเพิ่มสภาพคล่อง ในขณะที่ผู้รับจะบริโภคสภาพคล่อง

3.2 ความรู้สึกของตลาด

ความรู้สึกของตลาดสามารถแบ่งออกได้เป็นความรู้สึกเชิงบวกและเชิงลบ ความรู้สึกเชิงบวกมักจะเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน กระตุ้นให้เกิดธุรกรรมในตลาดเนื่องจากความกลัวว่าจะพลาดโอกาส ซึ่งจะเพิ่มสภาพคล่องในตลาด ความรู้สึกเชิงลบส่งผลเสียหายโดยเพิ่มความกลัวให้กับผู้ลงทุนและอาจทำให้ธุรกรรมในตลาดลดลง ส่งผลให้สภาพคล่องลดลง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน แพลตฟอร์มไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้


